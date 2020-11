Milano, ATM ordina 100 autobus elettrici Solaris 12

Prosegue il processo di rinnovo della flotta di autobus di ATM, la società che gestisce i trasporti pubblici a Milano, con l’obiettivo di eliminare definitivamente tutti gli autobus a gasolio entro il 2030.

ATM ha ordinato 100 autobus elettrici Solaris Urbino 12, continuando una collaborazione iniziata nel 2014. La consegna di questi 100 autobus è prevista nella prima metà del 2021, e porterà la flotta elettrica di ATM a un totale di 275 bus a zero emissioni.

Presentato in veste elettrica nel 2015, il Solaris Urbino 12 è stato più volte premiato come uno dei migliori autobus per il trasporto civile cittadino. Solaris offre diverse configurazioni di motore in base alle richieste del cliente, e lo stesso vale per il pacchetto batterie, che può arrivare fino a 240 kWh, con o senza l’opzione per la ricarica rapida. Quest’ultima può avvenire tramite un pantografo realizzato appositamente, che permette la ricarica in pochi minuti di sosta, anche se resta valida la ricarica tramite il classico sistema plug-in.

Una volta che Solaris consegnerà i veicoli, ATM si occuperà di installare due sistemi di assistenza alla guida. Il primo si chiama Mobileye Shield+, si tratta di un sistema di sicurezza con segnali acustici e visivi, che aiuta il conducente a controllare i punti ciechi durante la guida, segnalando qualora un veicolo sulla strada cambiasse corsia senza usare gli indicatori, o in caso di distanza di sicurezza non rispettata.

La seconda tecnologia si chiama invece MirrorEye, sarà installata su un solo bus per il momento e sostituirà i classici specchietti retrovisori con delle videocamere in grado di offrire una visibilità ottimale, specialmente di notte e in condizioni di meteo difficile.

La fabbrica Solaris si prepara a realizzare il suo millesimo autobus elettrico proprio grazie all’ordine firmato da ATM, ma questa cifra è destinata ad aumentare considerato che Solaris sta ricevendo ordini per i suoi bus elettrici da diverse grandi città europee.