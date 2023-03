La mobilità elettrica è ormai una realtà ed è quindi importante valutare tutti gli aspetti che riguardano la ricarica di un’auto elettrica tramite l’impianto elettrico di casa, anziché affidarsi a una colonnina pubblica: le auto elettriche potrebbero essere caricare anche attraverso una normale presa di corrente casalinga ma in questo caso la potenza di ricarica è così bassa da richiedere tempi biblici. Qualche tempo fa fa è circolata in rete una storia che ha visto come sfortunato protagonista il proprietario di un nuovissimo GMC Hummer EV dotato di un mostruoso pacco batterie da 210 kWh di capacità; nel video pubblicato su Youtube si può vedere l’Hummer EV collegato a una classica presa di corrente casalinga americana da 120V con l’auto che stima una settimana come tempo di ricarica! Tutto questo non succede se ci si affida a una wallbox, strumento dedicato alla ricarica di auto elettriche che permette di ottimizzare la potenza di ricarica e quindi ridurre le ore necessarie a fare il pieno di energia: grazie alla wallbox infatti si può toccare la potenza di 7,5 kW in monofase, quando normalmente la potenza monofase è limitata a 2 kW, mentre con in trifase si può arrivare a ben 22 kW, il tutto evitando pericolosi surriscaldamenti che possono coinvolgere le prese di corrente o i cavi di ricarica.

In questo articolo andremo a presentare le principali caratteristiche delle wallbox tra cui scegliere in base alle proprie esigenze di ricarica e a mostrarvi i modelli più diffusi sul mercato, ma prima è importante sottolineare come i costi di acquisto e installazione di una wallbox possono essere parzialmente recuperati grazie all’ecobonus che consente di rientrare del 50% delle spese sostenute, tramite sconto applicato in dichiarazione dei redditi.

Le migliori wallbox del 2023

Green Cell GC EV PowerBox

La wallbox Green Cell GC EV, grazie alla sua potenza regolabile in 3 step (7,2, 11 e 22 kW), è un ottimo modello per l’utente esigente che non vuole precludersi la possibilità di ricaricare alla massima potenza casalinga disponibile a un prezzo sufficientemente contenuto. Sul corpo della wallbox troviamo un display LCD che fornisce informazioni sulla ricarica, e poco più sotto un LED colorato che indicato lo stato del funzionamento del caricatore. Nel momento in cui scriviamo questo articolo, la wallbox di Green Cell è disponibile su Amazon a 550 €, cifra a cui bisogna aggiungere il costo dell’installazione da parte di un elettricista che fornirà una certificazione per l’impianto stesso. Questa wallbox può essere utilizzata senza problemi all’esterno ed è certificata IP66 che indica la resistenza a forti getti d’acqua. Il cavo di ricarica fornito in dotazione è lungo ben 6 metri e nella scatola si trova anche un comodo perno da fissare al muro per riporre il cavo in modo ordinato, senza lasciarlo sul pavimento.

easyWallbox

easyWallbox è un sistema di ricarica compatibile con potenze che vanno da 2,3 fino a 7,4 kW ed è una delle soluzioni più semplici per chi vuole dotarsi di un sistema di ricarica per auto elettrica senza coinvolgere un elettricista: questa particolare wallbox infatti può essere collegata a una normale presa casalinga con presa Schuko per ricaricare alla potenza massima di 2,3 kW, risparmiando sul costo di installazione ma al tempo stesso accontentandosi di tempi di ricarica nettamente più lunghi. La comodità di easyWallbox è data dalla sua capacità di regolare in automatico la potenza erogata in base alla richiesta di corrente che arriva dagli elettrodomestici di casa: non appena si accende un dispositivo che richiede molta energia, easyWallbox è in grado di ridurre istantaneamente la potenza fornita all’auto evitando quindi che salti la corrente, anche se per attivare questa funzione sarà necessario l’intervento di un tecnico installatore, che eventualmente potrà anche portare la potenza massima a 7,4 kW con relativa certificazione. Il cavo di ricarica è lungo 3 metri ed è dotato di connettore di Tipo 2, e anche questa wallbox è certificata per l’utilizzo all’esterno. Il pacchetto è completato dalla connettività WiFi e Bluetooth che permette di tener d’occhio tutti gli aspetti della ricarica tramite l’applicazione dedicata. In questo caso il prezzo si aggira intorno ai 600 €.

Pulsar Plus wallbox

La wallbox Pulsar Plus è una delle più capaci tra quelle disponibili sul mercato: è in grado di operare fino a 7,4 kW in monofase e fino a 22 kW in trifase, qualora il nostro impianto casalingo fosse sufficientemente potente da supportarla, e offre probabilmente il miglior rapporto qualità prezzo tra le wallbox ad oggi disponibili. E’ di dimensioni contenute, compatibile con l’utilizzo all’esterno, è dotata di un cavo di ricarica lungo 5 metri con connessione di tipo 2 ed è compatibile con l’applicazione myWallbox che permette di creare una programmazione di ricarica per spendere meno possibile in corrente; inoltre è possibile sottoscrivere un abbonamento qualora la wallbox fosse posizionata in luoghi aperti al pubblico, così da gestire al meglio le diverse ricariche. Tra le caratteristiche di spicco della Pulsar Plus c’è la capacità di gestire energia proveniente dai pannelli solari. Il prezzo della Pulsar Plus si aggira intorno ai 750 €.

