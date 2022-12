Da un paio di anni a questa parte su MotorLabs, la sezione a tema motori di Tom’s Hardware, abbiamo deciso di provare in maniera più decisa le auto (e moto) più recenti disponibili o in arrivo sul mercato. Solo lo scorso anno ci siamo seduti su 54 modelli a quattro ruote, mentre quest’anno abbiamo sforato la 70ina tra anteprime e prove stampa complete. I nostri contenuti possono essere di varia natura, dalla prova classica che pone l’accento su quelle che sono le nostre sensazioni alla guida, fino alla spesa necessaria per mantenere uno specifico modello nell’arco temporale di un anno.

Su alcuni specifici modelli, in occasione di viaggi mirati o periodi dell’anno più propensi a progetti speciali, abbiamo confezionato contenuti più esaustivi che considerano un utilizzo incentrato a quello che può essere il target del modello. Come non citare, ad esempio, le due prove svolte sul Passo dello Stelvio e sul Passo di Gavia alla guida di Hyundai i30 N e Jaguar F-Type V8.

Come sappiamo noi appassionati, ogni anno una ricca giuria di giornalisti si riunisce per decidere quale sia l’auto migliore sotto una serie di precisi e mirati requisiti come ampiamente spiegato in questo approfondimento. Quest’anno, con l’edizione 2023, Car of The Year vanta oltre 50 giornalisti del settore da tutta Europa. Forse proprio utilizzando il Car of The Year (ndr “Auto dell’anno”) come fonte di ispirazione o in seguito alle nostre numerose prove, abbiamo deciso di stilare una nostra classifica delle auto che più abbiamo apprezzato nel corso di questo lungo 2022.

La scelta non è stata facile complice la natura stessa delle nostre prove che, come anticipato, si focalizzano su un mix di sensazioni soggettive e dati oggettivi. La classifica è “eco friendly”, pertanto troverete esclusivamente modelli elettrificati (mild, full e plug-in) e, naturalmente, soluzioni a batteria. Al fine di offrire una panoramica variegata utile a chi cerca uno specifico segmento di vettura, abbiamo deciso di eleggere vincitori per le seguente categorie:

city-car (ibrida ed elettrica);

berlina (ibrida ed elettrica);

crossover compatti (ibrido ed elettrico);

crossover (ibrido ed elettrico);

SUV (ibrido ed elettrico);

station wagon (ibrida)*;

GPL.

* al momento in commercio non esistono station wagon elettriche / non son state provate

In aggiunta, sono state create delle specifiche categorie per le auto a batteria che prendono in esame aspetti chiave:

l’auto elettrica con più autonomia;

l’auto elettrica più economica;

l’auto elettrica più capiente;

l’auto elettrica più innovativa;

l’auto elettrica più veloce.

Ricordiamo, anzi precisiamo, che la classifica prende in esame solo auto provate in questo 2022; è possibile quindi che alcuni modelli “scontati” o dati per vincitori ovvi (come la Dacia Spring, provata nel corso del 2021) restino fuori dalla classifica.

Un ulteriore premessa è d’obbligo: nel corso dell’anno ci è capitato di misurare lievi differenze tra diversi modelli e marchi. Per semplicità di lettura abbiamo preferito inserire solo “un vincitore” per categoria, ma in alcune categorie la scelta è stata più che difficile. Non abbiamo mai trovato vetture da non prendere in considerazione, ma più semplicemente soluzioni che ci sono rimaste più impresse di altre. La nostra valutazione è per lo più soggettiva e si basa sulle esperienze avute nel corso delle prove.

Le nostre scelte

City-car

Il segmento delle city-car ha subito, nel corso degli ultimi anni, un brusco taglio complice la possibilità sempre più contenuta da parte dei produttori di riuscire ad ottenere buoni profitti; lo sappiamo, il prezzo deve essere concorrenziale per ovvi motivi e di conseguenza il prezzo di vendita è quasi sempre contenuto.

