Il mercato delle quattro ruote italiano è sempre più caratterizzato da due trend ben precisi: SUV e crossover, soprattutto dei segmenti compatti, sono sempre più richiesti e cresce l’attenzione verso i modelli elettrificati con le auto ibride in crescita, a differenza delle elettriche che continuano a stentare.

Con i prezzi delle nuove auto in costante crescita, è importante analizzare il mercato andando alla ricerca dei modelli più interessanti ed equilibrati su cui puntare per il segmento dei crossover con tecnologia fulh Hybrid, una soluzione intermedia tra le motorizzazioni tradizionali (e le mild hybrid) ed i ben più costosi modelli elettrici.

A disposizione degli automobilisti italiani ci sono un gran numero di modelli su cui puntare. In particolare, di seguito, ci concentreremo sui migliori crossover full hybrid da meno di 30 mila euro, una soglia sempre più difficile da rispettare considerando l’aumento costante dei prezzi dele auto nuove. Vediamo, quindi, i 5 modelli più interessanti del momento per questo preciso segmento di mercato che rappresenta al meglio i principali trend del mercato.

Perché acquistare un crossover full hybrid?

Gli automobilisti italiani sono sempre più interessanti a questo segmento di mercato. La conferma arriva dai dati di vendita delle auto nuove. Nel corso del 2022, infatti, i crossover hanno rappresentato il 43,2% del mercato italiano, con una crescita di ben 4 punti rispetto al 2021 ed un sorpasso (probabilmente definitivo) alle berline. Nello stesso tempo, continua a crescere l’interesse per i modelli con tecnologia full hybrid, più economica rispetto alle soluzioni Plug-in Hybrid ma decisamente più interessante ed “elettrificata” rispetto alle motorizzazioni Mild Hybrid Secondo i dati ufficiali, il 9,1% delle auto vendute in Italia presentava una motorizzazione full hybrid. Questo dato è in crescita di 2,1 punti rispetto al 2021 (le Plug-in Hybrid si sono fermate a +0,4 punti).

I crossover full hybrid possono essere visti, quindi, come il giusto compromesso tra i gusti e le esigenze degli automobilisti, sempre più interessati a modelli “rialzati” e che allo stesso tempo siano in grado di garantire un certo grado di elettrificazione. Nel caso dei modelli full hybrid, quest’elettrificazione si rivela particolarmente utile per la mobilità urbana, andando a ridurre i consumi in quello che è lo scenario di utilizzo più frequente. La cifra di 30.000 euro resta una soglia psicologica importante che molti automobilisti non intendo superare per la scelta della nuova auto.

Per questo motivo, quindi, individuare i migliori crossover full hybrid a meno di 30.000 euro permette di identificare uno dei segmenti di mercato più importanti del momento. Molti di questi modelli rientrano tra i requisiti degli incentivi auto 2023 (sia in termini di prezzo che in termini di emissioni). Di seguito, però, non considereremo l’apporto dell’ecobonus per via dell’esaurimento dei fondi della fascia di emissioni di questi modelli (61-135 g/km) che, con rottamazione di un usato, garantisce uno sconto di 2.000 euro sul prezzo.

Quali sono i migliori crossover full hybrid da acquistare a meno di 30.000 euro nel 2023?

La lista dei crossover full hybrid da acquistare con un prezzo inferiore ai 30.000 euro non è molto lunga. Per questo motivo, abbiamo selezionato 5 modelli che possono rappresentare la scelta giusta per gli automobilisti interessati a questo segmento di mercato. Ecco le migliori proposte del mercato:

Hyundai Kona Hybrid

Tra i migliori crossover full hybrid da acquistare a meno di 30.000 euro troviamo la Hyundai Kona Hybrid (qui la nostra prova), attualmente proposta a partire da 28.950 euro. Il crossover della casa coreana, lungo 4,205 metri, può contare su di un motore 1.6 Hybrid da 141 CV con cambio automatico e trazione anteriore, In questa configurazione, la Kona raggiunge una velocità massima di 160 km/h con uno 0-100 km/h completato in 11,3 secondi. Il consumo nel ciclo combinato WLTP è di 4,9 litri per ogni 100 chilometri percorsi con emissioni di 112 grammi di CO2 al chilometro.

La Hyundai Kona Hybrid è disponibile con l’allestimento XTECH+ che ha già una buona dotazione, con fari full LED, climatizzatore automatico, display touch da 8 pollici con supporto Android Auto e Apple CarPlay, Cruise Control, il sensore di parcheggio posteriore e una serie di sensori di sicurezza. In listino c’è anche la versione XCLASS che parte da 34.500 euro, posizionandosi al di sopra della soglia fissata dei 30.000 euro. Non mancano opzioni per personalizzare il crossover con pacchetti aggiuntivi e accessori.

