Mine Smart Ferry: il traghetto elettrico “a 26 prese di corrente”

Nonostante ci siano ancora dei limiti relativi alla ricarica di un auto elettrica nei pressi di una colonnina pubblica, sembrerebbe che la situazione sia differente per quanto riguarda altri mezzi elettrici, magari di grandi dimensioni. Infatti, in Thailandia, sembra sia stato trovato un metodo alternativo – molto curioso e particolare – per ricaricare il Mine Smart Ferry, nonché il traghetto a zero emissioni nato grazie ad Energy Absolute che percorre le acque fluviali nella città di Bangkok. A quanto pare, sono state incrementate alcune prese per la corrente su tutta la fiancata del grande mezzo.

Infatti, pare siano ben 26 le prese posizionare l’una di fianco all’altra, in modo tale da poter trasferire elettricità in maniera parallela al Mine Smart Ferry. Così facendo si vanno inevitabilmente a ridurre le tempistiche necessarie per effettuare la ricarica del mezzo a zero emissioni. Secondo alcune indiscrezioni, per una ricarica completa basterebbero dai 15 ai 20 minuti. Inevitabilmente, la batteria agli ioni di litio è molto grande, da 800 kWh. Tuttavia, grazie all’ausilio delle 26 prese è possibile effettuare la ricarica arrivando ad una potenza complessiva compresa tra i 2,4 e i 3,2 MW.

Nonostante possa sembrare una idea geniale, si tratta di una soluzione – sotto alcuni punti di vista – decisamente poco pratica. Innanzitutto, una delle motivazioni più scontate, potrebbe essere quella relativa alla “scomodità” nell’attaccare le 26 prese presenti sulla fiancata del traghetto elettrico, per poi scollegarle a fine ricarica. Inoltre, aspetto molto più importante, riguarda il fatto che – in alcune parti del mondo – sono state sviluppate tecnologie simili ma molto più innovative e semplici da utilizzare. Infatti, in Europa – e principalmente nei Paesi scandinavi – la presenza e l’utilizzo di questo tipo di mezzi fluviali è sempre più diffuso. Per questo motivo, si è investito molto sullo sviluppo di tecnologie innovative che fossero in grado di effettuare ricariche estremamente potenti utilizzando un’unica presa da 1MW.

Tuttavia, il traghetto thailandese – sfruttato per il trasporto pubblico fluviale a Bangkok – riesce a raggiungere una velocità di crociera di 11 nodi, dunque niente male se si pensa che la velocità massima è di 15 nodi. Il mezzo è anche provvisto di pannelli solari grazie ai quali è stato possibile aumentarne l’autonomia.