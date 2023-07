Se state cercando un monopattino elettrico che sia pratico, sicuro e performante, ma soprattutto che rispetti le più recenti normative per la circolazione, il Navee V40 Pro potrebbe essere la scelta giusta per voi. Abbiamo provato V40 Pro per diversi giorni e siamo rimasti colpiti dalla sua completezza e facilità di utilizzo.

Per chi non lo sapesse, Navee è un marchio di Xiaomi. Per questo motivo V40 Pro condivide con i modelli del marchio cinese molte delle caratteristiche principali e del design.

Il Navee V40 Pro è dotato di pneumatici a camera d’aria da 10 pollici, i quali assorbono abbastanza bene le vibrazioni e garantiscono una guida stabile e confortevole. Bisogna stare attenti alle buche e ai gradini leggermente più pronunciati di 2-3 cm in quanto il monopattino non è provvisto di ammortizzatori, ma facendo attenzione alla strada non ci dovrebbero essere problemi di sicurezza.

Il ciottolato o il porfido non sono le superfici migliori su cui guidarlo, anche se V40 Pro è perfettamente in grado di affrontare tali percorsi. Le strade sterrate e la ghiaia sono gestibili ma con prudenza e attenzione, si tratta di un PEV (personal electric vehicle) pensato per la città e non per il fuoristrada. È certificato IP55 ma è sconsigliato utilizzarlo in caso di pioggia.

La pedana è spaziosa e comoda, con una superficie antiscivolo che offre una buona presa e che supporta un massimo di 120kg di peso. Il manubrio è ripiegabile velocemente e con facilità, il che rende più pratico il trasporto e lo stoccaggio del monopattino, soprattutto se viene utilizzato per gli spostamenti da e verso i mezzi pubblici che vi porteranno vicini alla vostra destinazione. Il peso è però di 16,2kg, tenetelo a mente se dovete salire e scendere da diversi treni oppure dovete affrontare delle gradinate nel percorso. Il cavalletto integrato è sufficiente solo a reggere il monopattino e solo su superfici quasi perfettamente piane.

Inoltre, il Navee V40 Pro ha uno slot AirTag integrato e nascosto, ciò vi permette di localizzare il vostro mezzo in caso di smarrimento o furto. Dall’app è possibile bloccare il monopattino per una maggiore tranquillità quando dovete lasciarlo incustodito. Il sistema impedirà completamente l’accensione oltre a bloccare la ruota anteriore.

Uno degli aspetti più interessanti del Navee V40 Pro è che è dotato di indicatori di cambio direzione (frecce), campanello e spazio per la targa (ancora non necessaria ma in discussione) per essere in regola con la legge italiana sui monopattini elettrici. Questo vi darà più sicurezza e tranquillità quando vi spostate in città.

Il display nero con segmenti, bianchi e molto luminosi per le informazioni principali e colorati per le spie, si legge molto bene al sole. Oltre a fornirvi informazioni sulla velocità attuale e sulla percentuale di batteria, il display dispone di comodi avvisi promemoria per il controllo dello stato delle gomme e altri indicatori della salute del mezzo.

La luce bianca frontale si può accendere o spegnere con un semplice click del pulsante di accensione anche in movimento, anche se dall’app è possibile abilitare l’accensione automatica in base alla luce ambientale. Si può anche decidere di tenere la luce rossa posteriore sempre accesa e non solo quando si tocca il freno per essere maggiormente visibili al buio.

Il Navee V40 Pro ha una batteria da 7,8Ah (36V) che gli conferisce un’autonomia di circa 40km, a seconda delle condizioni di utilizzo. Nel mio caso ho notato un’autonomia reale di circa 30-35km se utilizzato in modalità sport, la più veloce. Si avvicina ai 40Km se utilizzato con la limitazione di velocità a 15km/h.

Il motore da 600W gli permette di raggiungere una velocità massima di 25km/h (limitata dalla legge) e di affrontare salite fino al 15% di pendenza. Il monopattino ha tre modalità di guida: pedestrian (6km/h), standard (15km/h) e sport, che potete selezionare in base alle vostre esigenze e preferenze. Il sistema con doppio freno (E-ABS frontale e a disco sul retro) assicura di potersi fermare in pochissimo spazio ed in totale sicurezza.

L’acceleratore, posizionato sul pollice e molto reattivo, è graduale e facilmente gestibile. L’anello rotante è realizzato in plastica e a volte avrei preferito avesse un po’ meno gioco per essere più preciso, ma nulla di esagerato.

Per la prima configurazione è necessario utilizzare uno smartphone con installata l’app Xiaomi Home, la quale vi guiderà nell’accoppiamento del monopattino via Bluetooth e lo sbloccherà per l’utilizzo al termine della procedura.

Qui abbiamo riscontrato i nostri unici problemi: nonostante una connessione ad internet veloce, l’app arrivava alla fine della procedura guidata senza sbloccare V40 Pro, il quale si ritrovava limitato a 10km/h, senza possibilità di modifica delle impostazioni dall’app e che continuava ad emettere un fastidioso “beep” di allarme.

Dopo numerosi (davvero tanti) factory reset del monopattino e reinstallazioni dell’app, finalmente al termine della procedura è stato caricato il video di presentazione del prodotto che contiene le linee guida sulla sicurezza, non saltabile e che va guardato per intero. La visione del video è condizione fondamentale per lo sblocco di V40 Pro, quindi se capitate nella nostra stessa situazione in cui il video non veniva proprio mostrato è solo questione di riprovare ancora e ancora. Un peccato, perché altrimenti l’app è veloce, pratica e semplice da usare.

Il Navee V40 Pro è attualmente in promozione dal 12 al 19 luglio al goloso prezzo di soli 399,00 euro consegna inclusa. Se volete approfittare di questa offerta, potete acquistarlo su ePrice, anche se siamo sicuri al termine della promozione possa raggiungere anche altri e-commerce.

Si tratta di un monopattino elettrico che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, con caratteristiche che lo rendono adatto sia per il tempo libero che per gli spostamenti quotidiani. Se cercate un mezzo ecologico, pratico e sicuro, vi consiglio di dargli assolutamente un’occhiata.