Come scegliere la wallbox?

La funzione principale di una wallbox, come anticipato, è quella di consentire l’aumento di potenza fino a 7,5 kW in monofase così da velocizzare in modo evidente la ricarica di un’auto elettrica, assicurandosi al contempo di non sovraccaricare l’impianto elettrico; oltre a questa funzione primaria però, le wallbox più recenti offrono una serie di caratteristiche che rendono l’utilizzo particolarmente semplice: si va da aspetti molto semplici come la lunghezza del cavo di ricarica o la possibilità di installare la wallbox all’esterno fino a funzioni più ricercate come la possibilità di regolare la potenza erogata o impostare una programmazione di ricarica al fine di immagazzinare corrente nella batteria nelle ore in cui la tariffa è più bassa – entriamo nel dettaglio.

Potenza a disposizione

Il primo step per scegliere la wallbox giusta per le nostre esigenze è quello di valutare la potenza a disposizione da parte dell’impianto elettrico e quella che l’auto è in grado di accettare: per quanto riguarda il primo punto ci si può rivolgere al proprio fornitore di energia elettrica per verificare la potenza a disposizione sul proprio contatore ed eventualmente aumentarla per poter sfruttare la potenza massima di 7,5 kW raggiungibile in monofase. Per quanto riguarda la potenza che l’auto è in grado di accettare, arrivati a questo punto dello sviluppo delle auto elettriche quasi tutti i modelli sono in grado di ricaricare ad potenze superiori ai 7,5 kW, per cui non c’è granché di cui preoccuparsi: la vostra auto sarà in grado di accettare tutta la corrente fornita dalla wallbox massimizzando quindi i tempi di ricarica.

Autonomia dell’auto e abitudini di guida

Due aspetti molto importanti da tenere in considerazione quando si sceglie una wallbox sono sicuramente quelli dell’autonomia dell’auto e delle abitudini di guida: se si percorrono tanti km ogni giorno sarà necessario considerare una wallbox ad alta potenza, così da consentire una ricarica completa nell’arco di una notte, mentre se l’utilizzo dell’auto è più sporadico si può optare per una wallbox meno potente e quindi meno costosa. Utilizzando un impianto elettrico monofase portato alla potenza di 7,5 kW si possono ricaricare all’incirca 50 km di autonomia ogni ora, per cui basta fare due calcoli per capire di che potenza si ha bisogno: calcolando che per almeno 8 ore durante la notte l’auto potrà stare collegata alla corrente, con una wallbox da 7,5 kW potremo ricaricare circa 400 km di autonomia.

Connettività e funzioni smart

Le wallbox sono sempre più smart e connesse e questo rende l’utilizzo ancora più semplice ed elastico: grazie alla connettività tramite WiFi o modem integrato è possibile controllare la wallbox tramite applicazione dedicata che ci informerà sullo stato della carica, sulla spesa sostenuta e su eventuali problemi tecnici riscontrati durante la ricarica; grazie a questi sistemi si può anche impostare la wallbox per ridurre automaticamente la potenza inviata all’auto in caso di necessità di maggiore potenza in casa – ad esempio quando si attacca alla corrente un elettrodomestico particolarmente energivoro – oppure si può impostare la wallbox affinché carichi l’auto solo durante la notte quando il costo della corrente elettrica è più basso. Alcune wallbox sono dotate di 2 prese e sono in grado di suddividere la potenza su 2 auto in ricarica contemporaneamente secondo necessità.

Lunghezza del cavo di ricarica

E’ uno degli aspetti più basilari da verificare tra il punto di installazione della colonnina e il punto in cui si parcheggia l’auto: per chi parcheggia nel proprio box il problema non si pone, anche un cavo di pochi metri sarà sufficiente a raggiungere la presa di ricarica dell’auto ma qualora si dovesse effettuare la ricarica all’aperto è importante valutare anche questo aspetto; alcuni modelli dispongono di cavi lunghi anche 5 metri, un piccolo dettaglio che può fare la differenza per quanto riguarda la comodità di utilizzo nel quotidiano.

Da interno o da esterno?

Quando si acquista una wallbox è importante valutare anche dove avverrà la ricarica dell’auto: i più fortunati possono installare la wallbox all’interno del proprio garage privato e quindi non dovranno preoccuparsi più di tanto degli agenti esterni, ma in situazioni condominiali dove non sono presenti dei garage si potrebbe avere la necessità di installare una wallbox all’aperto. Per nostra fortuna i produttori se ne sono già accorti ed esistono diversi modelli di wallbox progettati per resistere agli agenti atmosferici e alle temperature estreme.

Non dimenticate i costi di installazione

In fase di acquisto di una wallbox ricordatevi che, salvo rari casi, sarà sempre necessario considerare i costi di installazione da parte di un elettricista specializzato che si occuperà di installare la wallbox rispettando tutte le normative vigenti e soprattutto vi rilascerà un certificato di corretta installazione. A seconda del modello scelto e dall’eventuale aumento di potenza richiesto al vostro fornitore di energia, il costo complessivo tra acquisto della wallbox e installazione certificata può aggirarsi tra i 1000 e i 1500 €.