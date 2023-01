Il produttore tedesco Mahle ha annunciato di aver sviluppato un motore elettrico che cambierà gli standard dell’industria: si chiama “Super Continuous Torque” (SCT) e promette prestazioni e resistenza nel tempo per l’utilizzo su veicoli elettrici ad alte prestazioni o per il traino di carichi pesanti.

Durante la conferenza stampa di presentazione del progetto SCT, Mahle ha sottolineato come il suo motore elettrico sia in grado di operare in modo continuo al 90% della sua potenza massima senza surriscaldarsi, grazie al sistema di raffreddamento a olio integrato. Inoltre, il calore che si trasferisce dal motore elettrico all’olio contenuto nell’impianto può essere riutilizzato per altri scopi, come ad esempio il riscaldamento della cabina di guida.

Grazie al sistema di raffreddamento progettato da Mahle, il motore SCT può operare ad alta potenza senza perdita di prestazioni e senza usura, un aspetto particolarmente importante per creare veicoli longevi e affidabili. Per il momento i test condotti da Mahle si sono svolti solo in laboratorio, ed è possibile che nell’utilizzo nel mondo reale le prestazioni abbiano un leggero calo: in ogni caso, Mahle afferma che il suo motore SCT può essere utilizzato su auto elettriche ad alte prestazioni e su camion commerciali, mezzi da cantiere o persino sui trattori.

Resta da capire chi deciderà di approfittare di questo progetto, considerato che al momento gran parte delle case automobilistiche impegnate nella transizione elettrica ha scelto di sviluppare internamente le componenti necessarie, anziché affidarsi a fornitori esterni; realtà come Tesla e Polestar sono famose per prodursi internamente i motori elettrici, così come BMW e tanti altri marchi che operano in Europa. Tra i marchi più conosciuti del mercato elettrico che invece si affidano a fornitori esterni abbiamo Rivian, e forse è anche questo il motivo per cui la produzione dei pick-up elettrici americani procede così a rilento?

Il motore Mahle SCT potrebbe risultare particolarmente utile ai produttori di pick-up e mezzi da lavoro elettrici, non ci resta che aspettare e capire se Mahle riuscirà a diffondere il suo progetto.