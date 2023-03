La prossima domenica 2 aprile prenderà il via la 21esima edizione della Milano Marathon, una gara podistica che prevede un percorso di 42,195 km per le strade di Milano. Una competizione che da qualche anno prevede “una tre giorni di sport eventi” (Milano Running Festival) organizzati in City Life, lo stesso quartiere scelto per posizionare il Marathon Village, esattamente al MiCo, che per l’occasione si trasforma in un grande hub espositivo. Milano Marathon richiama ogni anno appassionati e professionisti da ogni parte del mondo, con oltre 5mila adesioni negli ultimi anni.

Per partecipare è necessario acquistare il biglietto, disponibile direttamente sul sito ufficiale, ad un costo compreso da 59 euro a 92 euro, a seconda del periodo di iscrizione (sotto data aumenta). È possibile iscriversi fino al 31 marzo, a pochi giorni di distanza dall’effettivo inizio. La quota di iscrizione prevede la consegna della pettorina, assicurazione, assistenza tecnica e medica, ristoro durante e post gara e molto altro.

Percorso

Quali strade saranno chiuse durante la Milano Marathon 2023? Si può comunque passare? Il percorso della Milano Marathon è un percorso ad anello, con partenza e arrivo in Corso Venezia, con variazioni altimetriche minime. Il percorso è stato misurato e omologato a livello nazionale ed internazionale da misuratori ufficiali FIDAL e World Athletics/AIMS.

L’itinerario scelto dagli organizzatori è praticamente lo stesso a partire dal 2015; il percorso si snoda all’interno delle strade di Milano, con passaggi nei luoghi più famosi della città: Ippodromo, City Life, Parco Sempione, Piazza Duomo, Moscova e Porta Venezia. Alcune vie, chiuse durante la manifestazione, apriranno nella tarda mattina (10.30) per consentire il passaggio di residenti e non, mentre altre resteranno chiuse fino allo scadere del tempo limite (15.30 circa). È prevista una sostanziale modifica della circolazione in quasi tutta Milano, come riportato sul sito ufficiale e mostrato nell’immagine che inseriamo di seguito.

In ogni caso, precisiamo che le vie non resteranno chiuse tutte per tutta la durata del percorso ma solo per alcuni piccoli momenti così da scongiurare un blocco del traffico massiccio e la possibilità che la viabilità vada in tilt.

Orari

La partenza è prevista in Corso Venezia per le 9:00, con il ritrovo fissato al momento per le 7:00; è possibile che nell’arco dei prossimi giorni vengano comunicate piccole modifiche relative all’orario.

Il tempo limite per concludere la maratona è di 6h30′ e sono previsti due gate intermedi necessari per comprendere il proprio passo in relazione all’orario: il primo varco è al km 21,1 dopo 3h15’ di gara (ore 12:15 circa) e il secondo al km 27,8 dopo 4h20’ di gara (ore 13:30 circa). In caso di ritardo, gli addetti di Milano Marathon potrebbero invitare i partecipanti meno veloci a ritirarsi, salendo su uno dei bus messi a disposizione, o continuare la corsa sul marciapiede anziché sulla sede stradale.

Dopo gli orari sopra indicati, infatti, è prevista la progressiva riapertura delle strade, sulla base dell’autorizzazione alla gara rilasciata dal Comune.