MiMo, Milano Monza Motor Show, si terrà anche nel 2023 con un nuovo appuntamento programmato dal 16 al 18 giugno sempre all’Autodromo di Monza. Mentre nelle prime due edizioni anche Milano, con le sue magnifiche piazze, aveva catturato la scena mostrando alcuni bellissimi bolidi, nella terza edizione tutta l’attività sarà concentrata nel Tempio della Velocità.

Mappa

L’intera area dedicata al Circuito di Monza sarà occupata dall’esposizione di MiMo 2023; sono attesi oltre 50 brand di auto e moto che si troveranno tra il paddock 1 e il paddock 2. I costruttori avranno a disposizione un’area nella quale esporre i propri modelli e offrire attività di test drive (prenotabili sul sito di MiMo). All’interno dell’Autodromo Nazionale Monza verrà creato un percorso di 4 chilometri dedicato ai test drive, al fine di offrire un ottimo spunto per qualsiasi genere di modello e sistema propulsivo.

Attivi dal 16 fino al 18 giugno, i test drive prevedono anche un passaggio tra i paddock, in mezzo al pubblico, in entrata e in uscita dallo stand. Tra le novità più importanti, così da incentivare il passaggio ai veicoli di più moderna generazione ed educare coloro che sono ancora lontani al cambio di paradigma, prevista un’area dedicata al funzionamento delle auto elettriche, plug-in e ibride, con i relativi sistemi di ricarica. Sarà possibile vedere da vicino come si effettua una ricarica, i passaggi da seguire e tutti i connettori disponibili.

MiMo Parade e Concorso di Eleganza

I giornalisti e i rappresentanti dei brand avranno la possibilità di partecipare alla classica Parade che prevede un passaggio all’interno dei paddock, sul rettilineo e sulla storica sopraelevata. Inoltre, si terrà la prima edizione del Concorso di eleganza MiMo 2023 a cui parteciperanno tutte le vetture presso il Classic Car Paddock, il Designer Paddock, il Supercar Paddock e il Motorsport Paddock. Si tratta di due appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati del settore.

Il Concorso di Eleganza MiMo 2023 eleggerà le auto più belle per categoria e la più bella in assoluto grazie ai voti di una giuria tecnica e a quelli del pubblico. Gli appassionati presenti che sono interessati a votare, potranno esprimere le proprie preferenze tramite il codice QR collegato a ciascun modello esposto.

MiMo biglietto

Come per le precedenti edizioni, MiMo 2023 sarà totalmente gratuito per tutti i giorni della manifestazione. Qualora ci fosse il desiderio di provare delle vetture consigliamo di visitare il sito ufficiale e prenotarsi per evitare lunghe file.

Al momento, a questo indirizzo, è possibile scegliere da 1 a 5 modelli di auto elettriche e ibride (MHEV, FHEV, PHEV) da provare in occasione delle attività di test drive.