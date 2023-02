Protagonisti della micromobilitá elettrica, i monopattini elettrici continuano ad affollare le strade delle grandi città italiane. Siamo giovani che adulti scelgono di acquistare un monopattino elettrico per percorrere brevi percorsi, risparmiando e contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 utilizzando un mezzo a zero emissioni. Tra i motivi della crescente diffusione c’è senza dubbio anche la praticità e facilità di utilizzo. È bene però rispettare alcune importanti norme che il Governo ha deciso di introdurre per tutelare gli utenti ed evitare spiacevoli incidenti.

Tra le novità più importanti, infatti, c’è l’introduzione dell’obbligo di frecce a partire dal primo luglio 2022; una decisione molto discussa ma presa per garantire una maggiore sicurezza e tutelare i cittadini sempre più coinvolti in incidenti. Per mettersi in regola con la nuova norma non è necessario cambiare monopattino ma è sufficiente dotarsi di un paio di frecce omologate da installare sul mezzo.

La guida di oggi è dunque dedicata ai migliori indicatori di direzione che potrete montare autonomamente sul vostro monopattino. Per scegliere migliori accessori ci siamo affidati a eBay e Amazon che, grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo, ci ha permesso di scegliere i prodotti con caratteristiche ottimali ad un prezzo più che contenuto. Prima di proseguire con l’analisi dei prodotti, facciamo un riepilogo di alcune caratteristiche dei monopattini con uno sguardo alle recenti norme introdotte dall’esecutivo.

Come sappiamo, la potenza del motore non deve essere superiore ai 500 Watt dato i monopattini elettrici sono equiparati ai velocipedi. Tuttavia, la loro circolazione è consentita sia su strade urbane che su piste ciclabili extraurbane, a patto che non venga superata la velocità massima di 20 chilometri orari e 6 chilometri orari nelle aree pedonali.

Nonostante le norme già vigenti, negli ultimi anni, gli incidenti stradali che hanno coinvolto mezzi di micromobilitá elettrica sono cresciuti vertiginosamente.

Solamente nel 2021, in Italia è stato ha registrato una netta crescita dei sinistri con i monopattini passati da 564 nel 2020 a 2.101 nel 2021 raggiungendo, dunque, un +272,52%.

Sebbene il monopattino nasca come mezzo economico e facile da utilizzare, non significa che possono essere guidati da tutti. La legge richiede più di 14 anni di età e obbligo di indossare il casco fino ai 18 anni. A tal proposito, però, l’utilizzo del casco rimane inevitabilmente consigliabile per qualsiasi età, indipendente dalle regole attualmente imposte. Per quanto riguarda, invece, le caratteristiche tecniche non basterà più che il monopattino sia dotato di luci anteriori e posteriori e di dispositivi segnalatori per il freno ma dovrà disporre anche di indicatori di svolta.

Le indicazioni della nuova legge impongono, infatti, che tutti i monopattini elettrici devono disporre di frecce e di indicatori frontali e posteriori per il freno a partire da luglio 2022, mentre i monopattini elettrici già in circolazione avranno tempo per adeguarsi alla nuova normative entro il 1° gennaio 2024.

Nello specifico, il decreto del ministero delle infrastrutture pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede che:

A decorrere dal 1° luglio 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data, è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024. Le frecce (che la legge denomina “indicatori luminosi di svolta”) devono essere color ambra e lampeggiare con una frequenza compresa tra 1 e 2 Hertz e durata dell’impulso superiore a 0,3 secondi, misurata al 95% dell’intensità luminosa massima. Vanno installate sia davanti sia dietro, in coppie destra-sinistra simmetriche rispetto all’asse longitudinale del monopattino, a un’altezza da terra compresa tra 150 e 1400 millimetri. Per quanto riguarda i monopattini già circolanti, frecce e freni vanno montati in kit “appositamente previsti” per ciascun modello e conformi alla direttiva n. 2006/42/CE a cui i monopattini, la stessa che viene richiesta all’intero veicolo per ottenere la marcatura CE.

