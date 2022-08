Aumenta costantemente il numero di autovelox presenti in Italia. Il comune di Milano ha ufficializzato che nei prossimi mesi saranno installati nuovi dispositivi per il rilevamento della velocità tra le strade della città, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale.

Oltre agli attuali 18 autovelox già funzionanti nel capoluogo lombardo, il comune di Milano prevede di installare 10 nuovi dispositivi. Ad essere interessati saranno i viali Fermi e Famagosta, che contano già due autovelox. Non a caso, nei punti dove verranno installati i nuovi autovelox il Comune è riuscito a far abbassare il limite di velocità da 70 a 50 all’ora. Non si esclude che gli altri dispositivi possano essere installato nelle zone 30. In ogni caso, per una adeguata localizzazione degli altri dispositivi il comune sta attendendo il confronto con la Prefettura.

La sicurezza stradale per Milano è una priorità, par altri in Regione e a Roma no. La velocità nei centri urbani è una delle principali cause di incidenti, e più il veicolo va veloce, più gravi sono le conseguenze per le persone coinvolte. Per questo mettiamo gli autovelox e facciamo controlli. E dove li abbiamo messi, gli incidenti con feriti si sono dimezzati. Mi aspetto quindi che il Parlamento aiuti i comuni a fare più sicurezza stradale, a diminuire feriti e morti, ha scritto in un post su Facebook Marco Granelli, assessore alla sicurezza del Comune di Milano.

Il commento dell’assessore Marco Giannelli arriva in seguito alle polemiche avanzate nei confronti della nuova decisione del comune del capoluogo lombardo di aumentare il numero di dispositivi di rilevazione della velocità. Non dimentichiamo che i dati finora diffusi mostrano la città di Milano in testa alla classifica per numero di multe con più di 100 milioni, 13 dei quali ottenuti proprio con gli autovelox.