Un paio di giorni fa Mini ha svelato il concept di un nuovo crossover 100% elettrico chiamato ‘Aceman‘; trattandosi appunto di un concept, non ci aspettiamo che l’auto mostrata arrivi sul mercato così com’è, ma senza dubbio ritroveremo alcuni elementi di design che la compongono sulle Mini del futuro.

Mini Aceman è lunga 4,05 metri, larga 1,99 metri e alta 1,59 metri, misure che la posizionano nel segmento B, uno dei più agguerriti per quanto riguarda i crossover: esteticamente il richiamo alla Mini moderna che tutti conosciamo è evidente, con un muso caratterizzato da linee più squadrate e da tantissimi LED, sia nei gruppi ottici che negli elementi di decorazione come il contorno di quella che una volta era la griglia del radiatore. Al posto della griglia, in perfetta coordinazione con la decorazione interna ai fari anteriori, troviamo altri LED che richiamano la bandiera britannica. Stessa decorazione anche sul tetto dell’auto, dove troviamo un portapacchi disegnato ancora una volta con le linee della bandiera.

Gli interni sono stranissimi e molto colorati, ma non è c’è da stupirsi di questa decisione dato che si tratta solo di un concept: lo spazio all’interno è sufficiente per ospitare 5 persone e i rivestimenti sono realizzati con stoffa simil velluto decorata con simboli di X e O con gli stili più disparati. Come vuole la tradizione, al centro del cruscotto di questa Mini Aceman troviamo un ampio quadrante di forma rotonda, stavolta realizzato con un display OLED: questa feature sarà integrata sulle Mini elettriche di nuova generazione, e sarà supportata a livello software da Android.

Il display, inoltre, è dotato di un piccolo proiettore integrato che permette di riprodurre immagini sul cruscotto, come mappe, messaggi, o persino immagini; è possibile personalizzare le proiezioni e scegliere una musica di sottofondo, oppure utilizzarlo come sistema di navigazione.

Sarà davvero interessante scoprire come Mini riuscirà a integrare gli elementi di design del concept Aceman sulle nuove Mini 100% elettriche in arrivo nei prossimi anni.