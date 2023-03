A breve inizieranno i lavori per la realizzazione della metrotranvia Milano-Desio-Seregno che andrà ad innovare il collegamento tra la Brianza e il capoluogo lombardo. Nello specifico, parliamo di circa 14 chilometri di tracciato, ben 8 comuni coinvolti e 25 fermate.

Quest’opera avrà un impatto importante sulla nostra città, ci stiamo preparando a diversi mesi che porteranno alla rigenerazione urbana del nostro territorio e non solo. I tecnici di Città Metropolitana di Milano, di Mm SpA e Cmc Ravenna ci hanno raccontato le varie fasi di progettazione, che si concretizzeranno a partire da metà marzo con l’allestimento dei cantieri. Da subito sarà nostra intenzione mitigare i disagi che inevitabilmente si presenteranno, intervenendo sulla viabilità e sulla comunicazione con avvisi costanti e mirati, ha commentato il sindaco Simone Gargiulo.

La nuova metrotranvia, una volta ultimata, sostituirà la dismessa tranvia Milano Desio, con prolungamento a Seregno stazione. Nello specifico, da Parco Nord a Paderno Dugnano località Calderara l’opera sarà a doppio binario mentre una seconda parte della linea, da Calderara a Seregno Fs sarà a singolo binario con raddoppi agli incroci. Per quanto riguarda le fermate: queste saranno ben 25 e situate tra Milano, Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Nova Milanese, Desio, Seregno. A Desio saranno sette.

Ci stiamo impegnando a fondo per dare al territorio un’importante infrastruttura strategica e sostenibile, che porterà sviluppo e nuove opportunità per tutti. L’obiettivo è quello di unire sempre più i Comuni dell’area metropolitana milanese e quelli brianzoli. Nel frattempo stiamo lavorando in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’impresa che realizzerà l’opera, per venire incontro alle legittime esigenze di aziende, commercianti e cittadini in generale, prevedendo una cantierizzazione che limiti i potenziali disagi, ha aggiunto Beatrice Uguccioni, consigliera delegata alla Mobilità e Infrastrutture di Città Metropolitana.

Secondo quanto diffuso, la tratta Seregno FS-Maciachini M3 vanterà di 18 nuovi tram bidirezionali, ognuno in grado di trasportare 190 passeggeri. Tram monodirezionali eserciteranno invece nella tratta Paderno Calderara-Cairoli M1 già circolanti sulla rete urbana milanese e dotati di 285 posti.

Manca poco dunque per l’inizio dei cantieri per la metrotranvia che dalla Brianza consentirà di raggiungere Milano in meno di un’ora. Come riporta Milanotoday la consegna delle aree interessate dal progetto dovrà essere effettuata entro il 15 marzo. I mesi di lavori suddivisi in micro fasi saranno 38, attivate di volta in volta su tutta la tratta, 7 fermate, 24 cantieri.