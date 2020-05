Migliori Hoverboard | maggio 2020

Negli ultimi anni, i mezzi di trasporto personali cittadini, hanno subito un’evoluzione tecnologica tale da portarli a diventare dei veri e propri dispositivi smart pronti a farvi raggiungere qualsiasi destinazione con il minimo sforzo. Che si tratti di progressi meccanici o digitali poco importa, spostarsi in contesti urbani in tutta comodità, senza dover prendere l’auto, è un obiettivo ormai alla portata di tutti. Dalle biciclette classiche sempre più confortevoli (qui i nostri consigli per l’acquisto), ai monopattini diventati mezzi praticamente esclusivamente elettrici (se li preferite, abbiamo una guida dedicata esclusivamente a loro), la scelta è ormai così variegata, che senza un’adeguata selezione c’è da perdersi nella marea di prodotti disponibili.

Oltre a migliorare i mezzi analogici del passato, una nuova tipologia di prodotto più comodo, maneggevole, leggero, adatto a tutti ed ecologico è stato introdotto per agevolare gli spostamenti giornalieri: parliamo degli hoverboard.

Lo stato italiano, ben conscio dei benefici che un mezzo del genere può apportare all’ambiente e ai cittadini durante la quotidianità, ha deciso di inserirlo tra le categorie di prodotti che è possibile acquistare con un incentivo che consente di usufruire di uno sconto pari a massimo 500€ sulla spesa totale.

A chi è dedicato il bonus

Il bonus, pari ad uno sconto del 60% sulla spesa sostenuta, fino ad un massimo di 500€, è richiedibile da tutti coloro i quali tra il 4 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020 avranno acquistato o procederanno all’acquisto “di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini elettrici e monowheel”. Così recita il testo del decreto, specificando che il buono potrà essere utilizzato una sola volta e solo dai residenti maggiorenni di Comuni con una popolazione superiore a 50000 abitanti. Non sono però previsti limiti derivanti dal reddito.

Scegliere l’hoverboard più adatto alle vostre esigenze, se non si sa bene quali caratteristiche ricercare, potrebbe essere un’impresa ardua: il mercato è praticamente saturo, ci sono centinaia di dispositivi, ma solo pochi meritano davvero la vostra attenzione. Questo perché molti degli hoverboard che purtroppo vediamo in vendita (e in circolazione) sono sprovvisti delle adeguate certificazioni che ne garantiscono la sicurezza, rendendoli prodotti in qualche caso addirittura…esplosivi. Alcuni di questi infatti, causa un’inadeguata progettazione della circuteria, figlia della massiva richiesta di modelli a basso costo, sono letteralmente esplosi con risultati che potete ben immaginare!

Il primo parametro che prenderemo in considerazione per i nostri consigli è la sicurezza e l’affidabilità del marchio. Sarà fondamentale la presenza della certificazione UL2272, rilasciata dalla multinazionale indipendente UL, che assicura di trovarci di fronte a un hoverboard degno di questo nome e che soprattutto non ci riserverà brutte sorprese da un momento all’altro. Vediamo dunque quali sono gli hoverboard migliori attualmente acquistabili sul mercato.

I migliori hoverboard

Segway MiniPlus

Iniziamo subito con uno dei top della categoria nel settore, il Segway MiniPlus. È facile immaginare come mai si tratti di un prodotto dal prezzo così elevato: ogni dettaglio, ogni caratteristica, ci portano a pensare che questo sia il prodotto da acquistare, se non si bada a spese, per avere il massimo in qualità ed affidabilità. Resistente a pioggia, polvere e condizioni atmosferiche avverse, il MiniPlus è nato per diventare a tutti gli effetti il vostro mezzo di trasporto cittadino preferito. Si guida tramite una barra che affida il controllo alle ginocchia per avere un assetto più stabile e sicuro, obiettivo raggiunto anche grazie all’ottimo sistema di auto-bilanciamento interno. Il dispositivo offre un notevole confort garantito da ruote grandi e resistenti alle forature che donano una sensazione di gestione totale persino alla massima velocità. L’hoverboard di Segway infatti raggiunge i 20km/h per potervi consentire spostamenti rapidi anche su distanze non banali, grazie all’autonomia dichiarata di 35km ottenibile con sole 4 ore di ricarica. Parlando di attenzione ai dettagli, troviamo poi una serie di funzionalità che possono solo far piacere e denotano la natura premium dell’oggetto. L’applicazione installabile su smartphone consentirà non solo l’aggiornamento del firmware dell’hoverboard, ma anche il blocco con un sistema antifurto e l’attivazione della modalità “follow me”, per consentirvi di avere le mani libere durante gli spostamenti a piedi dato che il MiniPlus vi seguirà a ogni vostro passo. Non mancano i LED per una maggiore illuminazione notturna e persino dei piccoli, ma comodi e sempre utili, vani porta oggetti.

NILOX Doc Hoverboard Off Road Plus Ul

Il dispositivo in questione, merita una speciale menzione tra i nostri consigli per gli acquisti perché davvero unico nel suo genere se si guarda il prezzo a cui viene venduto: si tratta infatti di un hoverboard pensato, come dice il nome stesso, per percorrere tratti in fuoristrada. Le ruote scolpite da otto pollici e le speciali protezioni, assicurano infatti una buona presa su terreni dissestati, senza privarvi però del classico uso cittadino. L’autonomia massima dichiarata è di 20km e raggiunge una velocità massima di 10km/h, valore giustificato dall’uso primario per cui è stato progettato questo Nilox, ma più che sufficiente per muoversi in città in tutta sicurezza, magari in quelle zone dove il pavé o pavimentazioni simili potrebbero farvi propendere per un acquisto del genere. Sono presenti dei potenti LED per illuminare la strada in notturna e, nella versione Plus, anche delle casse per ascoltare della musica direttamente dall’hoverboard, una funzione che potrà allettare soprattutto i più giovani. Al prezzo a cui viene offerto, è sicuramente una valida alternativa ai marchi più blasonati; siamo sicuri che se gli darete un’opportunità, non ve ne pentirete.

