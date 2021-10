Milano, arriva la prima stazione Volvo Fast Charge della città

Continua lo sviluppo dei piani della casa automobilistica Volvo per una mobilità a emissioni zero. Non manca congiuntamente l’obiettivo di realizzare una rete di ricarica capillare sia in città che lungo le autostrade. Non a caso, nelle scorse ore la stessa Volvo ha ufficializzato l’apertura di una stazione Fast Charge a Milano Porta Nuova, prevista per il 9 novembre.

Sono tante ormai le case automobilistiche che puntano alla realizzazione di una rete di ricarica adeguata alle esigenze degli utenti, soprattutto con il progressivo incremento della diffusione di nuovi veicoli elettrici. Volvo sembra dunque percorre la strada intrapresa da Tesla, casa statunitense che ha deciso di installare un gran numero di stazioni di ricarica sul territorio. Non dimentichiamo che la società di Elon Musk sta anche pensando di aprire i suoi punti di ricarica ad auto di altri costruttori automobilistici. Dunque, con tale strategia l’Italia non potrà che aumentare in maniera sensibile il numero di colonnine presenti sul territorio.

La nuova stazione di ricarica di Volvo, realizzata in collaborazione con Coima, sorgerà nei pressi del Volvo Studio. Un piano, quello della casa automobilistica svedese, che va ad inserirsi nell’importante progetto Volvo Recharge Highways. Con quest’ultimo il costruttore prevede, infatti, di installare 30 stazioni di ricarica veloce da 175 kW sia presso concessionarie che alle uscite delle autostrade italiane.

Non dimentichiamo che con l’obiettivo di ottenere un elevato livello di ecosostenibilità, Volvo ha dichiarato di voler riciclare buona parte dei materiali utilizzati nei processi di progettazione e fabbricazione delle proprie vetture: i materiali chiave come acciaio, alluminio, e tutti gli elementi possibili verranno tutti riciclati.