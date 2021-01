Monopattini elettrici, in Spagna nuova stretta per la circolazione

La Spagna ha ufficializzato un nuovo divieto relativo alla circolazione dei monopattini elettrici. A partire dallo scorso 2 gennaio infatti, l’agenzia governativa responsabile delle politiche stradali ha deciso di introdurre alcune norme che impediscono di transitare nelle aree pedonali, su marciapiedi ed in altri punti cittadini quali tunnel urbani ed incroci. Incluse naturalmente anche autostrade, strade extraurbane e tangenziali.

Durante la pandemia da Covid-19, i mezzi green come monopattini elettrici e bici sono stati inevitabilmente individuati dai cittadini come veicoli sicuri e utili per ridurre l’afflusso di cittadini sui mezzi pubblici delle grandi città. Se da una parte tali veicoli hanno contribuito a dare sicurezza, dall’altra non bisogna sottovalutare l’ importanza di un corretto utilizzo del mezzo e del rispetto delle regole di comportamento per i conducenti.

La decisione, che vedrà protagonisti gli appassionati di micromobilità elettrica e di veicoli sostenibili come i monopattini nasce con l’obiettivo di fronteggiare le varie problematiche sorte con l’utilizzo pericoloso ed a volte inadatto di tali veicoli. Le nuove regole puntano pertanto ad una maggiore sicurezza tra pedoni e possessori di un monopattino elettrico congiuntamente ad una migliore viabilità. I monopattini elettrici non potranno superare i 25 km/h di velocità né trasportare più di una persona. Tuttavia, alcune norme riguarderanno lo stesso conducente che potrà difatti essere sottoposto al test dell’etilometro qualora venisse fermato.

Non a caso, il Governo spagnolo prevede di stabilire ulteriori leggi correlate a delle regolari condizioni di utilizzo di tali veicoli. Il prossimo step a cui il Governo starebbe lavorando è l’introduzione di un’assicurazione obbligatoria, congiuntamente ad una carta di circolazione necessaria per tutti i monopattini elettrici che possa pertanto attestarne la conformità ai regolamenti tecnici nazionali e internazionali.