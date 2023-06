State pensando di acquistare un monopattino elettrico che sia a norma di legge? In tal caso non dovreste farvi scappare l’Argento Evo Safe Ride, disponibile da Mediaworld a un prezzo scontato di oltre 100€. Per poco, infatti, avrete la possibilità di acquistarlo ad appena 349,99€ invece di 469,99€.

Si tratta indubbiamente di un monopattino elettrico perfetto da utilizzare quotidianamente, leggero, da ripiegare in una manciata di secondi e ovviamente sicuro su qualsiasi strada. per questo, vi invitiamo a portare a casa il prodotto quanto prima, fintanto che la promozione è ancora attiva!

Il nuovissimo monopattino elettrico Argento Evo Safe Ride è finalmente disponibile! Se state cercando un modello leggero e facile da trasportare, l’Evo è proprio ciò che fa al caso vostro. Con il suo telaio in alluminio, le ruote da 10″ e il sistema di chiusura intuitivo e semplice, è perfetto per chi utilizza il monopattino insieme ad altri mezzi di trasporto.

Il brand ha apportato modifiche significative per rendere i vostri viaggi ancora più sicuri rispetto ai modelli precedenti: a partire dal campanello meccanico ad alte prestazioni, passando per i doppi freni indipendenti fino agli indicatori di direzione per garantirvi una guida sicura anche durante le ore di scarsa luminosità.

Dunque, si tratta della scelta ideale per coloro che desiderano un monopattino leggeri che li possa accompagnare ovunque. Non meno importante, grazie al sistema innovativo di aggancio e sgancio, richiudere il monopattino è un vero gioco da ragazzi! In poche e semplici mosse potrete piegarlo e trasportarlo con grande facilità, oppure riporlo in casa.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

