Dopo i nostri consigli per gli acquisti dedicati a chi desidera spostarsi tramite prodotti tecnologici e totalmente elettrici, diamo un’occhiata ai migliori mezzi di trasporto ecologici per eccellenza: le city bike elettriche.

Perché non cambiare la vostra vecchia e scomoda bici e compiere una scelta responsabile nei confronti del pianeta? D’altronde, non si tratta di una decisione volta unicamente alla salvaguardia di ciò che ci circonda: spostarsi con una bicicletta, in città, vi consentirà di ottenere enormi risparmi. Le lunghe file nel traffico, le code dal benzinaio e la relativa spesa, l’annoso problema del parcheggio sono tutte scomodità che cadranno nel dimenticatoio una volta diventati ciclisti abitudinari. Farà bene al vostro portafoglio, alla vostra salute e vi consentirà di osservare il mondo da un altro punto di vista, persino nel tragitto casa-lavoro.

Sempre più persone decidono di passare alle due ruote per gli spostamenti quotidiani. Che si tratti di spostamenti casa-lavoro o di puro allenamento, le biciclette elettriche stanno pian piano entrando a far parte della nostra quotidianità. Se non siete esperti e volete iniziare a pedalare come nuovo hobby, la guida di oggi dedicata alle migliori city bike elettriche potrebbe esservi di grande aiuto per effettuare un acquisto valido. Non a caso, le bici da città coprono un’ampia gamma di tipi diversi di modelli. Vediamo nel dettaglio le migliori city bike elettriche e scopriamo insieme quale potrebbe essere la scelta più appropriata!

Le migliori city bike elettriche

Nilox J1 Plus

L’azienda Nilox ci presenta un affascinante modello dedicato non solo agli uomini ma anche alle donne che amano percorrere la città in sella a una due ruote. La forma del telaio, il color panna, la sella in similpelle color cuoio e il cestino anteriore (portaoggetti esteticamente meravigliosi inclusi), non lasciano spazio a dubbi: con la Nilox J1 Plus ci troviamo di fronte ad un opera d’arte vecchio stile che attirerà gli occhi di tutta la città al vostro passaggio. In contrasto con questo gusto Vintage e la nostalgia che provoca una bicicletta del genere, troviamo la presenza di un motore brushless High Speed da 250W di potenza che permette di raggiungere i 25km/h. La presenza di potenti luci LED anteriori e posteriori permetteranno di viaggiare in tutta tranquillità anche nelle ore serali in cui vi è scarsa luminosità. A completare il pacchetto, il telaio pieghevole che dona solidità e leggerezza consentendovi così spostamenti a mano, nelle situazioni che lo richiedono, meno difficoltosi del solito. Le ruote da 20” e gli pneumatici “vintage” donano un ulteriore tocco di originalità alla Nilox J1 Plus, un prodotto che vi consentirà di unire un’eccezionale efficacia al massimo del comfort.

City Bike VIVI

Con il suo aspetto sportivo, la city bike VIVI con pedalata assistita è perfetta se siete alla ricerca di una bicicletta adatta sia agli spostamenti in città che per piccole gite fuori porta. Il robusto telaio in acciaio al carbonio, i resistenti pneumatici da 26 pollici, portapacchi e paracatene di cui è dotata la VIVI garantiscono un’eccellente esperienza di guida in città e per le piccole avventure su strade più accidentate. L’integrazione semplice e minimalista della batteria nel telaio offre una migliore estetica, compatta ed elegante, che dà la libertà di avventurarsi fuori dal circuito turistico e godere della vita all’aria aperta. Oltre al cambio SHIMANO a 7 velocità, non manca un motore da 250 W con una batteria ad alta capacità da 36 V/8 Ah. Autonomia fino a 55 chilometri a seconda del carico e dell’uso che se ne fa. Se desiderate acquistare una bici da città elettrica di alta qualità ma, al tempo stesso, semplice da utilizzare questa fa al caso vostro. Ad ottimizzare la guida, la presenza di un manubrio e reggisella regolabili (altezza, angolo) così da permettere al ciclista di guida in totale comfort. Il reggisella può, infatti, essere regolato in base alla vostra all’altezza mentre la comoda sella e la forcella a sospensione anteriore sono in grado di assorbire sia urti che vibrazioni, dovute a percorsi su strade sconnesse e marciapiedi.