Per questa famiglia di vetture abbiamo deciso di elogiare Clio E-Tech Full Hybrid (ndr la prova è in arrivo!) e Fiat 500e, rispettivamente per la categoria delle ibride e delle elettriche. Clio E-Tech Full Hybrdi è una piccola auto di segmento B con cinque porte e una buona abitabilità di bordo, contornata da un’ottima dotazione tecnologia e un propulsore forte nei consumi. Il prezzo parte da circa 21mila euro ed è disponibile in quattro allestimenti.

Fiat 500e, la variante elettrica della storica 500, non ha invece bisogno di presentazioni. Si tratta della declinazione a batteria dello storico modello, disponibile nuovamente anche in versione cabrio. Anche qui gli allestimenti a disposizione sono numerosi e il prezzo di partenza è di 25mila per quella con propulsore da 70 kW.

Berlina

A differenza delle city-car, le berline insieme alle vetture a ruote alte dominano il mercato e anche la tipologia di auto che abbiamo potuto provare in questi lunghi mesi. Sono generalmente di medie dimensioni, con un buon livello di abitabilità, un vano di carico congeniale per gli spostamenti e propulsori di varia natura.

La variante ibrida che abbiamo deciso di scegliere è la Mercedes Classe C 220de, una mild-hybrid diesel in grado di percorrere oltre 1.000 km con un pieno. Il costruttore tedesco si è superato, riuscendo a coniugare il massimo da entrambi i mondi. Naturalmente si tratta di una berlina “premium” caratterizzata dalla presenza di accoppiamenti di livello e un sistema di intrattenimento digitale avanzato.

Anche se ci sarebbe piaciuto inserire la berlina elettrica per definizione, ossia la Tesla Model 3, purtroppo dobbiamo constatare che l’abbiamo provata (in tutte le sue declinazioni) nel 2021 diventando di conseguenza un sonoro “fuori classifica”. Quest’anno, in occasione di una prova speciale, abbiamo potuto assaggiare le doti di BMW i4, una sorta di serie 4 spinta da un propulsore a batteria. Come per la Classe C220d si tratta di una berlina dal carattere premium.

Il prezzo di entrambi i modelli è tuttavia allineato: a partire da poco meno di 60mila euro.

Crossover compatto (4 metri lunghezza)

La categoria dei crossover è sicuramente una delle più vendute, forte di numeri di immatricolazione davvero invidiabili. Se, fino a qualche anno fa, non c’era una grande distinzione tra i modelli, ora è possibile trovare modelli con lunghezza anche vicina ai 4 metri e quindi più che perfetti per la città.

Il crossover compatto ibrido che più abbiamo apprezzato è stato sicuramente Toyota Yaris Cross, una versione “rialzata” e più spaziosa della famosissima city-car. Maneggevole, tiene bene la strada, si guida bene in città e vanta una generosa dotazione di serie. Il prezzo base? A partire da 24mila euro.

Anche se visivamente ricorda più una station wagon compatta, MG4 Electric vince il podio per il miglior crossover elettrico. Lo abbiamo provato in anteprima per un periodo di tempo limitato ma le impressioni alla guida sono state più che ottime. Ha tutto quello di cui potreste aver bisogno, dall’infotainment al passo con i tempi fino, naturalmente, a un sistema propulsivo moderno. Il prezzo è uno degli aspetti migliori senza dubbio: a partire da 30mila euro.

Crossover (> 4,5 metri lunghezza)

Nella nostra classifica rientrano i crossover con una lunghezza superiore ai 4,5 metri, ovvero quelli che offrono un’abitabilità superiore e, tendenzialmente, motori più prestazionali. In questa categoria rientrano due modelli con la stessa nazionalità; Kia e Hyundai.

Kia Sportage, la best seller del marchio coreano, giunge alla quinta declinazione punta tutto sulla praticità e la versatilità, due caratteristiche imprescindibili per la categoria. Numerosi gli allestimenti e motorizzazioni disponibili, con una forbice di prezzo compresa tra 30mila e 45mila euro, in base alla configurazione.

Hyundai Ioniq 5 è un crossover davvero interessante e condivide la piattaforma con Kia EV6; si tratta di una vettura piuttosto squadrata, dalle linee nette e spigolose, abbinate però ad interni ricercati e altamente tecnologici. Tra gli aspetti più di rilievo, impossibile non menzionare i fanali a LED con l’iconica firma Parametric Pixel e l’elevatissima abitabilità di bordo. Ottima anche l’autonomia che permette di coprire anche lunghe tratte senza la continua e fastidiosa “ansia da ricarica”. Prezzo a partire da 45mila euro.

