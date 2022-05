Lunedì 16 maggio 2022 sono partiti ufficialmente gli incentivi per scooter e moto, sia elettrici sia endotermici, che rientrano nelle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7: in entrambi i casi si parla di un contributo pari al 30 o al 40% del prezzo di acquisto del nuovo mezzo a 2 ruote, fino a un massimo di 4.000 € qualora si decidesse di rottamare una moto o uno scooter di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 di proprietà da almeno 12 mesi. Per calcolare correttamente il prezzo finale delle varie proposte sul mercato bisogna sottrarre il 22% di IVA dal valore franco concessionario del nuovo acquisto, e dalla cifra che si ottiene si va a sottrarre il 30 o il 40% a seconda che si rottami oppure no contestualmente all’acquisto.

Oggi il mercato delle due ruote elettriche offre diverse soluzioni interessanti in varie fasce di prezzo, specialmente se si parla di scooter: abbiamo selezionato 5 modelli che riteniamo i più interessanti al momento, scopriamo insieme quanto costano grazie agli incentivi statali.

Piaggio 1 Active

Piaggio 1 Active è, dopo la Vespa elettrica, la prima proposta a zero emissioni rilasciata sul mercato con il marchio Piaggio: è una versione moderna ed elettrica del tanto amato Zip, con forme molto simili e il tipico monobraccio anteriore con ammortizzatore idraulico. Particolarmente interessante la versione scooter (c’è anche quella ciclomotore, per i più giovani) in grado di percorrere 85 km in modalità Eco e 66 km in modalità Sport, con una velocità massima di 60 km/h. Non un fulmine di guerra, ma il perfetto alleato per muoversi in modo agile nel traffico cittadino. Piaggio 1 parte da 2.699 € nella versione L1e equiparabile a un 50cc, mentre nella versione L3e il prezzo sale a 3.299 €: usufruendo degli incentivi si può ridurre il prezzo di acquisto – in caso di rottamazione contestuale – rispettivamente a 1.857 € e 2.270 €.

Super Soco CPX

Super Soco CPX è una delle soluzioni di mobilità urbana più interessanti ad oggi disponibile sul mercato: è spinto da un motore da 4000W di potenza sufficiente a toccare la velocità massima di 90 km/h, che consente quindi anche facili spostamenti su strade extra urbane, ed è in grado di percorrere fino a 140 km con una sola carica. Super Soco CPX colpisce anche per l’attenzione ai dettagli, con il parabrezza e il portapacchi che sono di serie, e la sella biposto per il trasporto di un passeggero. E’ disponibile anche in una versione a doppia batteria, così da migliorare ulteriormente l’autonomia di guida. Il prezzo ufficiale di Super Soco CPX è di 4.999 €, e sfruttando gli incentivi è possibile pagarlo 3.439 €, se contestualmente si rottama una moto o uno scooter più vecchio.

Seat Mò 125

Nell’ultimo anno anche Seat si è lanciata nel mercato degli scooter elettrici, presentando il Seat Mò 125: in questo caso abbiamo un motore elettrico da 9 kW di potenza, una batteria da 5.6 kWh e una velocità massima di 95 km/h. Seat Mò colpisce per il suo design particolare, dove la batteria è perfettamente visibile sul lato dello scooter, e può essere facilmente estratta e trasportata grazie al design studiato ad hoc, che la trasforma in un piccolo trolley per un più comodo trasporto. Motore brillante e ciclistica di buona qualità rendono il Mò particolarmente piacevole da guidare. Il prezzo di listino è di 6.750 €, ma sfruttando gli incentivi con relativa rottamazione, lo si può pagare 4.644 €.

ME 6.0

ME 6.0 è una proposta tutta italiana dal design particolare: l’azienda ha sede in provincia di Brescia e ha scelto “ME” come sigla identificativa per i propri scooter, che sta per Motorino Elettrico. Il corpo di ME 6.0 è realizzato in SMC, un materiale resistente e leggero realizzato in fibra di vetro e resina di poliestere, 100% riciclabile, in grado di svolgere la funzione portante che normalmente sarebbe svolta da un telaio in tubi. Potenza continua di 6 kW (10 kW di picco) per una velocità massima di 80 km/h, mentre la batteria si trova nel sottosella ed è estraibile, nonostante i 20 kg di peso. Per un pieno si impiegano poco più di 3 ore utilizzando una normale presa casalinga. ME 6.0 costa 6490 € di listino, cifra che scende a 4.465 € con incentivi e rottamazione.

BMW CE 04

Per i più esigenti, chiudiamo questa selezione di scooter elettrici da acquistare con gli incentivi 2022 con il bellissimo BMW CE 04, un vero e proprio maxi scooter elettrico realizzato da BMW: è spinto da un motore elettrico a magneti permanenti raffreddato a liquido, in grado di assicurare prestazioni di alto livello – ben 70 Nm di coppia e 20 cavalli di potenza continua, con un picco di 42 cavalli. Trasmissione a cinghia, ruote da 15 pollici e una dotazione da vera e propria moto rendono il CE 04 una soluzione molto interessante per il professionista moderno che vuole muoversi rapidamente e senza emissioni inquinanti. Il prezzo è sensibilmente più alto, ma come sappiamo la qualità BMW si paga: si parte da 12.550 €, e in caso di rottamazione si può ridurre il prezzo a 8.635 €.