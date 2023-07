I soldati britannici potrebbero ricevere un nuovo veicolo militare, una moto elettrica dotata di lanciarazzi. A ispirare la novità è forse lo scontro in Ucraina, dove questi mezzi si sono dimostrati particolarmente utili nel contrastare i carri russi.

La notizia è stata annunciata dal Segretario alla Difesa Ben Wallace e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, l’Ammiraglio Sir Tony Radakin, durante il lancio di una revisione delle tattiche militari e delle priorità di spesa del Regno Unito.

L’esempio preso a modello sono proprio le biciclette elettriche Delfast, prodotte localmente in Ucraina e dotate di pedali funzionali che consentono di spingere la loro autonomia a oltre 320 km. Si possono usare anche come vere e proprio moto elettriche, affidandosi esclusivamente al motore. Offrono prestazioni non troppo distanti, sembra, da quelle delle moto da cross elettriche.

Moto con lanciarazzi

Usandole a motore c’è il classico acceleratore manuale, e a quel punto i pedali diventano dei poggiapiedi, con un assetto più stabile per i terreni accidentati. La velocità massima è 80 Km/h.

Le moto utilizzate dai militari ucraini sono state modificate per trasportare razzi NLAW, o Next Generation Light Anti-Armour Weapons, progettati appositamente per consentire a un singolo operatore di distruggere un carro armato nemico. Si tratta di un’arma facile da trasportare, con solo 12,5 Kg di peso, ma ovviamente è ancora più facile e veloce con la bicicletta elettrica.

Anche altri eserciti nel mondo stanno testando o hanno già adottato mezzi simili, tra cui Stati Uniti, Nuova Zelanda, Norvegia, Australia e altri paesi. Ci sono stati anche paracadutisti che hanno persino sganciato moto da cross elettriche sul campo di battaglia.