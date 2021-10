Gadget Porsche | I migliori del 2021

Siete appassionati di auto e vi piace collezionare gadget che racchiudano in sé lo spirito del brand? Abbiano deciso di realizzare una lista con i migliori gadget a tema Porsche. Tra i grandi appassionati della casa automobilistica tedesca vi sono persone che amano oltrepassare i limiti, e che desiderano farlo con eleganza: spesso la passione per le auto sportive diventa infatti un vero e proprio stile di vita.

Sia che si tratti di un pezzo limitato o di un oggetto dal design inusuale, la casa automobilistica di Zuffenhausen offre una vasta gamma di prodotti a tutti gli appassionati del marchio.

Per la realizzazione della guida abbiamo tenuto in considerazione diversi aspetti, tra cui l’elevata qualità di materiali e lavorazione proprio dello spirito Porsche, affidandoci al grande colosso Amazon per l’acquisto degli accessori.

I migliori gadget a marchio Porsche

Cappellino da uomo Porsche

Nel creare questa guida a tema Porsche non potevamo non partire con uno degli accessori più desiderati dagli utenti. Il cappello da uomo originale e con logo Porsche è un prodotto di qualità, realizzato in cotone e regolabile grazie alla fibbia in metallo.

» Clicca qui per acquistare cappellino Porsche

Portachiavi Porsche

Il portachiavi con stemma Porsche si contraddistingue per il suo design e la sua eleganza. Realizzato in pelle bovina ed ottone, è adatto a tutte le chiavi vettura Porsche e disponibile in diversi colori.

» Clicca qui per acquistare portachiavi Porsche

Portafoglio Porsche

Il portafoglio da uomo marchiato Porsche, realizzato in morbida pelle, è un articolo compatto con scomparto portamonete che può contenere, tra le altre cose, banconote, 4 carte di credito e biglietti da visita. Un prodotto marchiato Porsche che colpisce per il suo aspetto elegante ma anche per la sua resistenza: il logo Porsche Design è stato impresso come dettaglio di design. Il portafoglio Porsche Design è perfetto per tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo portafoglio con interni molto funzionali ed in formato compatto.

» Clicca qui per acquistare portafoglio Porsche

Libro Porsche “Unseen”

Tra i principali gadget a tema Porsche abbiamo deciso di includere anche il nuovo volume “Porsche Unseen”, un libro che raccoglie per la prima volta gli studi progettuali eseguiti fra il 2005 e il 2019 e finora mai divulgati. Grazie a questo libro la casa automobilistica produttrice di auto sportive ha deciso infatti di mostrare agli appassionati le straordinarie immagini di quindici vetture che non hanno mai visto la luce. Un libro che vi permetterà di conoscere dettagli inediti della Casa tedesca custoditi in 328 pagine scritte in inglese.

» Clicca qui per acquistare libro Porsche “Unseen”

Occhiali da sole Porsche Design

Gli occhiali da sole Porsche Design P’8478 sono i primi occhiali da sole al mondo dotati di un particolare meccanismo per il cambio delle lenti. Le lenti possono infatti essere sostituite in pochi istanti con lenti di ricambio grazie a una chiusura rapida ed essere regolate in base alle diverse condizioni di luce. Gli occhiali da sole Porsche Design si contraddistinguono non solo per il design innovativo ma anche per la massima funzionalità. Il prodotto disponibile su Amazon include 1 paio di lenti azzurre intercambiabili, fornito con il suo astuccio originale Porsche Design ed un panno per la pulizia delle lenti. Disponibile in diverse misure.

» Clicca qui per acquistare occhiali da sole Porsche Design

Deodorante “The essence” Porsche Design

La collezione Porsche Design include anche tanti prodotti dedicati alla cura della persona. Abbiamo infatti scelto il deodorante “The essence” che si caratterizza per il suo carattere fresco grazie alle note aromatiche di mirra e ginepro. La nota di base calda è inoltre composta da patchouli e balsamo d’ abete. Il deodorante da uomo in versione stick è senza alcol e in formato da 75 ml.

» Clicca qui per acquistare deodorante “The essence” Porsche Design

Eau de toilette Porsche Design Sport

Per concludere non potevamo non includere l’eau de toilette Porsche Design Sport da uomo. Un esclusivo profumo da uomo con una fresca nota di testa a base di profumo di pompelmo, bergamotto e rosmarino e note di fondo composte da legno di cedro, patchouli e ambra. Formato da 120 ml.

» Clicca qui per acquistare Eau de toilette Porsche Design Sport