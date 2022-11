I mezzi di micromobilitá come i monopattini elettrici hanno negli ultimi anni conquistato grande consenso tra gli utenti che per percorrere le distanze dell’ultimo miglio preferisco utilizzare un veicolo green in alternativa all’auto. Congiuntamente alla loro diffusione nelle grandi città, un tema del tutto importante è quello legato alla loro sicurezza. Tra le grandi città europee in cui l’utilizzo dei monopattini elettrici raggiunge un’elevata percentuale c’è Parigi, la stessa che starebbe però valutando l’introduzione di nuove regole.

Al fine di garantire un’adeguata sicurezza ai cittadini, la città di Parigi sta lavorando su nuove regole stringenti da applicare. Non a caso, i 15.000 monopattini appartenenti alle società di sharing, Lime, Dott e Tier, potrebbero non ottenere il rinnovo della licenza con scadenza attualmente prevista per febbraio 2023. A prendere la decisione nelle prossime settimane sarà il sindaco, Anne Hidalgo, e la sua Giunta.

In termini di sicurezza e di condivisione degli spazi pubblici sta diventando complicato andare avanti su questa strada, queste le parole del consigliere David Belliard, appartenente al partito dei Verdi francese e responsabile del settore trasporti della città.

L’idea di introdurre regole molto più stringenti deriva dall’aumento della percentuale di incidenti avvenuti nel corso degli ultimi anni: secondo i dati diffusi, solamente nei primi 8 mesi del 2022 sono stati registrati 337 incidenti rispetto ai 247 dello scorso anno. Dati dunque che mostrano un aumento del 36,5%.

Nonostante la recente introduzione di nuove norme, che vanno dal divieto di utilizzo dei monopattini sotto i 18 anni all’obbligo di indossare il casco per una maggiore sicurezza dell’utente, l’intenzione della città francese è quella di incrementare i livelli di sicurezza. A tal proposito non sembra mancare la volontà di collaborazione delle stesse società per introdurre una normativa ancor più severa.

Se Parigi accetterà le nostre proposte diventerà la città con le regole più severe al mondo sull’uso dei monopattini, ha dichiarato Garance Lefevre, direttore della comunicazione di Lime.

Vedremo, dunque, quali saranno le proposte delle società ma soprattutto quale decisione prenderà il sindaco di Parigi Anne Hidalgo