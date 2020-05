Migliori City Bike | maggio 2020

Dopo i nostri consigli per gli acquisti dedicati a chi desidera spostarsi tramite prodotti tecnologici e totalmente elettrici, quali sono i monopattini elettrici, diamo un’occhiata ai migliori mezzi di trasporto ecologici per eccellenza: le city bike.

Come per tutti gli altri veicoli per la mobilità personale a propulsione con impatto zero sull’ambiente, le biciclette di cui tra poco parleremo potranno essere acquistate sfruttando il nuovo incentivo statale rientrante nel Decreto Bilancio, che consente di usufruire di uno sconto fino a 500€.

A chi è dedicato il bonus

Il bonus, pari ad uno sconto del 60% sulla spesa sostenuta, fino ad un massimo di 500€, è richiedibile da tutti coloro i quali tra il 4 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 avranno acquistato o procederanno all’acquisto “di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini elettrici e monowheel”. Così recita il testo del decreto, specificando che il buono potrà essere utilizzato una sola volta e solo dai residenti maggiorenni di Comuni con una popolazione superiore a 50000 abitanti. Non sono però previsti limiti derivanti dal reddito.

Se avete tutte le caratteristiche per godere di tale incentivo, perché non approfittarne per cambiare la vostra vecchia e scomoda bici, oppure compiere finalmente quella scelta che vi porterà ad essere cittadini virtuosi e maggiormente responsabili nei confronti del nostro pianeta?

D’altronde, non si tratta di una decisione volta unicamente alla salvaguardia di ciò che ci circonda: spostarsi con una bicicletta, in città, vi consentirà di ottenere enormi risparmi. Le lunghe file nel traffico, le code dal benzinaio e la relativa spesa, l’annoso problema del parcheggio sono tutte scomodità che cadranno nel dimenticatoio una volta diventati ciclisti abitudinari. Farà bene al vostro portafoglio, alla vostra salute e vi consentirà di osservare il mondo da un altro punto di vista, persino nel tragitto casa-lavoro. Vediamo dunque quali sono le migliori biciclette da città per rapporto qualità/prezzo, attualmente disponibili sul mercato!

Le migliori city bike

Legnano L300 Sanremo (Uomo)

Disponibile in due taglie e in due colorazioni (grigio-nero e nero-verde), per darvi modo di scegliere il modello che più si adatta alla postura che siete abituati a tenere durante la pedalata e che più appaga la vostra vista, L300 Sanremo di Legnano è una di quelle city bike che più si avvicina al concetto di prodotto polivalente. Infatti, oltre a consentire degli spostamenti comodi in città, tale mezzo si concede anche qualche raffinatezza in più nella struttura e nelle tecnologie offerte, rendendovi l’uso ancora più piacevole in contesti pianeggianti e non impedendovi di tanto in tanto qualche scampagnata su percorsi più impegnativi. Assemblata in Italia da un’azienda che detta legge nel settore, con un peso di soli 14,5kg viene inserita, dalla stessa casa madre, nella categoria delle superleggere. Questo risultato, ottenuto grazie ad un largo impiego dell’alluminio utilizzato per tutte le componenti principali, unito ad un cambio SHIMANO da 21 rapporti (7 x 3), rende L300 Sanremo uno dei primi prodotti della categoria in questa fascia di prezzo da tenere in considerazione in fase d’acquisto, guadagnandosi così a pieni voti il diritto di diventare la vostra nuova bicicletta. Se è proprio questo il tipo di city bike che stavate cercando, datele assolutamente un’opportunità, non ve ne pentirete.

Via Veneto by Canellini Vintage (Donna)

Canellini, storica azienda di Mantova che ha fatto la storia nel settore delle due ruote a pedali, ci presenta un modello di Via Veneto dedicato a tutte le donne italiane affascinate dalle city bike retrò. La forma del telaio, il color panna, le borse in similpelle color cuoio e il cestino anteriore in vimini naturale (tre portaoggetti esteticamente meravigliosi inclusi), non lasciano spazio a dubbi: ci troviamo di fronte ad un opera d’arte vecchio stile che attirerà gli occhi di tutta la città al vostro passaggio. In contrasto con questo gusto Vintage e la nostalgia che provoca una bicicletta del genere, troviamo la presenza di un modernissimo cambio Shimano TX50 a sei velocità e luci anteriori e posteriori a LED per ottenere massima illuminazione e sicurezza, anche nelle ore più buie della giornata. A completare il pacchetto, l’uso di un telaio in alluminio dona solidità e leggerezza alla bici che non supera i 15kg, consentendovi così spostamenti a mano, nelle situazioni che lo richiedono, meno difficoltosi del solito. Il portapacchi posteriore è inoltre omologato per il seggiolino bimbo.

