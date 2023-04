La Mille Miglia è la gara di auto d’epoca per eccellenza, è l’espressione dello spirito audace, innovativo e pionieristico che rende assolutamente unica questa competizione; arrivata ormai a quasi un secolo di storia – la prima edizione della Mille Miglia si è svolta nel lontano 1927 – oggi la competizione si è ampliata ed è diventata un evento automobilistico a tutto tondo, con eventi, sfilate ed esperienze che il pubblico sempre più vasto ha modo di godersi durante le varie giornate.

Quest’anno saranno 5, tra il 13 e il 17 giugno, con il percorso che partirà da viale Venezia a Brescia, scenderà nel centro Italia fino a Roma per poi risalire, andare leggermente verso ovest, toccare Asti e rientrare verso Brescia passando da Milano e Bergamo.

Come vi anticipavamo, nel corso degli anni la Mille Miglia si è evoluta parecchio, tanto che oggi offre una serie di gare parallele per altre categorie di auto che non rientrano in quella classica: abbiamo ad esempio la Mille Miglia Green, dedicata a veicoli 100% elettrici, la Coppa delle Alpi, gara invernale di regolarità dedicata alle auto storiche, la Mille Miglia Experience, dedicata a supercar e hypercar che vogliono fare lo stesso percorso delle auto storiche, o anche la Mille Miglia Warm Up, un format ideato per preparare gli equipaggi stranieri che verranno in Italia a partecipare alla gara vera e propria. Insomma, ce n’è per tutti i gusti!

Percorso

Il percorso della Mille Miglia 2023 è stato suddiviso in 5 tappe: la partenza avverrà martedì 13 giugno da Brescia, in viale Venezia, con l’arrivo fissato a Cervia – Milano Marittima; la seconda tappa riparte da Cervia e dopo aver disceso la costa adriatica fino a Fermo cambia completamente direzione, attraversa gli appennini per concludersi a Roma. Il terzo giorno si riparte dalla capitale, si risale l’Italia passando per Siena, Pistoia e il passo dell’Abetone, per concludere il percorso a Parma.

La mattina del 4° giorno si riparte da Parma e ci si sposta verso ovest: Stradella, Pavia, Alessandria, Asti, Vercelli e Novara, per poi fermarsi a Milano per la conclusione della tappa. Il 5° e ultimo giorno riparte dal capoluogo lombardo e si dirige verso Treviglio, Bergamo, per poi rientrare a Brescia, dove tutto è iniziato poco meno di una settimana prima. In serata, l’arrivederci al 2024 con la notte bianca della Freccia Rossa, la 1000 Miglia The Night che concluderà l’intensa settimana.

Credits: Mille Miglia

Mille Miglia Green e Green Talk

La Mille Miglia Green, come anticipato in apertura, è dedicata a veicoli 100% elettrici, più nello specifico a Hypercar, Supercar e auto elettriche di brand premium, per cui non ci aspettiamo di vedere una Dacia Spring in gara. La Mille Miglia Green è giunta ormai alla 5° edizione e copre un percorso molto simile a quello della gara ufficiale dedicata alle auto classiche, percorso che potete consultare a questo link.

A sottolineare ulteriormente l’anima ecologica della Mille Miglia Green c’è anche il dibattito Green Talk che precede la gara: organizzato in collaborazione con Fondazione Symbola, Green Talk è un dibattito dedicato al tema della mobilità sostenibile con esponenti del mondo industriale automobilistico, esponenti del mondo dei servizi all’auto come ad esempio le società di gestione delle colonnine di ricarica e le autorità competenti.

In ottica di sostenibilità, Mille Miglia ha avviato una collaborazione con Hyper – Hybrid Propulsion for Electric Realignment, un progetto finanziato dalla Regione Lombardia con l’obiettivo di sviluppare componenti innovative per auto elettrificate, così da agevolare la transizione verso una nuova mobilità elettrica e ibrida.

Ferrari Tribute Mille Miglia

Arrivata anche questa alla sua 5° edizione, la Ferrari Tribute Mille Miglia porta le auto storiche del marchio di Maranello sul percorso della Mille Miglia: il famoso brand del settore del lusso, simbolo dell’eccellenza italiana, darà un ulteriore valore aggiunto all’edizione 2023 della Mille Miglia, arricchendo la lista dei partecipanti con tante supercar.

Per maggiori informazioni sul Ferrari Tribute Mille Miglia visita il sito ufficiale.