Tesla sta lavorando da un po’ di tempo su un restyling della Model Y, noto come “Project Juniper,” con l’obiettivo di completarlo entro ottobre 2024. Al momento, le informazioni sul restyling della Model Y sono limitate, ma si sa che Tesla ha iniziato a contattare i fornitori a partire da marzo dell’anno scorso, avvisando che il SUV elettrico subirà dei cambiamenti entro un anno e poco più.

In rete, in seguito al debutto della nuova Model 3, sono apparsi i primi render che suggeriscono come la Model Y di seconda generazione potrebbe apparire. Non è difficile immaginare che Tesla potrebbe adottare il medesimo frontale della Model 3 2024, considerando che i due modelli condividono circa il 70% delle componenti e hanno un aspetto simile.

Dal momento che tra la Model 3 e la Model Y ci sono 3 anni di differenza, con la prima entrata in produzione nel 2017 e la seconda nel 2020, potremmo aspettarci che la nuova Model Y sia presentata successivamente al 2024, magari più verso il 2026.

Nonostante questa supposizione, ci sono ragioni che suggeriscono un arrivo anticipato; è il modello più datato del brand e non ha ancora subito alcun genere di rinnovamento, come invece Model S e Model X. In secondo luogo, c’è la questione della nuova piattaforma, prevista per il 2025, che darà vita alla Model 2 e potrebbe essere utilizzata per le nuove generazioni di Model 3 e Model Y. Pertanto, Tesla potrebbe dover accelerare i tempi per la Model Y. Vista la somiglianza, fino a qualche settimana fa, tra i due modelli crediamo che questi render possano essere molto vicini alla realtà se davvero Tesla deciderà di mantenere costante il family feeling.