La nave mercantile “Fremantle Highway” è coinvolta in un incendio da diversi giorni, come riportato in una precedente news, al largo delle coste olandesi, con a bordo migliaia di automobili. Tuttavia, ci sono segnali positivi che indicano una riduzione delle probabilità di un disastro ambientale. Secondo gli aggiornamenti delle autorità locali, l’incendio è ancora in corso, ma la sua intensità è notevolmente diminuita concendo la possibilità di salire a bordo per i primi rilievi.

La stabilità generale dell’imbarcazione è ancora una preoccupazione, poiché non è chiaro quanto possa resistere alle sollecitazioni del mare e alle alte temperature, nonostante siano diminuite. Le autorità olandesi ritengono che la nave sia stabile e sostanzialmente intatta al di sotto della linea di galleggiamento e che pertanto non dovrebbe affondare. Le operazioni per spostare la nave in un’area più sicura a nord di Schiermonnikoog sono già iniziate, ma sono attualmente ritardate a causa delle avverse condizioni meteorologiche, con forti venti da sud-ovest.

Crediti: Kustwachtvliegtuig/Coast Guard Netherlands/AP

Il mercantile, di proprietà della società armatrice giapponese Kawasaki Kisen Kaisha, è in fiamme da mercoledì notte, con un rogo scoppiato nella stiva di carico, che ha causato feriti e un decesso tra i membri dell’equipaggio. Sono state caricate a bordo 3.783 automobili, tra cui numerose tedesche, quasi mille in più rispetto a quanto inizialmente segnalato. Le cause dell’incendio non possono essere ancora accertate fino a quando l’incendio stesso non sarà spento, ma la Guardia costiera olandese sospetta che possa essere partito dalla batteria di una delle auto elettriche, inizialmente stimate a 25 ma successivamente confermate per essere ben 500.

La nave era partita dal porto tedesco di Bremerhaven e doveva raggiungere Port Said in Egitto e poi Singapore. L’incendio è iniziato a circa 30 chilometri a nord dell’isola di Ameland, nel mare di Wadden, ma attualmente, la nave si trova più a ovest, a 23 chilometri a nord di Terschelling. Le operazioni di traino verso l’area più sicura saranno avviate quando le condizioni meteorologiche lo concedereanno e richiederanno anche più di 12 ore.