SUV Premium

Il segmento dei SUV è quello che, in un modo o nell’altro, ha preso il posto delle station wagon eliminandole quasi completamente dal mercato. Ne esistono di tutte le dimensioni, peculiarità e motorizzazioni; il settore è così ampio che difficilmente non troverete la soluzione adatta a voi.

Mazda CX-60 è sicuramente uno dei SUV ibridi che più abbiamo apprezzato; provato nella motorizzazione plug-in da 327 cavalli, si tratta di un modello estremamente spazioso, confortevole e turistico. Complice la potenza combinata, CX-60 brilla anche sotto il punto di vista propulsivo offrendo prestazioni più che rispettabili per una vettura di queste dimensioni. Prezzo? A partire da 48mila euro.

Se invece una soluzione green è più adatta alle vostre esigenze, a nostro parere Volvo XC40 Recharge potrebbe essere una validissima soluzione. Realizzato sul già famoso XC40, da cui deriva di fatto il nome, si tratta di un SUV di medie dimensioni caratterizzato dalla classica qualità che accomuna tutte le più recenti Volvo. Da non dimenticare, anche un sistema di intrattenimento all’avanguardia abbinato ad una ricca serie di sensori e aiuti alla guida. Prezzo a partire da 49mila euro.

Station Wagon

Come anticipato nel paragrafo precedente, le station wagon hanno praticamente cessato la loro esistenza e solo alcuni marchi, per lo più tedeschi, continuano timidamente ad inserirle sul mercato. Non esistono modelli puramente elettrici, ma solo varianti con diversi livelli di elettrificazione.

Nel corso dell’anno abbiamo provato Mercedes Class C 300de, la sorella più prestazionale di C 220d; come suggerisce il nome, si tratta di una station di medie dimensioni, con una capacità di carico (minima) vicina ai 500 litri e una buona abitabilità di bordo. Se siete abituati a viaggi lunghi, in autostrada e non, questo modello è sicuramente una buona soluzione. Inoltre, il propulsore ibrido assicura percorrenze davvero invidiabili corredate da un rumore di base molto limitato. Prezzo? A partire da 59mila euro.

Menzione d’obbligo per la Peugeot 308 SW, dedicata a chi invece cerca una station wagon plug-in a benzina; si tratta di una soluzione tecnologicamente avanzata e con tutti i confort di cui potreste aver bisogno. L’abbiamo provata per più di una settimana, completando anche viaggi di lunga percorrenza ossia quelli perfetti per questo genere di vettura. Il prezzo parte da poco meno di 40mila, con numerosi allestimenti (e due motorizzazioni ibride plug-in) a disposizione.

Benzina + GPL

In un periodo di continuo rincari dei prezzi dei carburanti e dell’elettricità, ci sentiamo in dovere di citare anche una vettura a GPL che ci ha lasciato con delle solide impressioni: Dacia Sandero, disponibile sia in allestimento Stepway sia Streeway. Si tratta di una vettura compatta, appena sopra i 4 metri di lunghezza, ideale per la città e realizzata con materiali interni fatti per durare nel tempo. Nonostante la nomea, Dacia Sandero è una vettura completa con una buona dotazione di base.

Il prezzo per Dacia Sandero con motorizzazione benzina + GPL parte da 13.500 euro. Per chi fosse alla ricerca di una soluzione rialzata, come Dacia Duster, o più spaziosa, come Dacia Jogger, precisiamo che il costruttore offre la motorizzazione benzina + GPL anche su questi modelli.

Le migliori elettriche

Chiusa questa esaustiva parentesi su ibride ed elettriche, ci teniamo a rispondere ad alcune domande più classiche che riceviamo in merito alle elettriche pure.

L’auto elettrica con più autonomia

Probabilmente ci saranno elettriche capaci di offrire percorrenze superiori, ma nel nostro “portfolio” di prove auto sicuramente Tesla Model 3 Long Range è quella che si è dimostrata non solo l’auto elettrica con più autonomia ma anche quella che appare più affidabile e veritiera sulle percorrenze dichiarate (e indicate).