Cicli Cinzia Trend (Uomo)

Cambio a sei rapporti Shimano, sella confortevole Royal Rio Gel, ruote da 28” e un mix perfetto di acciaio e alluminio: sono questi gli ingredienti base con cui Cicli Cinzia ha messo in piedi una delle city bike più solide e vendute in ambito urbano. Niente fronzoli quindi per questo modello da battaglia, solo tanta sostanza e praticità, ovvero ciò che ci serve realmente da una bici in città. Nonostante ciò la qualità non manca e alcuni accorgimenti stilistici la rendono piacevole alla vista, ma non appariscente come tanti altri modelli che fanno dell’impatto visivo il loro punto forte, peccando poi sotto altri aspetti. Il prezzo, attorno ai 200€, è più che adeguato in relazione all’offerta e, per aumentare il livello di soddisfazione del cliente finale, la casa madre spedisce la bicicletta già montata; a voi verrà chiesto solo di avvitare i pedali e regolare il manubrio.

Alpina L’EGO Lady (Donna)

Continuiamo ancora con un marchio italiano che, in quanto a qualità costruttiva ed attenzione ai dettagli, non ha nulla da invidiare agli altri, anche quando si tratta dei modelli cittadini di medio gamma. Alpina L’EGO Lady è una city bike per donna che offre comodità (pesa soli 14 Kg) e tanta semplicità d’uso. Data l’assenza di rapporti variabili, il prodotto è consigliato soprattutto per chi è in cerca di un mezzo da utilizzare in tratti cittadini esclusivamente pianeggianti. Per la gioia delle amanti delle personalizzazioni, l’azienda ha deciso di lanciare il prodotto in 4 differenti colorazioni: acquamarina, rosso, grigio e verde smeraldo. I dispositivi di illuminazione non sono purtroppo disponibili di serie, ma non è nulla che non si possa risolvere con qualche accessorio – anche estremamente economico volendo – da montare successivamente all’acquisto.

Moma Town (Unisex)

Una delle biciclette da città più versatili e comode che troverete attualmente sul mercato, è sicuramente la Town di Moma. Si tratta di un modello unisex adatto a tutta la famiglia che presenta un telaio in acciaio con una barra ultra bassa per facilitare la guida, ruote da 26 pollici e un cambio Shimano a sei rapporti, il numero giusto per affrontare le strade cittadine. Da un punto di vista estetico non delude né l’uno né l’altro sesso, con un colore nero lucido che le dona un aspetto elegante e slanciato. Gradita la presenza del campanello, ma assenti i dispositivi di illuminazione che dovremo, con una spesa irrilevante anche se si dovessero cercare prodotti di ottima fattura, acquistare separatamente. L’azienda produttrice, relativamente giovane, è riuscita in pochi anni a ritagliarsi una fetta del mercato europeo non trascurabile, proponendo biciclette per tutte le esigenze con un rapporto qualità/prezzo molto interessante e questo modello “Town” ne è la prova.

Pedalata assistita: Nilox E Bike X5 (Unisex)

Quando si tratta di city bike con pedalata assistita, nella maggior parte dei casi, parliamo di biciclette che hanno un costo significativamente più elevato rispetto alla media delle city bike preferite dal pubblico. In questo caso però vi consigliamo un prodotto che potremmo tranquillamente inserire tra i top sotto molti aspetti nella categoria e che soprattutto, ad un prezzo relativamente basso (rispetto alle sue dirette concorrenti), riesce ad offrire un set di caratteristiche completo ed adatto a qualsiasi esigenza, candidandosi perciò ad essere la miglior bici con pedalata assistita per rapporto qualità/prezzo. Una city bike del genere è sicuramente indirizzata ad un pubblico più particolare rispetto al classico: un pubblico che vuole ridurre gli sforzi derivanti dalla pedalata, oppure uno che, pur avendo come destinazione abituale un luogo abbastanza lontano da casa, non vuole rinunciare alle comodità che solo l’uso di una bicicletta può offrire. Per accontentare tale platea è stato inserito un motore a 3 velocità da 36 Volt in grado di erogare 250 Watt e raggiungere i 25 km/h, controllabile tramite un display a LED; l’autonomia dichiarata è di 55 km con una sola ricarica. Da un punto di vista strutturale/meccanico troviamo un classico cambio Shimano a 6 rapporti, un telaio in acciaio e ruote da 26 pollici. Il tutto, complice il peso delle batterie estraibili e ricaricabili a parte, ci porta ad un peso complessivo di 23 kg. Non mancano poi una luce a LED frontale e un lucchetto a catena.

