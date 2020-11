MotoFestival MY2021, dal 10 al 15 novembre su Moto.it

Sono tanti gli eventi che si sono dovuto reinventare a causa dell’emergenza sanitaria, e alcuni non ce l’hanno fatta, come per esempio EICMA. Altri appuntamenti, come il MotoFestival edizione MY2021, si sono buttati sull’online, realizzando piattaforme ad hoc per la fruizione di contenuti, principalmente video, da parte di quelli che sarebbero stati i visitatori dell’evento. La piattaforma sarà visitabile tra il 10 e il 15 novembre 2020.

L’ispirazione è chiaramente presa dai più famosi servizi di contenuti in streaming, e permette all’utente di visitare i così detti PICOD – Product Is Content On Demand – delle sorte di stanze virtuali in cui le case motociclistiche presenteranno i loro prodotti. Nel corso delle passate settimane sono arrivate tante conferme da parte dell’industria, il che ha permesso la realizzazione di un palinsesto davvero ricco.

Video e approfondimenti dedicati ci racconteranno delle più interessanti novità attese sul mercato nel 2021, come la Ducati Multistrada V4, la BMW con la sua linea heritage, la Honda Forza 750, la Triumph Trident o le Yamaha MT-07 e MT-09. L’offerta prosegue poi con video formativi, come quello di MV Agusta che ci mostra l’assemblaggio di una delle sue moto, ma anche con interventi di personalità del mondo delle moto: dai piloti come Andrea Dovizioso e Pecco Bagnaia, ai giornalisti di settore come Nico Cereghini. Gli utenti potranno inoltre interagire con le case, ponendo domande anche agli ospiti e ai giornalisti presenti durante la giornata.

L’offerta si completa poi con la presenza di alcune tra le più amate “girls” di EICMA, come Francesca Ferigo, Giorgia Pianta, Giorgia Capa ed Elena Berlato, tutte presenti online disponibili per chattare che gli utenti.

Si preannuncia quindi un’edizione ricchissima del MotoFestival e, se siete appassionati di moto, è l’occasione giusta per informarsi e scoprire cosa arriverà nel 2021. L’appuntamento, come anticipato, è dal 10 al 15 novembre 2020 su Moto.it, sito di riferimento per il mondo motociclistico.