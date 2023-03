La città di Modena si prepara a ospitare l’edizione 2023 del Motor Valley Fest, il grande festival a cielo aperto della Terra dei Motori dell’Emilia Romagna: quest’anno l’evento si svolgerà tra l’11 e il 14 maggio e sarà un’occasione per tutti gli appassionati di motori per ammirare dal vivo le auto dei brand della Motor Valley, partecipare a convegni, incontri tematici, assistere a parate o a eventi più dinamici, oltre ad una serie di degustazioni, immancabili in una terra con una tradizione culinaria così profonda come quella emiliana.

L’edizione 2023 del Motor Valley Fest ha un sapore particolare poiché coincide con diversi anniversari importanti per il settore: 60 anni fa infatti nasceva la società Lamborghini, mentre 30 anni fa lo stesso Ferruccio Lamborghini ci lasciata; ma non è tutto, perché il 2023 è anche il 125° anniversario dalla nascita di Enzo Ferrari, e nel 2023 si festeggiano i 70 anni dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

I brand

Motor Valley Fest è dedicato alle aziende che rappresentano l’eccellenza della mobilità in terra emiliana, e nell’elenco di aziende partecipanti troviamo Ferrari, Lamborghini, Ducati, Maserati, Pagani, Dallara ed Energica; ma non è tutto, perché il festival ospiterà anche un gran numero di start-up locali.

Il programma

Si parte il primo giorno, l’11 maggio, con il convegno inaugurale previsto tra le 8.30 e le 12.30, e nel corso dei 4 giorni di evento sarà possibile partecipare a convegni e tavole rotonde dedicati a diversi argomenti legati al futuro della mobilità, alcuni dei quali tenuti direttamente da aziende fortemente radicate nel settore, come Pagani e Dallara.

Ovviamente non mancano le esposizioni di auto e le possibilità di visitare i musei delle case automobilistiche partecipanti, o anche le fabbriche: Ferrari, Pagani, Maserati, saranno davvero tante le occasioni di visitare i musei che contengono alcune tra le auto più sorprendenti mai nate in Italia.

Per chi è in cerca di una scarica di adrenalina ci sono anche gli eventi dinamici, come ad esempio il “Karting in piazza” che permetterà di fare un’esperienza sui go kart durante tutti i giorni di manifestazione tra le 9.30 e le 18. Per i più piccoli è stata organizzata una vera e propria gara, un Gran Premio con auto a pedali.

Clicca qui per visionare l’agenda eventi completa.

“Ancora una volta Motor Valley Fest sarà l’occasione per guardare al futuro del settore automotive, partendo dalle solide radici che il nostro territorio può vantare. Ci stiamo già preparando per accogliere turisti e appassionati che, come sempre, potranno ammirare autentiche opere d’arte della tecnologia insieme a quelle che offre il centro storico della città, dove si svolgerà anche l’ormai tradizionale Notte dei Motori. Nella quinta edizione, tra i tanti appuntamenti dedicati all’innovazione del settore, avremo l’occasione di ricordare un grande innovatore come l’ingegner Mauro Forghieri recentemente scomparso, un grande protagonista della Formula 1, per anni accanto a Enzo Ferrari. Un esempio per i tanti giovani interessati agli appuntamenti che verranno proposti insieme alle Università.” ha detto Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena.

Centri di formazione

All’edizione 2023 del Motor Valley Fest parteciperanno anche diverse realtà del mondo universitario e della formazione tecnica di settore: al primo posto non poteva mancare Unimore, l’Università degli studi di Moderna e Reggio Emilia, così come le altre università della regione come l’Università di Bologna, quella di Ferrara e quella di Parma. Clicca qui per visionare l’elenco completo.

Biglietti

Motor Valley Fest 2023 si svolge per le vie del centro di Modena e pertanto non è previsto un biglietto di ingresso, si può visitare gratuitamente la parte di esposizione all’aperto.

E’ importante però consultare l’agenda eventi, suddivisa in 4 categorie (Convegni, Innovation & Talent, Eventi Dinamico ed Expo) per verificare eventuali condizioni particolari per partecipare a eventi o tour guidati; a volte basta una registrazione gratuita fatta in anticipo per assicurarsi di poter fare un’attività che ci interessa.

Come raggiungere il Motor Valley Fest 2023

La città di Modena dista 178 km da Milano e può essere raggiunta in circa 2 ore e 15 minuti in automobile; si segnala anche la presenza del treno Frecciarossa che ferma a Modena, grazie al quale è possibile raggiungere il capoluogo emiliano in 1 ora e 15 minuti partendo da Milano Centrale. Partendo da Bologna in auto il percorso è molto più breve, ci parla di circa 1 ora di auto per coprire tra i 40 e 55 km, a seconda del percorso che si va a scegliere.

Per maggiori informazioni sul Motor Valley Fest 2023 vi rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione in continuo aggiornamento.