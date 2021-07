My Ami Cargo, la microcar da consegna si può ordinare online

La curiosa Citroen My Ami che abbiamo provato a fine 2020 sta per tornare in versione Cargo anche nel nostro paese. In questi giorni è stata aperta l’apposita sezione del sito ufficiale in cui possiamo scegliere il nostro veicolo nella conformazione “commerciale” . Quest’ultima promette una capienza massima di ben 400 litri e una capacità di carico pari a 140 Kg, non male considerate le dimensioni ultra compatte. Da ricordare che è anche guidabile a partire dai 14 anni di età alla presenza dell’ovvia patente AM per ciclomotori e simili.

Tornando alle prenotazioni e ai relativi costi, si segnala il prezzo dato che parliamo di un’elettrica: dagli oltre 7000 Euro di listino è possibile scendere a poco più di 5.000 Euro combinando ecobonus e rottamazioni varie. Ma le soluzioni per il pagamento del veicolo sono molteplici, incluse varie formule di leasing e finanziamenti a partire da 20 Euro al mese. Anche qui, si vede come Citroen voglia moltiplicare la “flotta” di My Ami nel minor tempo possibile facendola diventare una costante delle consegne in città.

Il simpatico microvan, o microcar che dir si voglia, è pensato principalmente per spostamenti brevi in aree circoscritte, addirittura all’interno di grandi magazzini in stile muletto. Le chiare limitazioni nelle batterie e l’autonomia ridotta (non supera i 75 Km) ne bloccano qualsiasi velleità extra urbana. In positivo, con una semplice presa da 220 volt si ha una ricarica completa dopo sole 3 ore. Visto anche il lato passeggeri sostituito da un ripiano modulare, tutto è pensato per la massima efficienza.

Tra i prodotti aggiuntivi disponibili all’acquisto, si segnala la copertura assicurativa estesa MyAmiCare che dura 5 anni batterie incluse. Benché limitata alla percorrenza massima di 15.000 Km l’anno (per i privati, 30.000 per i professionisti) comprende agevolazioni su manutenzione e ricambi.

C’è anche la possibilità di prenotare, per 250 Euro aggiuntive, la consegna a domicilio con tanto di tutorial da personale appositamente istruito. Quest’ultima opzione è in pratica una guida ad personam sul funzionamento di My Ami Cargo e dell’App dedicata. Ovviamente, è sempre possibile ritirare il veicolo presso un qualsiasi concessionario Citroen (ma le ordinazioni avvengono solo online).