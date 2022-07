Esplorare nuovi luoghi e nuovi sentieri in sella ad una bici contribuisce a rompere la routine e a godersi la natura. Con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2, l’affermarsi delle biciclette elettriche in Italia sta prendendo sempre più piede, anche grazie ai bonus stanziati dal Governo negli ultimi anni.

Un mezzo pratico e particolarmente ideale per i brevi spostamenti cittadini, ma indispensabile se si vuole percorrere percorsi in mezzo alla natura. Conquistare qualsiasi salita e i sentieri più impegnativi con una e-Mtb è possibile grazie ai numerosi mezzi attualmente presenti in commercio.

La guida di oggi è dedicata alle migliori e-Mtb che vi permetteranno di affrontare anche le lunghe distanze e percorsi fuoristrada impegnativi. Per la scelta delle migliori e-Mtb abbiamo utilizzato il noto e-commerce Amazon, tenendo in considerazione la garanzia di due anni offerta per ciascun prodotto.

Le e-Mtb stanno conquistando fasce di pubblico sempre più giovani e nascono come valida alternativa green alle moto e, non a caso, permettono agli amanti della natura di avventurarsi anche sui sentieri più difficili da raggiungere. Con l’introduzione di batterie più evolute che sfruttano celle agli ioni di litio di nuova generazione, i produttori sono riusciti a proporre modelli dalle dimensioni e dal peso piuttosto simile alle classiche bici. Sempre più spesso sentiamo infatti parlare di biciclette elettriche, con modelli che soddisfano esigenze diverse e soluzioni tecnologiche differenti.

Migliori e-mtb

e-Mtb Eleglide M1

Se siete alla ricerca di una Mtb elettrica semplice da utilizzare ed economica, la Eleglide M1 fa al caso vostro. Dotata di un potente motore brushless da 250 W, la M1 è ideale anche per i principianti che vogliono intraprendere percorsi su terreni più accidentati. A contraddistinguere il mezzo è la batteria al litio da 36 V 7,5 Ah che garantisce un’autonomia di 30 km in modalità elettrica pura e un’autonomia di circa 65 km in modalità assistita. La mtb elettrica realizzata dal marchio Eleglide è inoltre dotata di un cambio shimano a 21 velocità e un piccolo monitor con display LED posizionato sul manubrio che consente di controllare dati come lo stato di carica della batteria, la velocità e la modalità di guida. Un’adeguata sicurezza durante la guida viene fornita al freno a disco meccanico presente su entrambe le ruote e ad un ammortizzatore in grado di assorbire gli urti sulle strade sconnesse. Carico massimo del mezzo 100 kg.

» Vedi e-Mtb Eleglide M1 su Amazon

e-Mtb Eleglide M1 Plus

Includiamo in questa guida all’acquisto anche la e-Mtb Eleglide M1 Plus che, rispetto alla versione M1, si aggiorna con nuove caratteristiche. Il brand ha infatti ottimizzato il modello M1 Plus montando ruote da 27,5 pollici, adatte a tutti i tipi di strade e con elevata capacità di resistere a carichi d’urto, un manubrio più lungo e sospensione idraulica con blocco. Non manca, inoltre, uno schermo LCD multifunzione ottimizzato, in grado di visualizzare diverse informazioni utili all’utente. Dotata di motore brushless da 250 W ad alta velocità e controller brushless intelligente da 36 V, la M1 Plus dispone di un cambio Shimano a 21 velocità e due freni a disco anteriori e posteriori, che garantiscono un’elevata sicurezza durante la guida.

La MTB M1 Plus, a differenza della M1, adotta una batteria agli ioni di litio da 36 V 12.5 Ah rimovibile che garantisce un’autonomia massima di 50 km in modalità elettrica e di 100 km in modalità assistita. La e-mtb, spedita con assemblaggio all’85%, può essere montata in autonomia in circa 20 minuti.

