Musk venderà il 10% delle sue azioni, la decisione è presa dagli utenti di Twitter

Oltre 3,5 milioni di utenti di Twitter hanno preso parte a un sondaggio tenuto da Elon Musk questo fine settimana per decidere se vendere il 10% delle sue azioni Tesla. La risposta da parte della fanbase non si è fatta attendere e dopo alcune ore il risultato è apparso chiaro: quasi il 58% degli elettori ha suggerito di vendere.

In un tweet di sabato scorso, Musk ha lanciato un sondaggio affermando che “ultimamente si parla molto di guadagni non realizzati come mezzo di elusione fiscale, quindi propongo di vendere il 10% delle mie azioni Tesla”, sottolineando come, la vendita di parte delle azioni, avrebbe compensato il mancato pagamento delle tasse. Negli anni Musk ha infatti beneficiato dei cosiddetti “unrealized gains” (plusvalenze), ovvero di quei guadagnati legati all’aumento del valore delle azioni che negli Usa non sono tassati fino alla vendita.

Musk ha quindi chiesto all’utenza un parere fornendo un semplice sondaggio a risposta secca: sì o no. In seguito all’esito del sondaggio c’è stata un lieve contrazione (5%) del valore delle azioni del marchio californiano; un calo davvero contenuto che di certo non va a intaccare l’aumento di oltre il 70% misurato nel solo 2021. Incremento che ha permesso alla società di raggiungere una valutazione di 1,2 trilioni di dollari. Musk ha lanciato il sondaggio una settimana dopo aver affermato che avrebbe donato i proventi della vendita di 6 miliardi di dollari di azioni Tesla al Programma alimentare mondiale (Wfp) delle Nazioni Unite, qualora fosse stato possibile dimostrare l’utilizzo dei fondi ceduti da Musk stesso.

Come sappiamo da precedenti dichiarazioni, il CEO di Tesla non percepisce un reale stipendio dalla casa automobilistica che ha aiutato a fondare, ma secondo Bloomberg Billionaires, Musk vanta una fortuna di 338 miliardi di dollari, un quarto dei quali con opzioni Tesla. Per Yahoo Finance, se Musk decidesse di vendere tutte le sue azioni potrebbe guadagnare quasi 100 miliardi di dollari al lordo delle tasse.

Il sondaggio di Musk non giunge completamente come un fulmine a ciel sereno, ma appare come un tentativo per limitare le perdite dalle incombenti imposte volute dai democratici americani; al Senato degli Stati Uniti sarebbe stata presentata una proposta per tassare le azioni dei miliardari.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021