Non ci resta dunque che scoprire quali sono i migliori indicatori di svolta da acquistare per rendere il proprio monopattino a norma. Se siamo in possesso di un monopattino elettrico e dobbiamo adeguarlo alle ultime disposizioni date dalla recente normativa è bene scegliere accessori validi e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

I migliori indicatori di svolta per monopattini

Indicatori di svolta CYCL WingLights Mag V3

Praticità e semplicità di utilizzo sono caratteristiche che contraddistinguono gli indicatori di direzione WingLights del marchio CYCL. La scelta di queste frecce, adatta per monopattini e biciclette, non è casuale: i WingLights Mag sono compatibili con tutti i manubri con diametro interno da 14,7 a 23mm e sono dotati di 2 batterie per unità. L’installazione è estremamente semplice grazie alla presenza di appositi magneti che consentono di attaccarli alle estremità del manubrio. Progettate per contribuire a ridurre gli incidenti, le frecce sono sono realizzate in alluminio robusto e antiurto, oltre ad essere completamente impermeabili. Le due unità, una volta staccate dal manubrio formano un simpatico portachiavi con moschettone che può essere comodamente attaccato alla cintura, alle chiavi o alla borsa per evitare di perderlo.

Vedi su Amazon

Vedi su eBay

Indicatori di svolta CYCL WingLights Pop

Continuiamo questa guida all’acquisto con un altro prodotto marchiato CYCL in grado di offrire visibilità e robustezza nonostante si tratti di un oggetto estremamente piccolo e leggero. Realizzate con un corpo in plastica di alta qualità ed una protezione in in gomma, gli indicatori di direzione a LED WingLights Pop possono essere installati al manubrio della bicicletta o del monopattino per migliorare la visibilità a 360° soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione o di oscurità. Non a caso, gli indicatori WingLights dispongono di potenti luci LED ambra con 16 lumen alimentati da 4 LED per indicatore. La durata della batteria è estremamente lunga: la durata media arriva infatti a circa 6 mesi. Per l’installazione su monopattino è richiesto l’utilizzo di un adattatore CYCL non incluso nella confezione e, dunque, da acquistare separatamente.

Vedi su Amazon

Vedi su eBay

Indicatori di svolta CYCL WingLights 360 Fixed

Una volta installate sul manubrio del monopattino elettrico, le WingLights 360 Fixed sono in grado di offrire una una visibilità veramente ampia, aiutando il conducente a mantenere l’adeguata distanza di sicurezza con altri mezzi presenti su strada. Premendo e tenendo premuto l’apposito pulsante si attiva la funzione di luce permanente di WingLights360s, con i LED bianchi (anteriori) e rossi (posteriori) indispensabili anche in caso di scarsa luminosità. Nello specifico, l’indicatore luminoso color ambra ha una luminosità di 48 lumen, mentre i LED rossi e bianchi hanno una luminosità di 10 lumen per indicatore. Nella confezione è presente il cavo USB da utilizzare per la ricarica. Come dichiara il produttore, le versioni dei WingLights sono dotate di supporti standard che si adattano a manubri con un diametro interno compreso tra 14,7 e 23,0 mm. Nel caso in cui il monopattino sia dotato di estremità del manubrio completamente cave è possibile installare le WingLight senza utilizzare un adattatore. Se non sono cave, invece, è necessario un adattatore da acquistare separatamente.

Vedi su Amazon

Vedi su eBay

Indicatori di svolta Bsopem

Terminiamo questa guida all’acquisto con un kit di luci anteriori e posteriori che possono essere montate su monopattini elettrici e bici. Gli indicatori di direzione a LED Bsopem adottano una luce gialla in grado di avvertire pedoni e veicoli circostanti per garantire un’adeguata sicurezza a bordo del mezzo. Gli indicatori possono essere facilmente attivati tramite il telecomando wireless incluso nella confezione. Il kit di frecce in oggetto è dotato di ben tre modalità di regolazione e una batteria al litio ricaricabile da 230 mAh che può essere utilizzata per 7-10 giorni.

