La società Bolt Support è stata selezionata dalla città di Milano per il servizio di sharing dei monopattini elettrici che contribuirà ad ottimizzare i servizi di condivisione presenti nel capoluogo che puntano ad una mobilità sempre più sostenibile.

Non appena i test preliminari sui mezzi previsti dalla normativa comunale saranno terminati, con esito positivo, dal primo agosto Milano potrà vantare di una nuova flotta composta da 750 monopattini. É importante sottolineare che l’introduzione dei nuovi mezzi porta al limite di 6.000 monopattini previsto dal regolamento comunale.

Photo by Marat Mazitov on Unsplash

Tra il 2020 e il 2021 ci sono stati più di 8.500 noleggi giornalieri per una percorrenza di circa un chilometro e mezzo. Questi dati ci dimostrano che questo servizio in sharing è apprezzato e per lo più utilizzato in maniera complementare al trasporto pubblico locale per gli spostamenti dell’ultimo miglio. Nello stesso tempo il Comune, attraverso AMAT, prosegue nell’attività di monitoraggio e di miglioramento del servizio, in collaborazione con le società, sulle modalità di limitazione automatica della velocità nelle aree pedonali e sul rispetto degli obblighi di sosta, commenta Arianna Censi, assessora alla Mobilità.

Non a caso, il servizio di Bolt Support di Milano sarà reso possibile anche grazie al prolungamento della durata della sperimentazione della micromobilità elettrica fino al 26 luglio 2023. Come ribadito da Arianna Censi, la città di Milano ha visto un notevole incremento nell’utilizzo dei servizi di sharing da parte degli utenti: la scelta dei mezzi di micromobilità si sta infatti rivelando una valida alternativa sostenibile per gli spostamenti dell’ultimo miglio.

Non dimentichiamo che nelle scorse settimane la città di Milano ha visto anche il debutto di Zity, car sharing nato dalla collaborazione tra Mobilize e la spagnola Ferrovial che, arrivando nel capoluogo lombardo mette a disposizione degli utenti una flotta di 450 Dacia Spring elettriche. Zity ha infatti selezionato Milano come prima città italiana in cui lanciare il servizio grazie al suo potenziale e alla sua attrattività in fatto di business, industria e turismo.