Momo Design Venezia

Con il suo aspetto sportivo la bici da città con pedalata assistita Momo Design è perfetta per il tempo libero: compatta ed elegante, questa bici offre la libertà di avventurarsi fuori dal circuito turistico e godere dell’aria aperta. Ad accompagnare il cambio a 6 velocità, un potente motore posteriore da 250 W, una batteria ricaricabile ioni di litio da 280 Wh e freni V-Brake che assicurano la massima sicurezza anche nelle discese. Grazie alla presenza del cambio, con questa city bike potrete affrontare anche i percorsi più impegnativi grazie alla possibilità di selezionate la marcia più adeguata in ogni circostanza. Non manca, tuttavia, la possibilità di attivare la modalità di camminata servo-assistita che agevola il trasporto della bicicletta a mano specialmente in salita o nelle aree destinate all’uso pedonale. Una massima visibilità è inoltre garantita in condizione di luce scarsa grazie al fanalino LED anteriore e posteriore attivabile con la semplice pressione di un tasto, mentre il display LED installato sul manubrio, oltre a mostrare la carica residua della batteria, permette di scegliere fra tre livelli di assistenza per modulare, a seconda dello stile di utilizzo, la spinta del motore durante la pedalata.

Nilox J5

Siete alla ricerca di una bici elettrica per percorrere il traffico cittadino come alternativa all’auto? Nilox J5 è una bici da città a pedalata assistita con un ottimo rapporto qualità prezzo. Non a caso, la bici elettrica a pedalata assistita Nilox J5 si contraddistingue per facilità di guida, stile e funzionalità. Pensata per le esigenze di mobilità urbana, la Nilox J5 è la bici elettrica che grazie alla dotazione di un motore BAFANG Brushless High Speed da 250 W è in grado di farti raggiungere una velocità massima di 25 kmh. La sua praticità e le sue performance la rendono ideale per visitare la città, uscire a fare la spesa o andare al lavoro dato che la sua batteria removibile Samsung da 36 V – 8 Ah permette di percorrere in modalità assistita fino a 55 km. Attraverso il cambio Shimano si può selezionare una delle 6 velocità per percorrere al meglio ogni tipologia di percorso.

F.lli Schiano E-Ride 28”

Storia, tradizione, made in Italy, rendono il Gruppo Schiano uno dei grandi protagonisti del settore delle biciclette. La E-Ride prodotta da F.lli Schiano è una city bike elettrica per adulti made in Italy con cambio Shimano Tourney RD-TY300 che permette di selezionare facilmente ben 21 velocità di guida. Si tratta di una city bike con cui è possibile affrontare al meglio, ed in totale comfort, i percorsi urbani grazie alla dotazione di un display a LED, una comoda sella Selle Royal con un sistema di sgancio rapido, un campanello, parafanghi e copricatena. La E-Ride monta, inoltre, un potente motore posteriore ANANDA M129F da 250W e 40Nm con una velocità massima supportata fino a 25 km/h ed una batteria al litio GREENWAY da 373.4 Wh (36V 10.4Ah) che si ripone comodamente sotto il portapacchi evitando di dare fastidio al ciclista durante la guida.

Come per qualsiasi altra bicicletta, la qualità e le componenti sono estremamente importanti per evitare brutte sorprese: per assicurare un’adeguata sicurezza su diverse tipologie di fondo l’azienda ha montato freni V-brake e pneumatici Kenda da 28”.

F.lli Schiano E- Moon

Concludiamo questa guida con un altro prodotto del Gruppo Schiano dato che le sue caratteristiche tecniche sono di tutto rispetto. La city bike elettrica E-Moon è perfetta per tutti, non solo per chi percorre brevi distanze. Con un cambio Shimano a 7 velocità e un sistema di pedalata assistita a 5 livelli, la E-Moon è una bici con cui è possibile affrontare diversi percorsi urbani anche grazie alla presenza di componenti di elevata qualità. Il design basso del telaio in lega di alluminio consente di salire e scendere dal mezzo con estrema agilità, mentre per garantire all’utente di guidare con sicurezza e tenere una postura corretta viene data la possibilità di regolare il manubrio. Rispetto ai modelli proposti finora, la E-Moon garantisce un’autonomia decisamente più elevata: ad affiancare il potente motore anteriore ANANDA M129F da 250W e 40Nm con una velocità massima supportata fino a 25 km / h c’è la batteria al litio GREENWAY da 468 Wh (36V 13Ah); ben 100 km i di autonomia che questa bici è in grado di garantire utilizzando la modalità ECO. A completare le specifiche tecniche anche gli ottimi freni V-brake che offrono una potenza di frenata ottimizzata, la batteria anteriore per luci a Led Herrmans H-Ike 15 lux con durata pari a 20 ore, la batteria posteriore Herrmans H-Vision con durata fino a 100 ore e il computer di bordo. Unendo l’accessibilità e l’innovazione che desideri, questa city bike potrà garantirti una guida confortevole e sicura in ogni situazione.

