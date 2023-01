La partnership biennale tra il Milano Monza Motor Show e Indy Autonomous Challenge porta le monoposto a guida autonoma a correre al famoso evento motoristico internazionale. Parliamo, inevitabilmente, di una collaborazione che nel 2024 si svilupperà ulteriormente grazie a una competizione completa con sfide a eliminazione 1vs1 nelle cosiddette Head to Head.

Presentata in occasione del CES 2023, la collaborazione darà al pubblico l’opportunità di assistere alla gara di Indy Autonomous Challenge su circuito di Formula 1 dal 16 al 18 giugno 2023. Le tre date vedranno scendere in pista le Dallara AV-21 guidate da sensori, supercomputer e sistemi ADAS.

La presenza dell’Indy Autonomous Challenge incarna l’anima di un’edizione che sarà totalmente dinamica. La pista sarà il palcoscenico di una gara speciale, con monoposto a guida autonoma che per la prima volta si esibiranno in un circuito tecnico. Monza sarà la sede di una sfida incredibile tra le migliori università e centri di ricerca di tutto il mondo, queste le parole del presidente del MIMO Andrea Levy per commentare l’importante partnership sottoscritta tra il MIMO e il famoso campionato dedicato alle vetture a guida autonoma.