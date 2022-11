In arrivo nel 2024 la Porsche Macan elettrica. Col nuovo SUV, il marchio tedesco farà debuttare la nuova piattaforma PPE, sviluppata in collaborazione con un altro marchio tedesco, Audi, che la userà per il modello gemello, che verrà chiamato Q6 e-tron. Inoltre senz’altro, il nuovo modello potrà far affidamento su tutta l’esperienza acquisita da Porsche con la Taycan.

Attualmente la nuova Macan è ancora in fase di test, e non sono mancati gli avvistamenti di vetture camuffate in giro per le città. Porsche mantiene ancora un certo riserbo circa le caratteristiche tecniche, ma sappiamo già che la sopracitata piattaforma PPE (Premium Platform Electric ), sarà equipaggiata da due motori elettrici sincroni a magneti permanenti, e la versione più potente dovrebbe avere circa 610CV e 1000Nm di coppia. Probabilmente sarà disponibile anche una versione a trazione integrale. Si parla quindi di potenze più generose di quelle attualmente disponibile sulla Taycan. Inoltre la piattaforma PPE supporta un’architettura a 800 V, il che significa tempi di ricarica davvero ridotti, se effettuati da una colonnina HPC in corrente continua, che unita ad pacco batteria da circa 100 kWh, le lunghe percorrenze sono assicurate.

Certo, una batteria di queste dimensioni ha anche un peso importante, ma Porsche assicura una distribuzione della massa del 48% all’anteriore e del 52% posteriore. Inoltre la presenza di quello che viene chiamato “Performance Rear Axle”, ovvero un asse posteriore sterzante fino a 5°e di uno sterzo più diretto del 15% rispetto a quello della Taycan, daranno alla Macan prestazioni e sensazioni da vera Porsche. Per gli interni, si ipotizza un abitacolo molto minimale con numerosi controlli touch, simili a quelli dell’attuale Macan, e ampi touchscreen schermi OLED come quelli già visti sulla Taycan.

Nessuna notizia sui prezzi, ma anche in questo caso possiamo ipotizzare che si assesteranno sulla stessa fascia di quelli di una concorrente, ovvero della Maserati Grecale.