Dal 17 al 23 aprile torna a Milano la Design Week, la kermesse dedicata all’arte, alla moda e all’architettura dove ogni anno sono protagoniste anche le auto. Anche quest’anno quindi saranno presenti alcuni brand con installazioni più o meno fantascientifiche, necessarie per comunicare le novità relative a specifici modelli o di intere famiglie di prodotti.

Come è lecito immaginare, in occasione di queste manifestazioni il traffico a Milano incrementa notevolmente e di conseguenza trovare un parcheggio è sempre più complicato. Suggeriamo pertanto di utilizzare una delle numerose app compatibili a tale scopo come Parkopedia, EasyPark, MooneyGo e Telepass.

Audi

Il marchio tedesco è il co-producer del Fuorisalone e sicuramente non poteva mancare: in occasione della Design Week sarà presente nella House of Progress di Piazza del Quadrilatero con una esposizione denominata “The Domino Act”. Qui sarà possibile ammirare la Skysphere Concept, una avveniristica roadster completamente elettrica. In Montenapoleone, invece, sarà possibile vedere da più vicino la SQ8 e-tron, la versione sportiva della Q8 e-tron da 450 CV e 600 km di autonomia.

Dove: Corso Venezia, 11.

Cupra

Al Cupra Garage è possibile seguire l’installazione “Superficie Assoluta” che mostra tutti i materiali che potremmo trovare sulle auto di prossima generazione. Fibre naturali, pelle vegana e tessuto: questi sono solo alcuni dei materiali che saranno a disposizione del pubblico.

Dove: Corso Como, 1.

Hyundai

Il marchio coreano si racconta alla Design Week mostrando la nuovissima Ioniq 6, che abbiamo provato qualche giorno fa nella splendida cornice delle colline piemontesi. La “Streamline” elettrica sarà posizionata direttamente all’interno della storica sede del Corriere della Sera.

Dove: Via Solferino.

Lancia

Per queste indicazioni è necessario attendere il 15 aprile, quando il marchio svelerà “Pu+Ra”, ovvero un’anticipazione di come sarà la linea dei futuri modelli del brand italiano.

Dove: TBA

Lexus

Presenta una nuova installazione dell’artista e architetto newyorkese Suchi Reddy e per l’occasione sono premiati i quattro vincitori del Lexus Design Award 2023. L’opera avrà come soggetto una vettura elettrica del marchio che sarà modellata dalla luce con foglie verdi che suggeriscono il movimento generato dalla natura.

Dove: TBA.

Maserati

Per enfatizzare il lancio della Granturismo, Maserati espone due one-off create grazie al programma di personalizzazione “Maserati Fuoriserie”. La prima vettura, conosciuta con il nome di “Luce” è caratterizzata da una carrozzeria interamente cromata a specchio, mentre la seconda one-off si chiama “Prisma” e si riconosce per la verniciatura composta da 14 colori.

Dove: Maserati Rossocorsa Milano, in Viale di Porta Vercellina 16.

Peugeot

Il marchio del Leoncino sarà presente per svelare la livrea del WEC applicata sulla vettura sportiva 9X8; la presentazione ad un pubblico selezionato è prevista per il 17 aprile, mentre tutti gli spettatori possono ammirare la livrea dal 23 aprile.

Dove: TBA.

smart

Il produttore di auto per antonomasia dedicate alle città sarà a Milano a presentare smart#1, come protagonista di un progetto espositivo realizzato da Archiproducts Milano.

Dove: Archiproducts Milano, via Tortona 31.