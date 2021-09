Mobilize, a lavoro per il riciclo delle batterie esauste dei veicoli elettrici

Tramite il suo nuovo marchio Mobilize, la casa automobilistica Renault sta gradualmente portando avanti il suo lavoro relativo ad un progetto che sarà inevitabilmente utile per il mercato automobilistico dei prossimi anni. Attraverso Mobilize, il gruppo Renault ha infatti scelto di collaborare con Nidec ASI per il riciclo delle batterie esauste dei veicoli elettrici. Non a caso, Nidec ASI è una piattaforma che opera nel settore dello sviluppo sostenibile.

Le due società da tempo hanno dato il via a riunioni e lavori congiunti con l’obiettivo di realizzare un importante progetto relativo all’accumulo di energia stazionaria.

Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti con Mobilize, che hanno portato la conoscenza delle sfide legate al riciclo delle batterie delle automobili ad un nuovo livello, grazie allo sviluppo di algoritmi e all’unione della migliore tecnologia italiana e francese. Un progetto che dimostra che dare una seconda vita alle batterie delle auto è possibile, basandoci sul riciclo di componenti chiave quali le batterie dei veicoli e su un sempre maggiore utilizzo delle energie rinnovabili, ha commentato Dominique Llonch, CEO di Nidec ASI e Presidente di Nidec Industrial Solutions.

L’obiettivo è dunque quello di recuperare le batterie dalle auto per poi immagazzinarle in appositi sistemi di accumulo di energia rinnovabile ancora operativi, denominati Battery Energy Storage System (BESS). Non dimentichiamo, infatti, che le batterie implementate sulle auto e ormai considerate esauste sono ancora utilizzabili grazie alla loro capacità ancora piuttosto elevata a fine ciclo, e dunque in grado di fornire energia necessaria per alimentare altre piattaforme.

Ricordiamo inoltre che il nuovo brand dedicato alla mobilità elettrica di Renault sta lavorando a tre diversi veicoli elettrici che la società prevede di portare sul mercato nei prossimi anni. Oltre ai veicoli, Mobilize si impegnerà per ottimizzare l’infrastruttura di ricarica, anche grazie a collaborazioni mirate, come quella stretta con la società tedesca Betteries.