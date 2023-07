La tecnologia compie passi da gigante praticamente ogni giorno e in qualsiasi settore. Appare evidente, infatti, come la nostra vita sia fortemente influenzata da tutto ciò che di tecnologico ci circonda ed è indubbio che questo abbia portato un miglioramento complessivo della qualità e dei servizi.

Quando si parla di nuove tecnologie non possiamo certo non citare anche il settore auto, che oltre a vivere una fase molto particolare, legata alla transizione ecologica che ci sta portando dal motore termico a quello elettrico, sta apportando anche importanti migliorie da un punto di vista tecnologico sia ai veicoli che alla stessa customer experience.

Tra i brand di fama internazionale all’avanguardia in tal senso c’è sicuramente Mercedes: il colosso tedesco, infatti, ancora una volta si sta dimostrando all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e di sostenibilità. La casa tedesca ha infatti a disposizione numerosi modelli, da quelli più sportivi, ai più eleganti, fino ad arrivare ai SUV e, ovviamente, ai veicoli completamente elettrici.

Altro brand che ha deciso di innovarsi proponendo una gamma esclusivamente elettrica è smart, che da inizio anno ha lanciato nel mercato il nuovo SUV smart #1. E proprio qui entra in campo una grande innovazione tecnologica, ovvero la possibilità di scoprire da remoto l’auto proprio come se fosse davanti a noi, attraverso lo schermo del proprio PC o smartphone.

Come è possibile? Grazie alla Realtà Aumentata Trivellato, una tecnologia che permette appunto di visionare un oggetto a 360° nella comodità di casa propria, implementata in Italia da Trivellato, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz e AMG Performance Center per il Veneto.

In questo articolo vogliamo analizzare nel dettaglio in che cosa consiste questa esperienza di realtà aumentata e perché rivolgersi a Trivellato per l’acquisto di una nuova Mercedes o, per l’appunto, dell’ultima arrivata smart #1.

Come funziona la realtà aumentata di Trivellato?

La realtà aumentata di Trivellato è un’esperienza estremamente semplice ed intuitiva.

Infatti, tale esperienza si può attivare inquadrando il QR Code o andando direttamente nel link indicato sul sito. Una volta entrato, il cliente avrà la possibilità di scegliere una delle quattro versioni di smart #1 (Pro+, Premium, BRABUS e Launch Edition), scoprendo ogni singolo dettaglio, semplicemente muovendo il cellulare o il tablet.

Ma non è tutto: una volta scelta la configurazione desiderata sarà possibile di fatto proiettare il veicolo in qualunque punto ci si trovi, elaborando l’immagine virtuale di smart #1 nello spazio che ci circonda.

Una volta fatto questo, si potrà quindi girare intorno al SUV compatto e addirittura accedere agli interni, letteralmente camminando dentro l’auto, sfruttando la tecnologia a 360 gradi.

Una grande novità per tutti i clienti

La realtà aumentata è estremamente diversa dalla più semplice realtà virtuale; quest’ultima infatti si limita a creare un ambiente totalmente digitale, mentre la realtà aumentata è anche più facilmente accessibile in quanto non necessita di alcuna componente aggiuntiva oltre ad un cellulare o un tablet.

Inutile dire che grazie alla realtà aumentata, l’esperienza complessiva di acquisto del veicolo risulta molto più completa e coinvolgente, dando ai clienti la possibilità di interagire e fare acquisti.

Trivellato è alla continua ricerca di miglioramenti anche dal punto di vista tecnologico e l’obiettivo è quello di implementare un numero sempre maggiore di sistemi che possano migliorare l’esperienza dei propri clienti, come è stato fatto in precedenza anche con il suo Showroom Virtuale nel Metaverso.

In questo modo l’obiettivo chiaro è quello di ridefinire in maniera totale il modo in cui il mercato interagisce con l’intero settore auto, dando la possibilità ai clienti di poter visionare una vettura comodamente da casa, prima di decidere di recarsi personalmente in concessionaria per effettuare un test drive.

Non resta dunque che provare per credere. L’esperienza che si vive grazie alla realtà aumentata è semplicemente incredibile e, vista la facilità con la quale si può attivare, vale sicuramente la pena effettuare una prova in prima persona per scoprire quali sono le enormi potenziali di questa tecnologia.

Acquista la tua Mercedes con Trivellato

Il processo di acquisto legato ad un’automobile è estremamente delicato e occorre valutare numerosi aspetti importanti.

Per questo la soluzione migliore è quella di affidarsi all’esperienza di oltre cento anni e alla competenza di Trivellato, concessionaria ufficiale, Top Dealers Italia Mercedes-Benz e unico AMG Performance Center Veneto.

Infatti, Trivellato mette a disposizione dei propri clienti un team altamente qualificato e specializzato per ascoltare le esigenze di ogni singolo potenziale acquirente, in modo tale da poter trovare la soluzione migliore in base alle necessità della clientela.