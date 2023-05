Negli ultimi anni le città si sono riempite di veicoli elettrici di tutti i tipi, come auto, biciclette a pedalata assistita, monopattini, scooter e moto; specialmente i veicoli elettrici a 2 ruote hanno visto una rapida diffusione dato il prezzo di acquisto più basso rispetto a quello di un’auto elettrica, ma anche poiché risultano particolarmente comodi, efficienti e permettono di risparmiare sul carburante. Come probabilmente già saprete, una volta conseguita la patente B si è autorizzati a guidare moto o scooter con cilindrata massima di 125cc, ma come si fa a capire quali moto elettriche possono essere guidate con la patente B, dato che i motori elettrici sono privi di cilindri?

In questo caso il dato che fa fede è quello della potenza espressa in kW: una volta conseguita la patente B e superati i 21 anni di età si potrà guidare moto elettriche o scooter da 11 kW di potenza nominale, più che sufficiente agli spostamenti urbani ma anche per divertirsi su strade extra urbane.

Negli ultimi anni abbiamo avuto modo di testare diverse proposte del mercato elettrico delle 2 ruote, molte delle quali rientrano nelle limitazioni imposte alla patente B; andiamo quindi a scoprire insieme cosa offre il mercato, in base alle diverse esigenze che si possono soddisfare con un mezzo a due ruote con alimentazione 100% elettrica.

Super Soco CPx

Iniziamo esplorando il mondo degli scooter parlando di Super Soco CPx, un mezzo a due ruote 100% elettrico che spicca per la sua praticità e soprattutto per un’autonomia da prima della classe una volta installata la seconda batteria: 4 kW di potenza continua, per una velocità massima di 90 km/h (il massimo consentito ufficialmente nella categoria L3e) con ben 137 km di autonomia, il tutto unito a un design moderno e accattivante realizzato con materiali di alta qualità.

Completa il pacchetto la moderna illuminazione a LED, un’ampia sella divisa in 2, così da migliorare il comfort per i passeggero, la funzione di retromarcia attivabile grazie a un pulsante dedicato, uno spazio di storage di 2 litri ricavato dietro allo scudo frontale, dove spesso si trova il radiatore per il raffreddamento del motore che in questo caso non è necessario, e una comoda porta USB per ricaricare i propri dispositivi elettronici prelevando energia dal pacco batterie del mezzo.

Super Soco CPx è proposto a partire da 5.190 € nella versione con singola batteria, e per aggiungere la seconda e massimizzare l’autonomia servono altri 1500 €.

Super Soco TCMax

Se vi piace il look da moto e siete in cerca di un design ricercato, dallo stile un po’ retrò, Super Soco TCMax è quello che fa per voi: il look di questa moto elettrica omologata LE3 è ricercato e ben supportato da un comparto tecnico niente male.

Il TCMax è spinto da un motore elettrico da 3900W di potenza, alimentato da una batteria al litio da 45Ah, una combo sufficiente a garantire una velocità massima di 95 km/h e un’autonomia che supera i 90 km se si guida con attenzione. La batteria è removibile, ma pesa 22 kg e va trasportata a mano, non la più semplice delle operazioni.

Con questa moto elettrica in stile café racer Super Soco ha portato sul mercato una due ruote validissima che ci ha stupito molto durante la nostra prova, grazie a un’agilità sorprendete e a un alto livello di cura dei dettagli nella produzione.

Super Soco TCMax è proposto a partire da 5.790 €.

NIU MQi GT Evo

Tra i produttori di scooter elettrici che più sono stati capaci di stabilizzarsi sul mercato c’è senza dubbio NIU: la casa cinese ha declinato la sua offerta in vari modelli equivalenti a 50cc e 125cc, le tipologie di scooter più utilizzate nelle grandi città e ha dato vita anche al MQi GT Evo, uno scooter progettato per offrire una guida confortevole, anche per il passeggero grazie alla sella allungata e allo schienale disponibile come optional.

Il motore da 5 kW installato consente di toccare una velocità massima di 100 km/h in modalità di guida ‘Sport’, ma ce ne sono altre due, E-Save e Dynamic, che riducono la velocità massima rispettivamente a 45 e 75 km/h per massimizzare l’autonomia a seconda delle necessità.

La batteria NIU ENERGY da 26 Ah installata nel sottosella (che quindi non può ospitare caschi) consente di toccare i 60 km di autonomia, con la possibilità di raddoppiarla installandone una seconda: il prezzo parte da 5.799 € per il modello ‘Standard Range’ con una sola batteria.

Seat Mò 125

Seat Mò 125 è senza alcun dubbio lo scooter elettrico più completo tra quelli provati finora: progettato dalla spagnola Silence, il Seat Mò 125 ha una potenza nominale di 7kW con un picco di 9kW e questo gli consente di toccare senza problemi la velocità massima di 100 km/h in modalità Sport.

Le caratteristiche che rendono il Mò 125 particolarmente interessante sono in sostanza due: in primo luogo Seat Mò è dotato di un ampio sottosella, sufficiente ad ospitare 2 caschi integrali (lo abbiamo testato e nella recensione che abbiamo redatto potete trovare la foto che mostra la profondità del sottosella, davvero una rarità sugli scooter e sulle moto elettriche!). La seconda caratteristica che rende Seat Mò 125 tra le migliori offerte di scooter elettrici è la configurazione della batteria: a differenza della concorrenza che prevede sì la possibilità di estrarre la batteria ma senza poi facilitarne il trasporto, sul Seat Mò troviamo una batteria che si sfila dal lato sinistro dello scooter per poi trasformarsi in una sorta di trolley, con rotelle e manico per facilitare il trasporto.

Seat Mò 125 è disponibile al prezzo di listino di 7.250 €, e di recente è stato declinato in una versione ‘Performance’ con sospensioni Ohlins a 8900 €.

Zero FXE

Per chi è in cerca di prestazioni elettrizzanti, più che di praticità, consigliamo la Zero FXE: la casa californiana si è ormai specializzata da più di 10 anni in moto elettriche, partendo da modelli dual sport per arrivare fino ai modelli più sportivi e prestazionali che abbiamo avuto modo di testare negli ultimi mesi. In questo catalogo ricchissimo, FXE si posiziona un po’ in mezzo: derivata dalle dual sport da cui Zero ha iniziato, ma dedicata principalmente all’asfalto visto il design e le ruote da strada, Zero FXE è un mezzo agile e scattante, perfetto per sgusciare nel traffico delle grandi città senza la minima esitazione, grazie al manubrio largo unito a un peso contenuto che non mette mai in difficoltà.

Zero FXE nasce con un motore in grado di erogare 15 kW di potenza continua, ma Zero ha deciso di proporla anche in una versione depotenziata a 11 kW, guidabile con la patente B.

Il difetto più grande della FXE è probabilmente il prezzo, poiché a listino è in vendita a ben 15.570 €.

Al momento in cui scriviamo, moto e scooter riportati in questo articolo sono compatibili con gli ecoincentivi statali che, in caso di rottamazione contestuale di una vecchia moto, consentono di risparmiare fino al 40% sul prezzo di acquisto.