Una volta montate le frecce nella parte anteriore e posteriore del monopattino basterà posizionare il telecomando sul manubrio per poter utilizzare al meglio, e in totale sicurezza, il vostro mezzo a emissioni zero.

Vedi su Amazon

Come scegliere i migliori indicatori di svolta per monopattini

Come accennato in apertura, le frecce direzionali sono accessori che per motivi di sicurezza devono essere implementate sia sui nuovi mezzi che su quelli già circolanti.

Un mezzo come il monopattino attualmente utilizzato in alternativa all’auto per spostamenti dell’ultimo miglio deve, dunque, rispettare norme di sicurezza adeguate per sé e per gli altri utenti della strada.

Con l’introduzione delle modifiche al Codice della Strada, tutti coloro che utilizzano i monopattini elettrici devono fare i conti con nuove regole e per procedere con un acquisto valido di indicatori di direzione sarà indispensabile scegliere modelli in grado di garantire robustezza e, soprattutto, un’elevata luminosità.

Tra gli aspetti da non sottovalutare includiamo inoltre:

Facilità di montaggio

Se robustezza e luminosità sono aspetti da non sottovalutare in fase di acquisto, non possiamo non tenere in considerazione un accessorio di facile installazione che non richiede dunque l’intervento di uno specialista. Per semplificare la fase di installazione, è consigliabile scegliere frecce che non richiedono interventi particolari sul mezzo ma kit senza fili, dotati di telecomando, e di piccoli magneti che permettono di attaccare e staccare gli indicatori a seconda delle esigenze e per la consueta ricarica.

Materiali e impermeabilità

Evitare incidenti e affrontare con sicurezza e tranquillità spostamenti in monopattino elettrico, è possibile grazie a indicatori luminosi di svolta che offrono anche una buona impermeabilità: questa caratteristica è fondamentale per preservare gli accessori da eventuali danni causati dalla pioggia e dall’umidità che, entrando a contatto con i meccanismi, potrebbero danneggiare il funzionamento delle frecce.

Frecce anteriori e posteriori

Al fine di garantire una visibilità ottimizzata, non mancano in commercio set di indicatori di direzione che includono frecce anteriori che funzionano anche come luce di posizione. Non a caso, gli indicatori di direzione rappresentano un dispositivo di sicurezza e le luci a LED rappresentano una particolarità del tutto importante dato che garantisco una visibilità elevata anche a lunga distanza ricordando ai conducenti di mantenere la distanza di sicurezza durante la guida.

Durata della carica

La maggior parte dei modelli di indicatori di direzione presenti sul mercato sono dotati di batterie in grado può garantire un utilizzo continuo piuttosto lungo. I dispositivi possono essere poi ricaricati in un paio di ore per garantire una durata che generalmente va dalle 4 alle 10 ore di utilizzo.

Qualità e garanzia

Acquistare prodotti di buona qualità, realizzati con materiali resistenti in grado di garantire una durabilità nel tempio, è sicuramente fondamentale per evitare di portare a casa un oggetto che da lì a poco dovrà essere sostituito. Non a caso, i produttori che lavorano da tempo alla realizzazione di piccoli accessori come gli indicatori di direzione generalmente offrono un periodo di garanzia che copre eventuali malfunzionamenti. Inoltre, nel caso in cui il prodotto sia venduto e spedito da Amazon c’è sempre una copertura di due anni dalla data di acquisto.

Installazione e compatibilità

La maggior parte degli indicatori di direzione sono compatibili con qualsiasi manubrio che abbia un diametro interno compreso tra i 14.9 mm and 22 mm. Solamente in alcuni casi, a seconda del modello di monopattino elettrico, può essere necessario l’ acquisto di un adattatore per l’installazione.

Costo

Soluzioni universali molto interessanti per uniformare il vostro monopattino alle nuove norme del Codice della strada sono ormai disponibili ad un costo davvero contenuto. Pensiamo che con un prezzo compreso tra i 30 e i 90 euro ( a seconda del kit scelto) possiamo dotare il monopattino con un set di indicatori led senza alcuna fatica.