Nissan Juke

Un altro crossover full hybrid su cui puntare è la Nissan Juke (qui la nostra prova). Il modello di casa Nissan è un vero e proprio riferimento del suo segmento ed è disponibile in Italia anche in versione full hybrid (c’è una variante Mild Hybrid benzina che ricopre il ruolo di entry level). Tale versione parte da 30.300 euro di listino, in allestimento N-Connecta. Salendo di prezzo è però possibile puntare su soluzioni più complete ma anche decisamente più costose.

La versione Full Hybrid della Nissan Juke presenta una motorizzazione HYBRID 143 con motore 1.6 quattro cilindri benzina e un’unità elettrica per una potenza complessiva di 143 CV. C’è il cambio automatico e la trazione è anteriore. Il crossover, in questa configurazione, raggiunge una velocità massima di 166 km/h con un’accelerazione 0-100 km/h che viene completata in 10,1 secondi. Per quanto riguarda consumi ed emissioni, nel ciclo combinato WLTP, la Nissan Juke Full Hybrid registra un consumo di 5 litri per ogni 100 chilometri con emissioni di 112-113 g/km.

Renault Captur

Una delle opzioni a disposizione degli automobilisti alla ricerca di un crossover full hybrid è rappresentata dalla Renault Captur (qui la nostra prova), proposta dalla casa francese in versione E-Tech full hybrid 145 con un prezzo di partenza di 26.850 euro, con allestimento Equilibre. In questa configurazione, la Captur, lunga 4,23 metri, può contare su di un motore 1.6 da 145 CV di potenza massima, con cambio automatico e trazione anteriore. Per quanto riguarda le prestazioni, i dati dichiarati includono una velocità massima di 170 km/h ed un’accelerazione 0-100 km/h pari a 10,6 secondi.

Per i consumi, invece, il crossover full hybrid di casa Renault presenta un consumo nel ciclo combinato WLPT pari a 4,7-4,9 litri per ogni 100 chilometri percorsi con emissioni comprese tra 105 e 111 g/km. Attualmente, la Renault Captur E-Tech in versione full hybrid è ordinabile in Italia in 6 diversi allestimenti con 5 di questi che si posizionano al di sotto della soglia dei 30.000 euro. Il modello della casa francese si caratterizza, quindi, per una delle principali opzioni nel segmento.

Suzuki Vitara

Un altro interessante crossoverfull hybrid a meno di 30.000 euro su cui puntare oggi è la Suzuki Vitara (qui la nostra prova) in versione 1.4 140V Hybrid. Si tratta di una delle ultime novità della gamma Suzuki che va ad ampliare la gamma del crossover. Questo modello, caratterizzato da una lunghezza di 4,17 metri, può contare su di un motore 1.4 quattro cilindri da 115 CV abbinato ad un motore elettrico da 33 CV. C’è il cambio automatico ma il crossover è configurabile anche con trazione integrale.

Il listino della Suzuki Vitara in versione full hybrid parte da 30.900 euro ma già consultando il sito ufficiale il modello viene proposto sul configuratore con un prezzo chiavi in mano di 28.400 euro nell’unico allestimento Starview ma con diverse opzioni di personalizzazione. Il crossover ibrido presenta una velocità massima di 180 km/h. Per quanto riguarda i consumi, invece, Suzuki dichiara un consumo di 5,5 litri per ogni 100 chilometri nel ciclo combinato WLTP.

Toyota Yaris Cross

Toyota è un brand di riferimento per il mercato delle auto ibride. Il crescente interesse degli automobilisti verso i crossover compatti ha portato la casa nipponica a lanciare sul mercato la Toyota Yaris Cross (qui la nostra prova), crossover da 4,18 metri attualmente proposto sul mercato italiano a partire da 28.050 euro. Il prezzo di listino è però già scontato di circa il 10% andando a ordinare la vettura tramite il sito Toyota. Per i potenziali acquirenti italiani, quindi, non sarà difficile configurare una Toyota Yaris Cross restando al di sotto della soglia dei 30.000 euro.

Il crossover di casa Toyota può contare sul motore tre cilindri 1.5 turbo benzina abbinato ad un’unità elettrica per una potenza di 115 CV. La vettura è in grado di raggiungere una velocità massima di 170 km/h con un’accelerazione 0-100 km/h completata in 11,2 secondi. Il consumo nel ciclo combinato WLTP è pari a 4,4 – 5 litri per ogni 100 chilometri con emissioni di CO2 in atmosfera pari a 100 – 112 g/km. La Yaris Cross è disponibile in Italia in 6 allestimenti con la sola versione Active che si posiziona (senza considerare eventuali sconti) al di sotto dei 30.000 euro.