L’abbiamo provata nella splendida colorazione Rosso Micalizzato e, a questo indirizzo, potete trovare l’articolo. Prezzo? A partire da 64mila euro con consegna, ad oggi, tra gennaio e marzo 2023.

Anche se non siamo riusciti, per questioni di durata dell’anteprima stessa, a provarla a fondo, una menzione è d’obbligo anche per Mercedes EQS ossia la nuova ammiraglia elettrica del marchio tedesco. Non possiamo dirlo con sicurezza, ma sicuramente nel corso del 2023 verificheremo con maggiore riguardo. Qui il prezzo cresce per via anche del segmento di appartenenza: a partire da 114mila euro.

L’auto elettrica più economica

Cerchi una city-car elettrica compatta ed economica? Non c’è problema Renault propone Twingo E-Tech, una vettura perfetta per i piccoli tragitti nella giungla urbana. Con i suoi 3.6 metri di lunghezza e 1.6 metri di larghezza, si sposa perfettamente per le nostre grandi città dove è sempre più complicato trovare un parcheggio. La dotazione di bordo è essenziale ma abbastanza da garantire un buon livello di sicurezza e intrattenimento digitale. Quattro gli allestimenti a disposizione con prezzi a partire da 22mila euro.

Menzione d’onore per la piccolissima Citroen Ami che ufficialmente si inserisce nella categoria dei quadricicli leggeri elettrici; si può guidare con la patente AM, quella degli scooter 50ini, ha un’autonomia adeguata a coprire la giornata e un prezzo contenuto. Attenta Citroen però, nel corso del 2023 tornerà anche Fiat con la Topolino elettrica.

L’auto elettrica più capiente

Lo sappiamo, le batterie tolgono spazio al vano di carico tanto nelle ibride che nelle elettriche. Non è facile trovare auto elettriche con un’ampia zona di carico posteriore, magari per chi ha una famiglia numerosa o più semplicemente un amico a quattro zampe. Mentre nel campo delle endotermiche, tra SUV e station wagon, la scelta è ampia cosa succede per le elettriche?

La soluzione più capiente ma per certi versi poco convenzionale è sicuramente ID.Buzz; si tratta dell’aggiornamento tecnologico del famoso “Bulli”, ora dotato però di sistemi avanzati, propulsori elettrici e naturalmente tanta tanta tecnologia di bordo. Il vano di carico è immenso: 1.121 litri. Praticamente il doppio di qualsiasi SUV in circolazione.

Tornando invece su vetture più “comuni”, Tesla Model Y vince la nostra classifica con un baule posteriore da quasi 600 litri e un ingresso decisamente pratico, ampio e regolare.

L’auto elettrica più innovativa

Siamo nel campo delle anteprime e in particolare in quelle a marchio sud-coreano; stiamo parlando di Hyundai Ioniq 6, la nuova super berlina del marchio caratterizzata da una quantità di soluzioni tecnologiche davvero elevata. Dagli specchietti laterali digitali, in stile Audi e-Tron S, al coefficiente aerodinamico di 0,21 Cx fino alla ricarica da 800 Volt.

Questa vettura, in arrivo sulle nostre strade l’anno prossimo, l’abbiamo ammirata nel corso di una anteprima statica qui a Milano e non vediamo l’ora di poterla provare! Il prezzo finalmente si conosce: poco meno di 60mila euro.

L’auto elettrica più veloce

Anche se le declinazioni ad alte prestazioni delle berline elettriche ci hanno da subito conquistato, qui il premio va senza dubbio a Porsche Taycan Turbo S, una delle ultime vetture con cui abbiamo chiuso il 2022. Non riusciamo a spiegare la potenza e brutalità di quest’auto con solo le parole, il consiglio che vi diamo è quello di provarla se ne avete occasione e di fare uno 0-100 km/h. Credeteci, abbiamo guidato supercar di ogni genere, da McLaren a Lamborghini, ma l’accelerazione di questa elettrica con più di 750 cavalli (picco) è sbalorditiva. Naturalmente il tutto ha un prezzo: a partire da 195mila euro.