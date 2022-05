L’edizione 2022 del Milano Monza Motor Show si avvicina molto rapidamente, e promette un programma ancor più ricco di eventi che si svolgeranno tra Milano e Monza dal 16 al 19 giugno. Forte del successo dell’edizione 2021, il MiMo 2022 si è ampliato e permetterà ai suoi visitatori di accedere anche all’Autodromo di Monza, dove sarà possibile visitare i box e godersi l’ultima prova della 1000 Miglia, ma andiamo con ordine e scopriamo cosa prevede il programma delle 4 giornate di evento.

Si parte giovedì 16 giugno alle 9.30, con l’inaugurazione in piazza del Duomo a Milano; in questa sede sarà allestita un’ampia esposizione di auto e moto, tutte parcheggiate nelle vie del centro, e saranno presenti diversi stand dove ricevere informazioni su veicoli da provare e addirittura acquistare. Alle 19.00 dello stesso giorno è prevista la Premiere Parade, sempre in piazza del Duomo, che vedrà coinvolti presidenti e CEO delle case che partecipano all’evento.

Si passa poi alla giornata di venerdì, dove l’esposizione di auto e moto si protrarrà dalle 9 fino alle 23, con i test drive che invece si concluderanno alle 19. Per chi fosse interessato di più ad aspetti tecnici, nella giornata di venerdì dalle 9 alle 18 si svolgerà il convegno “Ricerca e innovazione, il futuro della mobilità”.

Sabato e domenica li si passa in pista invece, all’Autodromo di Monza; box aperti a tutti dalle 9 alle 19, con la possibilità di ammirare anteprime e novità, supercar e hypercar in parata lungo il tracciato, e l’ultima prova regolamentare della 1000 Miglia. Domenica, in aggiunta a tutto quello che si ripeterà dalla giornata di sabato – compresa una parata di giornalisti alla guida delle novità più interessanti del mercato, si terrà il raduno del Tesla Club Italy a partire dalle 9. Infine, sarà possibile partecipare ad attività in pista organizzate da marchi come Ferrari, Porsche, Lamborghini, Pagani, McLaren e Mercedes.

Come già riportato, l’evento è completamente gratuito e per accedervi è sufficiente fare richiesta del MiMo Pass tramite il sito ufficiale della manifestazione; anche tutte le attività previste all’Autodromo di Monza saranno gratuite nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 giugno.