» Vedi e-Mtb Eleglide M1 Plus su Amazon

e-Mtb Vivi Pieghevole

La Mtb elettrica marchiata Vivi è una bici pieghevole con struttura leggera, ideata per semplificarne il trasporto in macchina o sui mezzi pubblici. Con una capacità di carico di 150 kg e ruote da 26 pollici, la e-Mtb Vivi si presenta come un mezzo ideale per chiunque, offrendo la giusta resistenza e portabilità su qualsiasi tipo di terreno. La bicicletta elettrica Vivi è, infatti, dotata di un motore brushless da 250 watt, in grado di fornire potenza e ottima velocità: la batteria agli ioni di litio rimovibile da 36V 8 Ah garantisce un’autonomia fino a 45 km in modalità elettrica e fino a 65 Km in modalità pedalata assistita. La mountain bike elettrica Vivi è la scelta ideale se siete alla ricerca di un mezzo pratico ed economico ma dalle ottime prestazioni.

» Vedi e-Mtb Vivi pieghevole su Amazon

i-Bike Mtb Mud

Siete alla ricerca di una compagna perfetta per percorrere anche le distanze più lunghe, su qualsiasi tipo di terreno? Abbiamo deciso di includere in questa guida all’acquisto la i-Bike MTB Mud, bici dal design Made in Italy, per le prestazioni che è in grado di offrire. L’affidabilità del cambio Shimano a 21 rapporti, accompagnato da ruote da 29” e cerchi in lega di magnesio, permette di affrontare i percorsi più impegnativi dominando ogni tipo di terreno all’insegna della sicurezza. La possibilità di carico fino a 150 kg e il sensore di cadenza integrato nel movimento centrale della bicicletta assicurano stabilità nel controllo e spinta in salita, mentre il motore brushless da 250 W coniuga potenza e maneggevolezza. Non manca la batteria ricaricabile agli ioni di litio con capacità di ben 13 Ampere-ora che garantisce grande autonomia e lunga percorrenza. Il display LCD posizionato sul manubrio, oltre a mostrare la carica residua della batteria e altri dati utili, permette di scegliere fra 5 livelli di assistenza per modulare, a seconda delle preferenza, la spinta del motore durante la pedalata.

» Vedi i-Bike MTB Mud su Amazon

i-Bike Mtb Mud PRO 7

Includiamo in questa guida dedicata alle migliori Mtb elettriche con questo mezzo di fascia medio-alta. Un design made in Italy contraddistingue la i-Bike Mtb Mud PRO 7 che, grazie alle sue dimensioni ridotte e al suo profilo ribassato, è progettata per gestire al meglio le difficoltà della guida off-road. Con le sue impostazioni di pedalata assistita interamente personalizzabili, la Pro 7 è ideale per esperienze di guida controllata, fluida e sicura: grazie al sistema frenante a disco idraulico, infatti, la forza di frenata si distribuisce su tutta la ruota, ottenendo una risposta immediata in caso di ostacoli. Il motore centrale e7000 con potenza di 250 W e coppia massima di 60 Nm e la batteria da 36 v rendono la i-Bike Mtb Mud PRO 7 un mezzo perfetto per la città quanto per i percorsi off road più complicati. Per un’esperienza di guida ulteriormente ottimizzata è possibile utilizzare l’app Shimano E-tube sullo smartphone per regolare le impostazioni Eco, Boost e Trail della bici.

» Vedi i-Bike Mtb Mud PRO 7 su Amazon

e-Mtb Ancheer

Concludiamo questa guida all’acquisto con un’icona delle bici elettriche: la e-MTB Ancheer. A contraddistinguere il mezzo è un leggero e resistente telaio in lega di alluminio, accompagnato da cerchi in lega di alluminio a doppio strato che garantiscono non solo una durata nel tempo ma soprattutto una tenuta di strada maggiore. Non manca la presenza di un motore da 250 W con coppia di 34 Nn, adatto sia alle esigenze di viaggio quotidiane che alle escursioni in off-road, e di una batteria removibile con capacità 36V 12,5 Ah che permette di raggiungere fino a 70 km in modalità elettrica. Le ruote da 27,5” e i freni a disco anteriori e posteriori, utili per garantire al ciclista una frenata progressiva e potente, assicurano una maggiore trazione e una stabilità ottimizzata anche sui percorsi più difficili. La e-Mtb Ancheer dispone di 3 differenti modalità di funzionamento grazie al quale è possibile decidere se utilizzarla in veste di bicicletta elettrica, bicicletta a pedalata assistita o semplice bicicletta.

