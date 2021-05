MiMoto con Be Charge arriva anche a Rimini: si parte con 50 scooter elettrici

Il servizio di scooter elettrici in sharing MiMoto arriva anche a Rimini con 50 motorini a zero emissioni che potranno essere facilmente noleggiati sia dai residenti, sia dai turisti che affollano le strade della città romagnola specialmente nei mesi estivi.

Il progetto nasce grazie alla collaborazione tra la società Be Charge, che gestisce una rete di 370 colonnine di ricarica in tutta l’Emilia-Romagna, e Helbiz, società americana specializzata in micro-mobilità che ha di recente completato l’acquisizione della società italiana MiMoto Smart Mobility.

Sul territorio di Rimini, come anticipato in apertura, saranno messi a disposizione 50 scooter elettrici – almeno inizialmente, con possibilità di crescita – mentre il numero di colonnine di ricarica presenti in città salirà a ben 84: ad oggi, 76 colonnine sono già attive, e altre 8 stanno per essere completate. La collaborazione con Be Charge permette inoltre di offrire un servizio molto interessante per chi possiede un’auto elettrica: durante il tempo necessario alla ricarica sarà possibile prenotare e utilizzare gli scooter di MiMoto semplicemente utilizzando la app Be Charge – la stessa tramite cui si può verificare lo stato di carica dell’auto e il prezzo al kWh che viene erogato dalla colonnina.

Utilizzare l’app di MiMoto, invece, è semplicissimo: una volta installata e collegata una carta valida per i pagamenti, si può aprire la mappa della città e trovare lo scooter più vicino, una volta raggiunto non bisogna fare altro che sbloccarlo tramite la app, indossare il casco e partire. Nei bauletti degli scooter MiMoto si trovano 2 caschi di diverse misure, cuffiette usa e getta e spray igienizzanti, così da potersi muovere in tutta sicurezza, e sono omologati per il trasporto di un passeggero. I prezzi partono da 0,35 € al minuto, con pacchetti da 14,90 € per un’ora o 59 € per la giornata intera.

All’inaugurazione dell’iniziativa erano presenti l’Assessore alla Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo, Commercio della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, e il Sindaco di Rimini, Andrea Gnassi.