Come scegliere la migliore city bike elettrica

Nel settore delle biciclette da città si possono trovare i più variegati modelli con le più disparate soluzioni, per rendere il nostro tragitto quanto più comodo possibile. Nate per semplificare la mobilità urbana e per evitare lunghe code in auto per raggiungere il lavoro, le bici da città possono essere una valida alternativa all’auto. La loro caratteristica principale è quella di essere dotate di portapacchi, parafanghi e cestino utile per riporre borse o altri oggetti. L’utilizzo di una city bike ha inevitabilmente molti vantaggi legati alla progettazione: comfort e resistenza si combinano ad una manovrabilità ottimizzata rispetto ad altre tipologie di biciclette, proprio perché permettono all’utente di percorre strade trafficate e piene di incroci con la massima praticità e sicurezza.

Partendo da un design tradizionale, le case costruttrici sono riuscite nel corso degli anni ad affiancare alle linee classiche delle bici da città anche le tecnologie più recenti. I design moderni integrano, infatti, motori efficienti e batterie in grado di garantire un’autonomia adeguata anche a spostamenti più lunghi, da un lato all’altro della città, oltre che a trasmissioni efficienti dalla vasta gamma di rapporti che consentono all’utente di affrontare senza problemi anche strade e salite ripide. Come anticipato, le city bike sono progettate per l’uso in città e la presenza del manubrio piatto garantisce una posizione eretta in sella dando al ciclista un maggiore senso di sicurezza alla guida. Vediamo più nel dettaglio le principali caratteristiche da tenere in considerazione in fase d’acquisto!

Materiali e telaio

Quando parliamo di biciclette elettriche e, dunque, anche nel caso delle city bike, il materiale con cui viene realizzato il telaio va a determinare una serie di parametri secondari come peso e robustezza del mezzo. Come sappiamo, i materiali di riferimento per il telaio sono alluminio, acciaio o fibra di carbonio: il primo è un materiale molto versatile e più leggero mentre l’acciaio è un materiale inevitabilmente resistente alle sollecitazioni meccaniche della bici ma anche al problema dell’usura nel tempo. Per quanto riguarda i telai in fibra di carbonio, questi vengono solitamente utilizzati per la realizzazione di bici con un costo piuttosto elevato vista l’estrema leggerezza.

Se la bici che acquisterete servirà solamente per gli spostamenti in città potrete anche scegliere un modello “base”, con una batteria al litio dotata di minore autonomia e di un telaio non in fibra di carbonio.

Ruote e pneumatici

Le city bike montano normalmente ruote da 26 o da 28 pollici, maggiore sarà l’ampiezza migliore sarà la velocità e la scorrevolezza di strada. Per quanto riguarda la struttura, quest’ultima è appositamente tassellata in modo da garantire l’adeguata aderenza sull’asfalto anche in caso di fondi irregolari o bagnati. Alcuni modelli sono anche dotati di un’apposita membrana antiforatura.

Freni

La maggior parte delle city bike presenti sul mercato sono dotate di freni V-Brake. Parliamo infatti dei freni a pattino più diffusi sul mercato e montati non solo sulle classiche bici da città ma anche su modelli di biciclette come le MTB elettriche. La scelta di freni V-Brake dai parte delle case costruttrici non è casuale dato che questa tipologia di impianto frenante permette una frenata del tutto efficace, tanto da garantire al ciclista un’adeguata sicurezza anche agli incroci e nel traffico cittadino.

A sua volta, i freni a V- brake possono essere di due tipi, plastici o metallici: i primi vengono solitamente utilizzati dalle case costi su tipologie e modelli di bici più economiche. I freni V- brake metallici sono sicuramente migliori data la sua robustezza. Nello specifico, i freni V-brake consistono in due leve a cui sono attaccati i pattini e il loro stringersi può arrivare a bloccare completamente la ruota. Naturalmente, tale tipologia di freni è meno efficiente rispetto a quelli a disco che solitamente vengono montati su MTB o fat bike proprio perché devo assicurare una frenata ottimale anche su percorsi off-road che possono dunque presentare fango, buche e altre caratteristiche in cui viene richiesta una elevata potenza frenante.

