MV Agusta ha presentato all’Eurobike di Francoforte due nuove biciclette elettriche, la E-Enduro ed la E-Gravel marchiate Lucky Explorer Project. La scelta di marchiare i due nuovi modelli con il nome Lucky Explorer Project non è casuale: le bici sono infatti destinate a clienti che amano percorre i percorsi in off-road più estremi. Non dimentichiamo che questo nome nel settore moto riguarda la gamma fuoristrada.

Dopo la presentazione della prima bicicletta elettrica MV Agusta dello scorso anno, il marchio regala a tutti gli appassionati di percorsi in off-road due nuovi modelli ad alte prestazioni.

Il primo modello presentato alla fiera che si è tenuta questo fine settimana a Francoforte è la E-Enduro, mtb elettrica dotata di telaio in fibra di carbonio. A contraddistinguere la bici è il motore Bosch Performance Line CX da 85 Nm di coppia accompagnato da una batteria Bosch da 625 o 750 Wh. Due anni di lavoro hanno portato alla scelta dell’impianto frenante made in Italy IN.CA.S 2.0 che offre maggiore sicurezza e stabilità al mezzo. Il cambio è una SRAM XX1 AXS mentre le sospensioni son FOX. Non mancano pneumatici da 29” e ruote Race Face Next R31.

Il secondo modello MV Augusta è una gravel realizzata in fibra di carbonio e dal peso piuttosto contenuto (13,4 chilogrammi). Dotata di un motore Mahle X20 e di una batteria da 350 wattora, la E-Gravel è in grado di offrire un’autonomia di 140 chilometri. Per la realizzazione di questa gravel, adatta sia per pedalare sull’asfalto che su percorsi sterrati, la società ha deciso di adottare il cambio Campagnolo Ekar a 13 rapporti. A differenziare la e-Gravel MV Agusta anche la forcella ammortizzata Fox 32K Float Ax e i freni della serie Ekar.

Per quanto riguarda l’arrivo sul mercato dei nuovi modelli elettrici MV Agusta e dei loro prezzi non abbiamo informazioni ufficiali. Probabilmente saranno disponibili a partire dalla primavera del 2023.