» Vedi e-Mtb Ancheer su Amazon

Come scegliere la migliore e-Mtb

Nel consigliare le migliori MTB elettriche abbiamo tenuto in considerazione alcune caratteristiche che riteniamo fondamentali per avere un mezzo efficiente, sicuro e duraturo.

Gli elementi che differenziano le MTB sono principalmente le geometrie del telaio e le sospensioni. Quando parliamo di sospensioni facciamo riferimento alle bici front, con sospensione solo anteriore e le full, con sospensioni anteriori e posteriori. Le e-MTB sono inoltre dotate di motore, batteria, sensori, display e comandi dedicati per selezionare il livello di assistenza.

Nella scelta della migliore e-Mtb è importante tenere in considerazione modelli dotati di potenti motori, in grado di fornire la potenza aggiuntiva necessaria per permettere di affrontare indimenticabili esperienze tra le vette. Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un decisivo ampliamento delle proposte di mountain bike elettriche adatte ai più diversi usi. Batterie più capienti e motori più performanti sono sicuramente le caratteristiche ormai più diffuse anche su tale tipologia di mezzo elettrico.

Ma quali sono le caratteristiche fondamentali per effettuare il migliore acquisto? Le e-mtb sono e-bike pensate appositamente per l’uso su percorsi sterrati ed accidentati e, di conseguenza, resistenza e robustezza a qualsiasi tipologia di urto è fondamentale. Non dimentichiamo, inoltre, che le e-bike a differenza delle bici tradizionali montano un motore e una batteria con un peso proprio e deve, dunque, essere in grado di sopportare modo sollecitazioni maggiori rispetto alle montain bike tradizionali.

Motore

A differenziare le e-mtb dalle e-bike è il motore piazzato nella parte centrale del telaio che permette, conseguentemente, una distribuzione del peso e una gestione della bici ottimizzata.

Batteria e autonomia

Tra le specifiche tecniche non possiamo non dare particolare importanza alla batteria, la stessa che garantisce l’autonomia del mezzo. Nel selezionare i prodotti abbiamo sicuramente preferito quelli con un’autonomia piuttosto elevata. Come spesso avviene con questa tipologia di mezzi, i dati relativi all’autonomia possono variare in base ad alcuni parametri, come percorso effettuato e peso del ciclista. Nella scelta della migliore e-mtb molto dipende dalle esigenze e, dunque, dall’utilizzo che se ne vuole fare. Dal punto di vista dell’autonomia, infatti, i fattori da prendere in considerazione sono differenti, peso complessivo del ciclista e della bici, accessori, livello d’assistenza, potenza muscolare, percorso e terreno.

La batteria, insieme al motore, è l’elemento che differenzia una bici tradizionale da una e-MTB. Le più comuni sono quelle agli ioni di litio con capacità che può andare dai 250 Wh fino a oltre 2000 Wh.

Freni

Se batteria e motore sono fondamentali per fornire al mezzo un’elevata efficienza e massime prestazioni di guida, l’impianto frenante di una mtb elettrica è indispensabile per fornire la massima sicurezza su qualsiasi tipologia di percorso.

Ruote

Se siete alla ricerca di una mtb in grado di aderire al terreno, in qualsiasi condizione climatica, al momento dell’acquisto dovete tenere in considerazione anche le ruote. Tra le caratteristiche più importanti non possiamo che includere il diametro delle ruote, parametro che incide inevitabilmente su comfort di guida e sulle prestazioni del mezzo. Generalmente, le dimensioni più diffuse sono da 27,5 e 29 pollici. Naturalmente, maggiore è la dimensione della ruota, maggiore la capacità di superare eventuali ostacoli senza problemi e con stabilità.

Livelli di assistenza

Le e-mtb sono solitamente dotate di diversi livelli di assistenza che offrono il supporto ideale a seconda dell’utilizzo e dello stile di guida scelto dal ciclista; generalmente 3 è il numero minimo e 5 è il numero massimo. In base ad alcuni parametri come stanchezza, pendenza e aderenza al terreno il ciclista può infatti richiedere più o meno assistenza elettrica durante la guida.

Computer di bordo

Attualmente quasi tutte le mountain bike elettriche dispongono di un display che fa da computer di bordo per registrare i dati, visualizzare la percentuale di carica rimasta, consentire di gestire i vari livelli d’assistenza della bici (Eco, Sport, Boost).