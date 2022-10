Il Salone di Parigi 2022 ospiterà importanti novità del settore automobilistico tra cui anche quelle della divisione Mobilize. Tra le novità del Gruppo Renault spiccano inevitabilmente il concept Solo e il concept Duo. Vediamoli nel dettaglio!

Nato come veicolo monoposto a tre ruote, il concept Solo si contraddistingue per il suo ingombro minimo. Non a caso la divisione Mobilize ha creato questo veicolo con l’intento di superare canoni automobilistici che caratterizzano i veicoli classici, dando forma a un mezzo per una mobilità non solo leggera, ma anche fluida per il traffico cittadino. Può infatti essere considerata un’alternativa ai monopattini dato che la sua velocità è di 25 km/h e si guida stando in piedi. Rispetto ad uno scooter o a un monopattino, il concept Solo è molto più sicura per la presenza di una scocca resistente che protegge l’abitacolo. Per quanto riguarda i dati relativi all’autonomia e alla ricarica la società non ha rilasciato nessun dato ufficiale. Sappiamo però che per il rifornimento del concept Solo si potrà utilizzare cavo, ricarica wireless o usufruendo del battery swap.

Insieme al concept Solo, Mobilize mostra una soluzione dedicata alla ricarica dei veicoli elettrici, denominata Ileo: si tratta di una stazione di ricarica pubblica accessibile a diverse tipologie veicoli elettrici ed è dotata di prese per la ricarica dell’ auto a 22 kW, prese domestiche per veicoli di dimensioni più ridotte e alcune aree relax.

Come fornitore di energia negli spazi pubblici, Mobilize riflette anche su soluzioni di gestione dello spazio che siano veri e propri spazi di vita. Con questi tre oggetti emblematici, bisogna creare nuove rappresentazioni dell’energia in città, ma anche nuovi rituali positivi per gli utenti. Intendiamo ripensare la pianificazione urbana per offrire nuove esperienze basate su infrastrutture leggere e adatte al cambiamento climatico, ha commentato Thomas Ehrmann, Chief Design Strategy Mobilize.

Non a caso, il nuovo Ileo Concept riflette la visione di Mobilize di portare avanti la mobilità sostenibile nelle città sviluppando tecnologie sempre più innovative. Con un concetto modulare, non ci troviamo davanti ad una semplice stazione che consente di ricaricare la batteria di un veicolo elettrico dato che include una serie di funzionalità. Con un design simile a un totem, la sua struttura è modulabile, in modo tale da poter essere inserita in uno spazio pubblico o privato ed essere spostata a seconda degli utilizzi.