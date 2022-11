Techly, leader nello sviluppo di tecnologie utili, smart e veloci, presenta i nuovi modelli di caricabatterie USB per auto robusti, portatili e provvisti delle ultime tecnologie di ricarica rapida. I caricabatterie USB sono accessori ormai indispensabili in un’automobile e fondamentali durante gli spostamenti e i viaggi perché consentono di rispondere in modo facile e veloce all’esigenza di ricaricare “in corsa” i dispositivi. I modelli più richiesti sono sicuramente quelli con più di una porta, visto che ormai abbiamo necessità di ricaricare più di un dispositivo simultaneamente, soprattutto quando si viaggia in famiglia o per lavoro.

Anche se molte auto sono dotate di caricatori integrati, molto spesso la potenza erogata non consente di effettuare una ricarica completa, soprattutto quando il dispositivo è completamente scarico, e permettono solo di mantenere il livello di carica del dispositivo.

Per questo Techly ci viene in aiuto con una linea di caricabatteria da auto che rispondono a diverse esigenze in termini di potenza e velocità di ricarica.

Ultra compatto e molto leggero il mini caricabatteria IUSB2-CAR5-A24 dispone di due porte per alimentare due diversi dispositivi contemporaneamente fino a 12 W totali di potenza. Ciascuna porta USB-A eroga 2.4A consentendo di ricaricare smartphone, tablet, GPS o console di gioco portatile.

Stesse dimensioni compatte (48,5 x 26,3 x 26,3 mm) anche per il modello IUSB2-CAR5-A34, caricabatteria da auto a doppia uscita USB-A; ciascuna porta supporta 2.4A in uscita per un budget totale di 3.4A (17W) se le porte vengono usate contemporaneamente per caricare due dispositivi.

Il modello IUSB2-CAR5-A48 anche questo dotato di 2 porte USB-A è in grado di supportare un’uscita totale di 4.8A (24 W) per ricaricare rapidamente in viaggio smartphone, notebook, tablet, GPS, console di gioco portatile e altre periferiche collegabili in auto. Il corpo, di dimensioni ridotte, si adatta alla perfezione una volta inserito nell’ accendisigari dell’auto e si allinea benissimo con il bordo della presa, sembrando parte integrante dell’automobile.

Se si richiedono prestazioni maggiori in termini di potenza, Techly propone il modello IUSB2-CAR5- AA36W. È dotato di due uscite USB-A che, supportando la tecnologia di ricarica rapida, sono in grado di erogare fino ad un massimo di 36W, 18W per ciascuna porta in caso di uso simultaneo. La tecnologia di ricarica rapida permette di ottimizzare la fase di ricarica con conseguente riduzione importante dei tempi di ricarica. Presenta un corpo compatto e la costruzione in lega di zinco lo rende particolarmente robusto e resistente garantendo una lunga durata nel tempo.

Per chi necessita invece di una soluzione ibrida, il modello IUSB2-CAR5-AC38W è la soluzione ideale in quanto combina una porta USB-A con una porta USB-C™. La massima potenza erogata è di 38W suddivisa tra i 18W di potenza per la porta USB-A (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) e i 20W di potenza per la porta USB-C™ (5V/2.4A, 9V/2.22A, 12V/1.67A). Il corpo metallico in lega di zinco risulta particolarmente resistente e robusto ma allo stesso tempo leggero e pratico da portare con sé in ogni viaggio.

Tutti i modelli sono compatti e si innestano facilmente in qualsiasi presa accendisigari, integrandosi perfettamente con il design dell’abitacolo senza risultare ingombranti soprattutto se la presa accendisigari si trova in una posizione dove il caricatore può essere un ostacolo.

Tutti i caricatori USB per auto firmati Techly sono in grado di erogare una potenza adatta agli smartphone, notebook e tablet di ultima generazione, sono dotati di protezione per surriscaldamento, sovratensione e sovraccarichi e si adattano perfettamente alle prese di alimentazione ausiliaria 12 – 24 V della maggior parte dei veicoli.