Nell’ambito dell’ultimo Consiglio dei Ministri, tenutosi nei giorni scorsi, è stato dato il via libera preliminare a un decreto legislativo che introdurrà l’obbligo di possedere un’assicurazione anche per le biciclette elettriche e i monopattini elettrici.

Questa nuovo decreto trova la sua base nella direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio, datata 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2009/103/CE riguardante l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di tale assicurazione.

La decisione del Governo è arrivata molto rapidamente in seguito alla proposta avanzata dal ministro Salvini riguardante un nuovo disegno di legge per il Codice della Strada, il quale è stato accettato dall’Esecutivo. Le modifiche proposte, inoltre, hanno influenzato diversi aspetti della mobilità urbana, anticipando in parte, quanto è stato deciso durante l’ultimo Consiglio.

Nel disegno di legge proposto dal ministro, è stato stabilito che i monopattini elettrici dovranno essere dotati di una targa e di un’assicurazione obbligatoria. La mancata osservanza di tale norma comporterà sanzioni pecuniarie, che varieranno dai 100 ai 400€. Inoltre, l’obbligo di copertura assicurativa varrà in qualsiasi contesto: che i monopattini siano in movimento, fermi o circolino in zone soggette a restrizioni.

La proposta del leader della Lega è stata rafforzata dal Consiglio dei Ministri, che l’ha incanalata attraverso la direttiva europea. È importante sapere, però, che per quanto riguarda i monopattini e le biciclette elettriche, la direttiva europea lascia agli Stati membri ampia discrezione in merito alla sua applicazione, motivo per il quale in altri pesi europei non ci sono restrizioni simili.

Il disegno di legge, infine, è stato esteso anche alle biciclette elettriche, le quali dovranno rispondere alle stesse obbligazioni che entreranno in vigore per i monopattini elettrici (targa e assicurazione). Resta da vedere come questa decisione del Governo verrà applicata e quali complicazioni creerà sia negli attuali possessori di monopattini elettrici, sia nei vari servizi di noleggio cittadino di questi ultimi.