Milano Monza Motor Show 2021, l’attesa kermesse si terrà dal 10 al 13 giugno

Il Milano Monza Motor Show si svolgerà dal 10 al 13 giugno 2021. Presentazioni e test drive inediti al via dunque tra Milano, Monza e l’Autodromo: queste le location che ospiteranno tutte le novità delle oltre cinquanta case automobilistiche presenti. È la stessa organizzazione della kermesse – in seguito all’annullamento e all’appuntamento per la prossima primavera – a pubblicare le nuove date della rassegna milanese dedicata alle grandi novità del mondo dei motori.

Il Coronavirus ha inevitabilmente ostacolato tanti eventi del mondo dell’ automotive tra cui la tanto attesa prima edizione del MiMo, uno degli eventi più importanti di questo anno che avrebbe dovuto svolgersi dal 29 ottobre al 1° novembre.

Nessuna modifica al programma. Nella città di Milano le varie case automobilistiche potranno esporre tutte le novità delle gamme di veicoli. Un salone automobilistico per le vie della città del capoluogo lombardo che ospiterà gratuitamente il grande pubblico appassionato di automobilismo. Non a caso, Piazza Duomo sarà il vero cuore dell’evento, nei quali saranno esposte anteprime inedite e auto rappresentative delle aziende automobilistiche. In esclusiva, un apposito QR code sarà posto sulla pedana di ogni vettura così che ognuno possa essere – tramite scannerizzazione del codice – visualizzato sulla propria pagina inedita; schede tecniche, immagini e il link per richiedere ulteriori informazioni ed un eventuale preventivo saranno dunque a portata di click.

La piazza del Castello Sforzesco ospiterà l’esposizione di tutte le novità con motorizzazioni green e che il pubblico potrà provare nei test drive per le strade della città. Inoltre, l’Autodromo di Monza darà spazio ai raduni di collezionisti e alle esclusive esibizioni delle regine del motorsport.

Conferme anche per la President Parade – che vedrà protagonisti i presidenti e i CEO dei brand – che potrà essere seguita anche in diretta tv, diventando una presentazione di modelli in anteprima assoluta. Grande l’entusiasmo da parte del presidente del Milano Monza Motor Show, Andrea Levy, che ha cosi commentato:

Abbiamo la grande possibilità di far diventare MIMO 2021 un appuntamento di caratura internazionale, con la presentazione di anteprime assolute e la presenza di presidenti e manager mondiali.

Un evento di grande importanza dunque in cui non mancheranno i marchi più prestigiosi, quali Ferrari, Maserati e Lamborghini così come Volkswagen e Honda. Grandi presenze anche tra i marchi più noti delle case motociclistiche, figurano difatti BMW Motorrad e Kawasaki. Immancabile ed esclusiva la presenza delle aziende italiane Pininfarina e Pirelli.