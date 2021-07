Monopattini elettrici economici | I migliori del 2021

Il bonus mobilità ha praticamente sdoganato definitivamente i monopattini elettrici economici e non in quasi tutte le città italiane, rendendo il trasporto urbano meno congestionato, specie nelle ore di punta come quello dell’ingresso ed uscita dei lavoratori. Sebbene ci sia la volontà del governo a mettere una piccola pezza con la possibile introduzione di alcune normative, il fenomeno di questi piccoli veicoli sta crescendo a dismisura!

Dopo avervi illustrato quelli che sono i migliori della categoria, abbiamo deciso di stilare una guida all’acquisto incentrata su quelli economici, cosicché possiate tastare con mano tutte le alternative. Il nostro punto di riferimento è come sempre Amazon Italia, perché garantisce innanzitutto la spedizione veloce in quasi tutte le località nostrane e, al contempo, un’assistenza post-vendita impeccabile, qualora ci siano problematiche al veicolo come danni estetici oppure malfunzionamenti delle parti elettroniche. Ciò detto, vi auguriamo una buona lettura e un buon divertimento sul vostro prossimo monopattino elettrico!

I migliori monopattini elettrici economici

Razor Power Core E90

Razor, si sa, sviluppa moltissimi prodotti rivolti ad un pubblico di amanti dello sport, dagli snowboard ai monopattini elettrici, ed offrono lo spirito di libertà e divertimento. Due aspetti che troviamo nel Razor Power Core E90 per bambini, un articolo che entra di diritto in questa guida all’acquisto, per le sue specifiche tecniche da non sottovalutare. Innanzitutto, garantisce un’autonomia di 80 minuti continuativi, grazie ad una buona batteria. Il motore elettrico di cui è dotato offre una corsa efficiente, mentre il suo telaio assicura una durabilità maggiore rispetto a molti altri prodotti di questa categoria.

» Clicca qui per acquistare Razor Power Core E90

Revoe Tech Street Motion

Revoe Tech Street Motion è un altro monopattino elettrico dalle buone caratteristiche tecniche, commercializzato ad un prezzo aggressivo. Questo prodotto è adatto sia agli adulti che ai bambini, e permette di spostarsi rapidamente nel traffico urbano. Include un motore elettrico brushless da 36 volt e una batteria Samsung 18650 agli ioni di litio da 36 volt e 4,4 ampere, che garantiscono una buona potenza e, soprattutto, una discreta autonomia. Sul manubrio, invece, è presente una console LCD per poter impostare tutti i parametri di corsa e per prendere visione dello stato di carica. Insomma, si tratta di un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, a patto però di rispettare il suo peso massimo di carico di ben 100 kg.

» Clicca qui per acquistare Revoe Tech Street Motion

Lexgo R8 Lite

Il Lexgo R8 Lite è un monopattino elettrico leggero e maneggevole, perfetto per tutti coloro che desiderano spostarsi nel centro urbano senza grosse pretese. La sua struttura, di color nero antracite e dettagli rosso scarlatto, assicurano innanzitutto una buona durabilità e resistenza, soprattutto contro tutti i dislivelli delle strade nostrane. Raggiunge una velocità di 22 km\h che, secondo il nostro punto di vista, è un ottimo risultato considerando il suo prezzo di vendita. Sotto alla tavola è presente anche un motore da 250 watt, mentre le due ruote sono accompagnate da un buon impianto frenante. Come è facilmente intuibile, questo monopattino è il compagno perfetto per le avventure quotidiane.

» Clicca qui per acquistare Lexgo R8 Lite

Velociptor ES

Dal design moderno e versatile, il Velociptor ES è uno dei migliori monopattini elettrici economici perché appartiene alla nuova generazione e garantisce una buona dose di praticità – mediante i suoi comandi semplici – con una portata massima di 125 kg. Questo articolo vanta un potente motore da 350 watt, con il quale è possibile percorrere diversi tragitti con tre livelli di velocità: Eco 6 km/h, Drive 20 km/h e Sport 25 km/h. Sotto la pedana è custodita anche una batteria agli ioni di litio da 36 volt, che offre un’autonomia di oltre 25 Km, assicurando una ricarica mediamente veloce di circa 4 ore.

» Clicca qui per acquistare Velociptor ES

Ducati Pro 1 Evo

Sebbene il suo costo superi una certa soglia di prezzo, consideriamo questo prodotto come uno dei migliori, e non possiamo esimerci dalla possibilità di inserirlo in questa guida. Stiamo parlando chiaramente del monopattino elettrico Ducati Pro 1 Evo che rappresenta un ideale compagno di avventura in tutti i centri abitati. Grazie al suo design moderno ed elegante, questo prodotto assicura una buona dose di comfort e di sicurezza, il tutto mediante degli escamotage hardware come nel caso delle ruote da 8,5 pollici con camera d’aria con doppio freno a disco. Il suo motore da 350 watt, abbinato ad una batteria da 280 Wh garantiscono non solo una buona autonomia ma, soprattutto, ottime prestazioni su strada. E poi, con il sistema “easy-folding” è possibile piegarlo in una semplice mossa e senza alcuno sforzo.

» Clicca qui per acquistare Ducati Pro 1 Evo

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S

Chiudiamo questa particolare guida all’acquisto con uno dei migliori monopattini elettrici economici del momento, vale a dire lo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S. Si tratta di un prodotto che unisce un elegante e minimalista design a prestazioni da urlo, grazie al suo potente motore brushless da 250W. Questo modello è pensato per i rider meno esigenti, infatti le batterie permettono di raggiungere un’autonomia di massimo 30 km in condizioni normali, mentre la sua struttura garantisce comunque un buon livello di durabilità e di sicurezza. Non manca il sistema E-ABS, in modo tale di avere il controllo della velocità e il recupero dell’energia cinetica.

» Clicca qui per acquistare Xiaomi Mi Electric Scooter 1S

Come scegliere i migliori monopattini elettrici economici

Dopo avervi illustrato quelli che sono (secondo il nostro modesto parere ndR) i migliori monopattini elettrici economici, è giunto il momento di spiegarvi il modus operandi che ci ha portato a consigliarvi i prodotti da poco citati. Di seguito, dunque, le caratteristiche oggettive da non dimenticare prima di effettuare un acquisto del genere.

Batteria e motore

Freni

Accessori

Batteria e motore

La batteria rappresenta un aspetto fondamentale nella scelta del proprio monopattino. Maggiore è la sua capacità, maggiore sarà la sua resa in termini di chilometri percorsi, a patto di avere un motore elettrico non particolarmente dispendioso. Tendenzialmente, le migliori batterie garantiscono circa 20-25 chilometri, in qualsiasi condizione.

Freni

L’impianto frenante è di vitale importanza, più della batteria e del motore. Possedere dei freni prestanti vi consente di arrestarvi in caso di pericolo imminente. Per tanto vi consigliamo l’acquisto di un monopattino con freni a disco.

Accessori

Gli accessori sono piuttosto importanti, anche se possono tranquillamente rientrare nella categoria delle specifiche soggettive. Ad ogni modo, acquistare un monopattino con accessori aggiuntivi è pur sempre un piccolo risparmio, perché non è necessario intervenire in un secondo momento nel caso in cui mancasse un particolare oggetto. Al tempo stesso, vi consigliamo di acquistare prodotti che potessero collegarsi con le companion app, in questo modo potrete avere in tempo reale tutte le statistiche del vostro monopattino, mediante la connettività Bluetooth.