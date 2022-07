Hyundai ha presentato due straordinari concept nelle scorse ore, che serviranno probabilmente come rampa di lancio per i futuri modelli ad alte prestazioni della divisione sportiva N. Mentre dell’elettrica RN22e abbiamo parlato in questa news, N Vision 74 si distingue per un sistema propulsivo a idrogeno e un carattere decisamente dal sapore retrò.

N Vision 74 è un ibrido a celle a combustibile a idrogeno che si ispira al concept Hyundai Pony Coupé del 1974; realizzato, all’epoca, dal designer Giorgetto Giugiaro, l’uomo responsabile di alcune perle del settore automobilistico come BMW M1 e della Ferrari 250 GT, la nuova versione segue gli stilemi del precedente modello. Hyundai afferma che la N Vision “eleva l’atteggiamento audace” della Pony Coupé reinterpretando anche gli interni come “uno spazio di intrattenimento” con un “abitacolo incentrato sul guidatore” che fonde la tradizione alla moderna tecnologia. Sotto al cofano pulsa un propulsore ibrido a idrogeno che permette quindi, con le dovute impostazioni, di sfruttare il torque vectoring per percorrere curve a velocità sostenute nella più totale stabilità.

Una vettura sportiva senza cavalli sarebbe quasi un paradosso, ma fortunatamente Hyundai ha pensato anche a questo integrando una batteria da 62,4 kWh e uno stack di celle a idrogeno da 85 kW che, insieme, garantiscono una potenza di 679 cavalli e 663 Nm di coppia. L’autonomia è di circa 500km e la ricarica, secondo il costruttore, dovrebbe avvenire in tempi molto contenuti.

Quello che resta da vedere è se questi valori bastino per invogliare gli appassionati di auto sportive; le auto elettriche non forniscono molto feedback emotivo, una caratteristica di cui i costruttori sono sempre più consapevoli. Marchi premium come Mercedes, Ferrari e Lamborghini stanno lavorando per rendere i veicoli elettrici più coinvolgenti e intriganti per gli appassionati. Sembra che Hyundai sarà lo stesso anche se, nel frattempo, possiamo attendere versioni plug-in delle attuali sportive N.