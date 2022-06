Dopo il successo della prima edizione, apre oggi 16 giugno 2022 la 2° edizione del MIMO, il Milano Monza Motor Show; l’intero evento si svolgerà tra il 16 e il 19 giugno dalle 9 alle 23, sarà gratuito e di libero accesso per il pubblico grazie all’esposizione nel centro della città di Milano, in piazza Duomo e nelle vie limitrofe.

Durante il MIMO 2022, nelle vie di Milano sarà possibile ammirare i lavori di 50 tra le case automobilistiche, motociclistiche e di mobilità più famose al mondo: si parte dalla pedana numero 1, che esporrà una Pagani Huayra R, ma non manca praticamente nessuno – Aston Martin, Alfa Romeo, Bentley, Energica e Harley Davidson, Hyundai, Honda, Lamborghini, McLaren, Mercedes-Benz, MV Augusta.. insomma, meglio andare in centro a scoprire tutte le auto esposte sotto alla cattedrale meneghina.

Ma non è tutto, perché lungo tutto il percorso espositivo sarà possibile ammirare le supercar di Veloce in collaborazione con 777 Collection: ogni volta che vedrete un totem rosso lungo il percorso, saprete automaticamente che su quel palco si trova un’auto molto particolare – in piazza Duomo sarà possibile ammirare modelli come la McLaren Elva, la Dallara EXP, la Mercedes-Benz AMG GT Black Series, una Pagani Imola o una Porsche 918 Spyder, mentre entrando in Corso Vittorio Emanuele si troverà una Lamborghini Murcielago SV, una Porsche Carrera RS del 1973, oppure spostandosi in via Monte Napoleone si troverà una Aventador Ultimae Roadster e una Ferrari 812 Competizione.

Per chi fosse sul mercato in cerca di una nuova auto da acquistare, MIMO 2022 offre la possibilità di effettuare una serie di test drive offerti dalle case presenti: in particolare Hyundai, che metterà a disposizione i suoi modelli elettrici IONIQ 5 e Kona Electric, oltre al resto della gamma di modelli ibridi, oppure Honda, Jeep, Mazda e persino Alfa Romeo. Per gli amanti delle due ruote, si segnala la possibilità di provare su strada la Zero SR/S e la Harley Davidson Pan America 1250.

Nel weekend l’attenzione si sposta anche sul circuito di Monza, dove sarà possibile esplorare i box e ammirare dal vivo tante altre auto pazzesche, oltre a poter assistere – nella giornata di sabato 18 giugno – al passaggio della 40° edizione della 1000 Miglia, che entrerà in Autodromo all’incirca alle ore 11 di sabato per effettuare l’ultima prova cronometrata che si concluderà intorno alle 16.

MIMO 2022 si preannuncia un evento davvero incredibile per gli amanti delle auto, e non solo.