Segway Ninebot S

Un rapporto qualità prezzo eccezionale e la garanzia di un marchio con un’esperienza più che collaudata nel settore. È questo il palmares del Ninebot S, un hoverboard tra i più scelti dai clienti e tra i più acclamati dalla critica. Facile da manovrare, grazie alla barra centrale che demanda la maggior parte della guida alle ginocchia, è il modello perfetto per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo o per chi non ha particolari necessità e vuole spendere relativamente poco in confronto ad altri prodotti nella stessa fascia per caratteristiche e dotazioni. Pesa soli 12,8 kg per poter essere sollevato e trasportato in comodità sui mezzi pubblici e grazie ai due motori in grado di generare 350W di potenza l’uno, può raggiungere i 16km/h ed affrontare percorsi con pendenze fino a 15 gradi. L’autonomia dichiarata è di 22km con una ricarica completa di sole 3 ore e non mancano una serie di funzionalità aggiuntive come il blocco e la guida tramite app su smartphone che comunica con l’hoverboard grazie al collegamento Bluetooth. Può essere utilizzato anche sotto la pioggia e non teme il fango o le condizioni climatiche più avverse, offrendo anche un’illuminazione a LED per segnalare in modo efficace la propria presenza e per potersi muovere con tranquillità nel buio della notte.

Bluewheel HX150

Più costoso del NILOX Doc Off Road, ma sicuramente di più elevata caratura, Bluewheel HX510 è un altro hoverboard pensato per i terreni accidentati pur non disdegnando un uso cittadino. La struttura in alluminio – disponibile in diversi colori – dona al dispositivo un aspetto estremamente ricercato e futuristico, unito alle strisce di led personalizzabili deputate all’illuminazione e alle gomme antiforatura scolpite, il design di tale prodotto è uno dei più belli che si possano trovare nel settore delle “smart balance board”. Non parliamo però di un hoverboard tutto estetica e poche prestazioni: i due motori da 350W l’uno raggiungono facilmente il traguardo dei 16 km/h e non impediscono l’avventurarsi in pendenze moderate. Sono inclusi degli altoparlanti Bluetooth per ascoltare la musica in movimento e uno stabilizzatore interno per facilitarne la guida. Purtroppo, l’autonomia dichiarata è di soli 10km percorribili con una ricarica completa di 2-3 ore, ma se i vostri percorsi abitudinari lo consentono, potrebbe essere questo l’hoverboard di medio gamma che fa al caso vostro.

Hiboy TW01-UL

Con uno dei prezzi migliori sul mercato per hoverboard che hanno davvero qualcosa da dire e che non siano solo giocattoli, Hiboy TW01-UL si presenta come una delle alternative meno costose rispetto ai prodotti di marchi più famosi, offrendo comunque tanta solidità, sicurezza e una serie di caratteristiche tecniche che lo rendono un acquisto estremamente sensato per gli spostamenti cittadini. Pesa solo 10,5 kg, uno dei valori più bassi nella categoria, pur offrendo batterie che garantiscono un’autonomia massima di 20km. La velocità di punta è di 12km/h e se vi sembra poco, dovreste provarlo per capire quanto in realtà sia un valore sufficiente in contesti urbani. L’hoverboard è certificato come resistente alla pioggia, alle vibrazioni e include, assieme all’auto-bilanciamento, un sistema che aiuta il pilota ad affrontare meglio salite e discese. In caso vogliate usarlo in momenti della giornata con scarsa visibilità, dei LED posti alla base vi aiuteranno a vedere meglio cosa c’è attorno a voi e segnaleranno la vostra presenza agli altri utenti della strada.

SmartGyro X2

Per gli amanti delle personalizzazioni, se il paradiso avesse un hoverboard, probabilmente sarebbe uno SmartGyro X2. Disponibile in svariate trame e colorazioni, l’X2 presenta una scheda tecnica di tutto rispetto e non vi porterà ad esaurire tutte le vostre risorse economiche che potrete così dedicare all’acquisto di caschi o protezioni per godervi al meglio questo particolare mezzo di trasporto. Con una velocità di punta tra i 10 e i 12 km/h, grazie alle batterie Samsung ricaricabili completamente in 3 ore che alimentano due motori da 350W l’uno, offre un’autonomia di 20 km. L’applicazione installabile su smartphone, consente di regolare vari parametri come la velocità e la sensibilità dei comandi, aiutandoci così a trovare la configurazione migliore per i nostri gusti. Le ruote sono di dimensioni classiche per gli hoverboard da città, ovvero 6,5 pollici e non mancano luci a LED posteriori e altoparlanti Bluetooth per ascoltare musica in movimento. La scocca in plastica potrebbe in qualche caso risultare delicata e soggetta a graffi, ma questo è lo scotto da pagare per tutti gli hoverboard che fanno uso di tale materiale; un po’ di semplice attenzione sarà sufficiente per non rovinarne l’estetica. In relazione al prezzo è sicuramente uno dei prodotti che offre di più e che merita attenzione durante la fase d’acquisto del vostro nuovo hoverboard.

