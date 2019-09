Mini Cooper SE: la sportiva si fa elettrica a Francoforte

Anche la nuova compatta e 100% elettrica, la Mini Cooper SE, non poteva mancare al Salone di Francoforte 2019, scoprimone le caratteristiche.

Anche la compatta elettrica del marchio inglese, Mini Cooper SE, non poteva mancare al Salone di Francoforte 2019. La nuova auto si è presentata, in anteprima, in un breve video e da quanto si evince ciò che più la contraddistingue è sicuramente il suo inconfondibile aspetto. Per chi si è già innamorato della nuova Mini Cooper SE, potrà ordinarla a breve, infatti gli ordini per acquistare la compatta 100% elettrica inizieranno a partire dal mese di novembre.

In Italia, l’auto della casa britannica, partirà da un prezzo di listino di 33.900 euro. Ad alimentare il motore elettrico da 184 CV e 270 Nm di coppia, di cui è equipaggiata la nuova Mini Cooper SE, ci pensa una batteria agli ioni di litio da 32,6 kWh. Il sistema di propulsione è in grado di garantire un’autonomia, con una sola ricarica, compresa tra i 235 e i 270 chilometri.

Inoltre la vettura risulta avere circa 145 kg di peso in più se confrontata con la Cooper S con cambio automatico, infatti Cooper SE raggiunge i 1.365 chilogrammi. Non cambia invece lo spazio all’interno del bagagliaio, con capacità di carico compreso tra i 211 e i 731 litri massimo, nonostante la batteria sia posizionata al di sotto del pavimento.

La nuova Mini Cooper SE è in grado di raggiungere una velocità di 150 km/h, con uno sprint 0-100 km/h in 7,3 secondi. L’auto compatta 100% elettrica può essere ricaricata in circa 2 ore e mezza attraverso l’utilizzo di una presa di Tipo 2. In alternativa, qualora si utilizzasse la presa CCS Combo 2 (inclusa), i tempi di ricarica diminuirebbero: in 35 minuti l’auto si ricaricherebbe dell’80%.