Sella e manubrio

Gran parte dei modelli di city bike elettrica attualmente presenti sul mercato offrono la regolazione del manubrio, permettendo all’utente di cambiare l’altezza a seconda della propria altezza. La possibilità di regolare il manubrio secondo l’altezza dell’utente è sicuramente indispensabile per assicurare una guida confortevole. Congiuntamente a quello del manubrio, uno dei parametri più modificati dai ciclisti è sicuramente l’altezza sella. Non a caso, una corretta regolazione dell’altezza di sella ha dei benefici non solo sull’intera resa del ciclista ma anche sull’efficienza di guida. Non dimentichiamo che la priorità n°1 sulla bici rimane il comfort: una bici regolata bene permetterà non solo di essere a proprio agio ma anche di pedalare senza sforzi eccessivi.

Comodità, robustezza e dotazioni

Scegliere una bici da città dotata di un telaio, in alluminio o acciaio, robusta ma allo stesso tempo confortevole è sicuramente un vantaggio. La diffusione delle city bike elettriche nei diversi contesti urbani viene inevitabilmente incentivata da alcune caratteristiche di cui sono dotati questi modelli: parafanghi, manubrio e della ampi, portapacchi posteriore, luci e campanello rendono le bici da città confortevole e adatta a diverse esigenze e a tipologie di utenti.

Praticità e dimensioni ridotte

Una city bike elettrica pieghevole può rivelarsi un’ottima soluzione per chi vuole girare comodamente in città in alternativa a mezzi come l’auto privata. Grazie alla presenza di un motore elettrico, le bici da città soddisfano esigenze di giovani e adulti eliminando i problemi di distanze “elevate” impossibile da percorrere a piedi. Nel corso degli anni la tecnologia ha fatto enormi passi avanti, tanto da riuscire a combinare design classici con l’innovazione: se i mezzi pubblici fanno comunque parte dei vostri spostamenti quotidiani, l’acquisto una bici da città pieghevole può essere la scelta migliore dato che possono essere facilmente caricate sui mezzi come bus o treni grazie alle dimensioni ridotte.

Motore

La potenza del motore è sicuramente uno dei fattori a cui si fa maggiore affidamento al momento della valutazione delle specifiche tecniche, insieme alla batteria. Non a caso, nel corso degli ultimi anni gran parte delle case costruttrici è riuscita a portare sul mercato mezzi elettrici dotati di un motore in grado di offrire una potenza sufficiente per consentire di spostarsi agilmente in città. Come abbiamo visto analizzando i vari prodotti, il motore può essere montato sulla parte anteriore, posteriore o centrale. A seconda della bici e dell’uso che se ne deve fare infatti il posizionamento del motore influisce sulle prestazioni di guida. Modelli come MTB o fat bike, a differenza delle city bike, montano solitamente il motore sulla parte centrale del telaio in modo tale da riuscire a garantire una migliore stabilità sul terreno e prestazioni ottimali anche in discesa o su percorsi accidentati.

Per quanto riguarda la loro potenza, come sappiamo, le bici elettriche possono avere una potenza massima di 250 watt, raggiungendo una velocità massima di 25 km/h.

Batteria

La crescita costante della popolarità delle biciclette elettriche e, nello specifico, delle city bike ha spinto le case costruttrici ad implementare tecnologie sempre più efficienti ed importanti. Non dimentichiamo che la batteria della bici influisce direttamente sul funzionamento del mezzo, andando a modificare sia la portata che la velocità di quest’ultimo. I modelli più comuni montano batterie con capacità a 24, 36 o 48 V. Nell’effettuare l’acquisto, questo parametro va valutato in base all’uso che vorrete fare della bici: se cercate un mezzo che non abbia un’autonomia limitata esclusivamente alla città, optate per una versione con potenza maggiore.

Computer di bordo LCD

Come ultimo dettaglio, ma non per minore importanza, includiamo il display LCD tramite cui è possibile cambierete velocità, stato e impostazione dell’andatura. Il suo posizionamento, sul manubrio, garantisce al ciclista di non distrarsi durante la guida. Tramite la console di comando è possibile monitorare lo stato della batteria o modificare le modalità di camminata assistita.