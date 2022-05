Militem è conosciuta grazie ai suoi progetti unici che danno vita ad auto con una doppia anima, auto nelle quali si ritrova il lusso e la qualità del design ‘Made in Italy’ unito alla solidità dei più potenti fuoristrada americani; è proprio questo il caso della nuova Militem FERŌX500, definito EUV – Extreme Utility Vehicle e spinto da un imponente motore V8 HEMI® da 6.417 cc di cilindrata e una potenza che tocca i 470 cavalli alla ruota.

La gamma di modelli luxury di Militem arriva così a quota 5 modelli, tutti realizzati in collaborazione con designer, ingegneri e artigiani che riescono a combinare i migliori elementi di lusso, tecnologia e prestazioni per dare vita a un fuoristrada unico nel suo genere.

Il nuovo Militem FERŌX500 è realizzato sulla base del Jeep Wrangler Rubicon 392, al quale però sono state apportate profonde modifiche, a partire dal motore V8. Basta accendere il FERŌX500 per godere subito che rombo proveniente dall’impianto di scarico Militem Dual-Mode, impreziosito da 4 terminali nero opaco. Il V8 HEMI® produce 670 Nm di coppia, di cui il 75% già disponibile ai bassi regimi, così da avere l’auto sempre pronta; la trazione è integrale, e il cambio è il TorqueFlite a 8 rapporti già visto sul FERŌX-T.

In questo caso l’assetto gioca un ruolo fondamentale, viste anche le dimensioni e il peso importanti del FERŌX500: il nuovo sistema di sospensioni Militem Performance Shock a doppio serbatoio a gas separato sviluppate appositamente per questo modello è completamente regolabile e adatto a ogni terreno anche grazie al Lift-Kit che alza l’auto di ulteriori 5 cm.

Gli interni sono un tripudio di lusso e materiali ricercati, oltre che di comfort: aprendo le portiere del FERŌX500 si nota ancora di più il mix particolare tra le linee esterne, così grintose e tipiche di un fuoristrada, e il lusso degli interni. I sedili ridisegnati con una forma più ergonomica e rivestiti in Alcantara sono solo il primo passo, perché troviamo pelle e Alcantara su quasi tutte le superfici interne, dal volante fino al rivestimento del bagagliaio. Con la nuova FERŌX500 arriva anche la possibilità di avere una serie di dettagli in fibra di carbonio lucida, come gli inserti delle maniglie, del volante e della console centrale. Molto ricca anche la possibilità di personalizzazione da parte del cliente, ovviamente al giusto prezzo.

Militem FERŌX500 sarà proposto al prezzo di 149.500 € + IVA, con una garanzia completa di 36 mesi o 100.000 km.