Bici pieghevole: MBM Angela (Unisex)

Nel settore delle biciclette da città, si possono trovare i più variegati modelli con le più disparate soluzioni, per rendere il nostro tragitto quanto più comodo possibile. Come fare quindi se si vuole utilizzare il mezzo di trasporto green più famoso al mondo, ma ci si trova a dover affrontare gradini, autobus o metropolitane lungo il tragitto per la nostra destinazione? La soluzione risiede nel mondo delle biciclette pieghevoli e più nello specifico, nel modello Angela dell’azienda MBM. Anche in questo caso, il consiglio deriva da un’attenta valutazione del rapporto caratteristiche/prezzo della bici. Come per qualsiasi altra bicicletta, la qualità è estremamente importante per evitare brutte sorprese, ma quando si tratta di bici pieghevoli, questa assume un ruolo ancora più importante. La struttura di “Angela” in acciaio, personalizzabile al momento dell’acquisto con cinque diverse colorazioni, unita a un meccanismo di blocco-sblocco estremamente performante e al contempo semplice da utilizzare, rende questa bicicletta pieghevole sicura su qualsiasi asperità dell’asfalto si possa incontrare e comodissima da portare con sé nel momento in cui si renda necessario l’uso di un mezzo pubblico. Basterà infatti piegarla e diventerà un blocco unico manegevole e trasportabile facilmente, caratteristiche ottenute anche grazie all’uso di ruote da 20” e componenti che donano al prodotto un peso complessivo che non supera i 13Kg.

Accessori consigliati per le city bike

Conclusa la fase d’acquisto della bicicletta da città che più fa al caso vostro, vi potrebbe venire voglia di espandere o integrare le capacità del vostro nuovo mezzo di trasporto, tramite l’aggiunta di accessori utili e di deisgn. Vi lasciamo con una lista degli optional assolutamente da non perdere per rendere più sicura o semplicemente più smart la vostra bicicletta.

Turata Borsa portaoggetti

Si tratta di una borsa impermeabile, disponibile in varie colorazioni, da agganciare direttamente al telaio della bicicletta. Oltre ad una classica funzione da contenitore porta oggetti, questa lascerà lo smartphone in vista (proteggendolo sempre dagli agenti atmosferici) e vi consentirà quindi di utilizzarlo ad esempio come navigatore, senza distogliere troppo l’attenzione dalla strada.

Omeril Luci anteriori e posteriori a LED

Molte bici vengono vendute senza adeguati sistemi di illuminazione e, se presenti, spesso non sono sufficienti allo scopo. Con questo pacchetto acquisterete una luce frontale ed una posteriore ricaricabili tramite una comune presa USB, eliminando inoltre il problema delle batterie con cui funzionano la maggior parte dei dispositivi montati di fabbrica sulle bici. Il fanalino posteriore può essere agganciato anche sul casco e quello anteriore illumina fino a 100 metri. Niente male per quel che costa.

SGODDE Campanello

Basta con i campanelli antiestetici e poco avvertibili, SGODDE produce, al costo di una decina di euro, un campanello per bici esteticamente accattivante, in lega di alluminio e in grado di raggiungere i 95db. Facile da montare, difficile trovargli difetti, non può mancare sul vostro manubrio!

ENONEO Supporto smartphone

Di supporti per agganciare uno smartphone al manubrio di una bicicletta ce ne sono tanti, ma in pochi garantiscono la solidità e la compatibilità che può assicurare il supporto prodotto da ENONEO. Fabbricato in lega d’alluminio, rotabile, regolabile per qualsiasi bici e per la stragrande maggioranza degli smartphone sul mercato, non poteva non entrare nella nostra lista di accessori consigliati per le city bike.

VGEBY Indicatori di direzione

Uno dei momenti più pericolosi alla guida della nostra bicicletta, è la svolta. Le bici, non essendo dotate di particolari sistemi di avviso, richiedono l’uso di estrema attenzione o comunque di azioni, come il sollevare il braccio per indicare le nostre intenzioni, che possono portare a potenziali distrazioni e causare cadute o perdite di controllo. Con una piccola spesa è possibile risolvere il problema. Grazie agli indicatori di direzione VGEBY installabili facilmente sul manubrio e usabili in modo sicuro e intuitivo, i pericoli della strada derivanti dai cambi di direzione, potranno finalmente essere ridotti anche per gli amanti delle due ruote ecologiche.

